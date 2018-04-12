 母亲节的特殊“礼物” 中国第一艘国产航母“出海” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2018
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时政风云

母亲节的特殊“礼物” 中国第一艘国产航母“出海”

5月13日母亲节，中国媒体纷纷以“向祖国母亲献礼”的标题报道了中国第一艘国产航母离港海试的消息。专家指出，这艘看上去和辽宁号长得差不多的航母有着自己的特长，而且不会是中国最后一艘航母。

China Flugzeugträger Type 001A (picture-alliance/AP Photo/Xinhua/L. Gang)

这艘名为001A的航母还没有属于自己的名字

（德国之声中文网）据包括"中新网"，"新华社"在内的中国媒体报道，本周日（5月13日），中国第一艘国产航母开始海试。当天晨间，中国首艘国产航母从大连造船厂码头启航，赴相关海域执行海上试验任务，主要检测动力系统等设备的可靠性和稳定性。

从辽宁海事局日前公布的禁航信息来看，此艘航母的试航区域为大连市东南部海域。该局声称，在5月13日至18日的时间里，辽航警将在相关海域执行军事任务，禁止其它船只驶入。

中国官媒报道称，这是中国第一艘国产航空母舰，也是中国的第二艘航母，于2013年11月开工，2017年4月26日正式出坞下水。今年5月5日，一架直-18改进型直升机降落在其甲板上，随后起飞离开，这是中国产航母首次起降直升机。

虽然中国方面再三强调第二艘航母的"国产"性质，但从外观上来看，新出海的航母与中国从乌克兰购买改装的第一艘航母"辽宁号"相差无几。"中新网"最新援引中国专家报道称，相比辽宁舰，首艘国产航母从设计到建造，全部由中国自主完成，并在"辽宁舰"使用的经验基础上进行了多项优化，性能将有全面提升。其研制和建造，标志着中国已经掌握了建造中型航母，以及后续更大型航母的能力。

China Flugzeugträger Type 001A (picture-alliance/Xinhua/H. Kaibing)

航母在拖船的协助下驶向大海

"新华社"援引中国国防大学教授梁芳报道称，首艘国产航母在很大程度上延续了辽宁舰的设计风格，但在很多方面都有明显的不同。比如在设计理念上，辽宁舰早期设计是巡洋舰式航母，而首艘中国产航母则在设计上突出纯航母功能，注重发挥航空兵的作用。所以在舱室功能方面，辽宁舰装有大量包括反舰导弹、反潜装备在内的重型装备，而首艘国产航母则拥有更大的飞机停放空间，可携带更多的歼-15战斗机，供直升机以及其它飞机使用的甲板空间也更大。在作战能力方面，虽然辽宁舰已经形成初始战斗力，但第二艘航母所载战机更多，雷达探测距离，捕捉目标的能力更强。

此前有中国的军事专家认为，新航母海试的任务应该包括舰载战斗机的起降，所以新航母的海试时间可能比"辽宁舰"更长一些，之后才会交付海军。

突破和差距

人民日报早前的文章称，从1987年提出建设航母规划，中国仅仅用了30年的时间，就自行研制出第一艘国产航母。"从外壳到内在都贯彻着自己的理念设计，这不仅体现出中国海军装备水平的跃升，更彰显着中国国家整体力量的提升。"不过，相关报道也明确指出，与世界先进水平相比，中国国产航母仍然还有不小差距。

据中方透露的消息，中国这艘排水量约5万吨的航母在全球各国航母的对比中属于中型航母，与法国的"戴高乐"号以及英国的"伊丽莎白女王"号航母同属一个级别。与美国海军排水量都在10万吨级的重型航母相比仍有不小的差距。相关显示，此次国产航母离港后，其自主研制的动力系统和推进系统将首次接受海洋环境的真正考验，向成为一艘真正的作战舰艇迈出关键一步。

从数量上来看，中国的航母战力已经超过全球大多数拥有航母的国家，仅落后于美国、英国和意大利。美国凭借着10艘现役核动力航母和3艘在建航母稳居全球第一，其航母总量几乎是全球其它国家的总合。排名第二的英国现拥有1艘常规动力的航母以及2艘在建航母。意大利则拥有2艘服役中的常规动力航母。中国和印度并列，都分别拥有1艘服役中的和1艘在建的航母。除此以外，法国、俄罗斯、西班牙、巴西和泰国分别都以1艘服役航母保留着全球"航母俱乐部"的会员身份。

China Liaoning Flugzeugträger der Marine der Volksrepublik China (Getty Images/AFP/A. Wallace)

