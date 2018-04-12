母亲节的特殊“礼物” 中国第一艘国产航母“出海”

（德国之声中文网）据包括"中新网"，"新华社"在内的中国媒体报道，本周日（5月13日），中国第一艘国产航母开始海试。当天晨间，中国首艘国产航母从大连造船厂码头启航，赴相关海域执行海上试验任务，主要检测动力系统等设备的可靠性和稳定性。

从辽宁海事局日前公布的禁航信息来看，此艘航母的试航区域为大连市东南部海域。该局声称，在5月13日至18日的时间里，辽航警将在相关海域执行军事任务，禁止其它船只驶入。

中国官媒报道称，这是中国第一艘国产航空母舰，也是中国的第二艘航母，于2013年11月开工，2017年4月26日正式出坞下水。今年5月5日，一架直-18改进型直升机降落在其甲板上，随后起飞离开，这是中国产航母首次起降直升机。

虽然中国方面再三强调第二艘航母的"国产"性质，但从外观上来看，新出海的航母与中国从乌克兰购买改装的第一艘航母"辽宁号"相差无几。"中新网"最新援引中国专家报道称，相比辽宁舰，首艘国产航母从设计到建造，全部由中国自主完成，并在"辽宁舰"使用的经验基础上进行了多项优化，性能将有全面提升。其研制和建造，标志着中国已经掌握了建造中型航母，以及后续更大型航母的能力。

航母在拖船的协助下驶向大海

"新华社"援引中国国防大学教授梁芳报道称，首艘国产航母在很大程度上延续了辽宁舰的设计风格，但在很多方面都有明显的不同。比如在设计理念上，辽宁舰早期设计是巡洋舰式航母，而首艘中国产航母则在设计上突出纯航母功能，注重发挥航空兵的作用。所以在舱室功能方面，辽宁舰装有大量包括反舰导弹、反潜装备在内的重型装备，而首艘国产航母则拥有更大的飞机停放空间，可携带更多的歼-15战斗机，供直升机以及其它飞机使用的甲板空间也更大。在作战能力方面，虽然辽宁舰已经形成初始战斗力，但第二艘航母所载战机更多，雷达探测距离，捕捉目标的能力更强。

此前有中国的军事专家认为，新航母海试的任务应该包括舰载战斗机的起降，所以新航母的海试时间可能比"辽宁舰"更长一些，之后才会交付海军。

突破和差距

人民日报早前的文章称，从1987年提出建设航母规划，中国仅仅用了30年的时间，就自行研制出第一艘国产航母。"从外壳到内在都贯彻着自己的理念设计，这不仅体现出中国海军装备水平的跃升，更彰显着中国国家整体力量的提升。"不过，相关报道也明确指出，与世界先进水平相比，中国国产航母仍然还有不小差距。

据中方透露的消息，中国这艘排水量约5万吨的航母在全球各国航母的对比中属于中型航母，与法国的"戴高乐"号以及英国的"伊丽莎白女王"号航母同属一个级别。与美国海军排水量都在10万吨级的重型航母相比仍有不小的差距。相关显示，此次国产航母离港后，其自主研制的动力系统和推进系统将首次接受海洋环境的真正考验，向成为一艘真正的作战舰艇迈出关键一步。

从数量上来看，中国的航母战力已经超过全球大多数拥有航母的国家，仅落后于美国、英国和意大利。美国凭借着10艘现役核动力航母和3艘在建航母稳居全球第一，其航母总量几乎是全球其它国家的总合。排名第二的英国现拥有1艘常规动力的航母以及2艘在建航母。意大利则拥有2艘服役中的常规动力航母。中国和印度并列，都分别拥有1艘服役中的和1艘在建的航母。除此以外，法国、俄罗斯、西班牙、巴西和泰国分别都以1艘服役航母保留着全球"航母俱乐部"的会员身份。

对于"国产航母海试后，中国很快就会拥有双航母战斗群"的相关问题，中国国防部发言人吴谦此前曾回应称："这完全是杞人忧天。"他表示中国坚定奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略，始终是"世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。"但同时，也有专家表示中国未来至少应该有四艘以上航母。中国军事专家李杰在接受人民网记者专访时表示："航母编队对中国来说，越来越重要，而且我始终认为，大国迈向强国当中必须要有航母，而且是多艘航母。"因为他认为中国未来至少有两到三个海上战略方向。常规来说，一个战略方向上应该要有三艘航母，一艘在训练，一艘在工厂维修保养，一艘完成训练可以进行海上战备值班。但从经济节约的角度考虑，李杰认为一个战略方向至少要有两艘航母。因此，必须要有四艘或者四艘以上。