仔细看看，最新的航母和辽宁号有什么不同？

对于"国产航母海试后，中国很快就会拥有双航母战斗群"的相关问题，中国国防部发言人吴谦此前曾回应称："这完全是杞人忧天。"他表示中国坚定奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略，始终是"世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。"但同时，也有专家表示中国未来至少应该有四艘以上航母。中国军事专家李杰在接受人民网记者专访时表示："航母编队对中国来说，越来越重要，而且我始终认为，大国迈向强国当中必须要有航母，而且是多艘航母。"因为他认为中国未来至少有两到三个海上战略方向。常规来说，一个战略方向上应该要有三艘航母，一艘在训练，一艘在工厂维修保养，一艘完成训练可以进行海上战备值班。但从经济节约的角度考虑，李杰认为一个战略方向至少要有两艘航母。因此，必须要有四艘或者四艘以上。

  • China Einweihung Flugzeugträger in Dalian (picture-alliance/AP Images/J. Nakayama)

    它还没有名字 但已赫赫有名

    接受洗礼

    中国首艘国产航空母舰4月26日在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式。这是中国拥有的第二艘航母。据中国官方介绍，与第一艘"辽宁号"不同的是，001A航母完全由中国自行研制。

  • China Einweihung Flugzeugträger in Dalian (picture-alliance/AP Photo/L. Gang)

    它还没有名字 但已赫赫有名

    当地人眼中的“大船”

    虽然多年前就有报道称中国正在建造首艘国产航母，但是直到2015年的最后一天，中国国防部才正式宣布了这一消息。中国媒体介绍，大连当地人习惯把航母叫做“大船”。该航母的长度是315米，相当于三个足球场的长度，其宽度为75米。

  • China Marine Flugzeugträger 001A (picture-alliance/newscom/S. Shaver)

    它还没有名字 但已赫赫有名

    建设当中

    目前这艘航母还没有正式的名称，只是有一个“001A型”的代号。在建设当中它已受到大量关注。过去一段时间，中国首艘国产航母将要下水的消息持续见诸各大中国媒体。（图中是该舰在2月份的样子，舰体上仍有不少支架）。

  • China Marine Flugzeugträger 001A (picture-alliance/newscom/S. Shaver)

    它还没有名字 但已赫赫有名

    迎接周年庆

    此前外界猜测，这艘航母很有可能在4月23日下水。因为这一天是中国解放军海军成立68周年纪念日。还有消息称，身为中央军委主席的习近平可能亲自出席该舰的下水典礼。但周三当天，出席典礼的其实是中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙。

  • Screenshot Umfrage- Name für Chinas erster selbst gebauter Flugzeugträger (news.ifeng.com)

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    山东号？台湾号？

    此前，中国的各大军事论坛盛传该舰将命名为“山东号”，只是这一说法从未得到官方证实。某中国知名门户网站近日举行网络调查，就首艘国产航母的名称征求意见。结果“台湾号”得到了最多人的支持。不过，四个选项中并不包括外界盛传的“山东号”。

  • China Marine Flugzeugträger Liaoning (Getty Images/AFP)

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    “老大”辽宁

    中国海军目前唯一现役的航空母舰“辽宁号”是在乌克兰制造的“瓦良格号”基础上改建。曾有专家认为，“辽宁号”并不是真正可以用于军事行动的航母，而是一个用来演习、训练，并进行一步研发的平台。

  • China Marine Flugzeugträger Liaoning (picture alliance / dpa)

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    巡游南海

    2016年年底，“辽宁号”在南中国海进行演练，并在途中“绕行台湾”，引起国际关注。但台湾媒体援引军方人士指出，辽宁号尚不具备全天候作战能力。若投入实战，仅能发挥3成战力。

  • China Marine Flugzeugträger Minsk (picture-alliance/dpa/W. Bichun)

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    第三艘航母?

    除了“辽宁号”和“001A型舰”之外，中国目前还有第三艘航母—但其作用只是用来娱乐消遣。前苏联海军的“明斯克号”在90年代末退役后卖给了中国，并在深圳被改造成军事主题公园。

  • China Marine Flugzeugträger Minsk (picture-alliance/dpa/W. Bichun)

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    “小步快跑”

    2016年该舰被拖往舟山整修，据称未来将落户江苏南通。至于中国海军真正的第三艘航母，有消息说正由上海江南造船厂建造。中国军事专家徐光裕少将曾对媒体表示，中国航母的发展策略是“小步快跑”，将来会实现核动力航母。

  • Flugzeugträger USS Carl Vinson (picture-alliance/dpa/U.S. Navy/D. Howell)

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    海上霸主

    尽管中国投入巨资加强海军力量，但与美国相比仍有一定差距。目前美军拥有十艘现役航母，其中包括最近驶向朝鲜半岛的卡尔·文森号。最新一代的三艘“福特级”核动力航母也正在建造中，全长337米，宽78米，排水量高达十万吨（001A型的相应数据分别是315米，75米和7万吨）。

    作者: 石涛 (/安静)


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它还没有名字 但已赫赫有名

虽然比外界猜测的中国解放军海军成立68周年纪念日晚了三天，4月26日下水的中国首艘国产航母依旧收获了媒体和网民的极大关注。 (26.04.2017)  

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