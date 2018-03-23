欧美专家：关税只是手段，中美终将妥协

（德国之声中文网）根据中国财政部周日深夜发布的通知，即日起，猪肉、水果等众多来自美国的农产品都被列入了此次停止关税减让的清单，加征15%~25%的进口关税。中国政府表示，这一措施"旨在维护我国利益，平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税措施给我国利益造成的损失"。

常年从事对华贸易咨询工作的中国经济问题专家麦荷曼(Hermann Meller)认为，相比美国，中国的反制措施"比较克制"。他指出，北京方面特别选择了美国的农产品，这是因为相关产区的农民大多是特朗普的支持者。"总体而言，双方并不想撕破脸皮，都有意愿通过谈判来解决争端。"

任职于北京大学汇丰商学院的经济学家鲍尔丁(Christopher Balding)也认为，华盛顿与北京之间现在至多是"贸易争端"，还远没有到贸易战的程度。

来自美国的鲍尔丁指出，这场争端的实质，是中美两国都想向对方施压，从而实现自己的目的。"美国想要让中国进一步开放市场，而中国则想维持现状、继续封闭部分市场领域，从而维护本国企业的利益。"

来自德国的中国问题专家麦荷曼认为，中美双方的这场冲突不太会发展到难以收场的程度，两国不过是以惩罚性关税作为施压手段，争取更为有利的谈判的地位。鲍尔丁则说："我相信通过谈判达成妥协，这才是美国以及中国的最主要目的。"

麦荷曼指出，在第一轮较量后，中国其实现在处于更为有利的地位。"美国对钢铝征收惩罚性关税，其实对中国的影响很小。而中国方面除了通过农产品精准打击以外，还能采取人民币贬值促进出口、停止收购美国国债等进一步有效措施。毕竟中国是美国的最大债权国，它要是不再出钱，特朗普的税务改革等大项目都会受威胁。美国总统现在正与他的金主为敌。"

特朗普有关中国的雷人雷语 “我爱中国” 特朗普说话喜欢走极端，谈及中国也不例外。虽然2016年在竞选中曾大呼“我爱中国”，但他对北京的评价却并非总是那么积极。他对中国大陆的评论哪些最为让人侧目？

特朗普有关中国的雷人雷语 “中国强奸了我们的国家” 谈及美国贸易逆差，特朗普在一次竞选活动上又语出惊人。他说：“我们不能再允许中国强奸我们的国家。他们现在就是这么做的。这是世界史上最大的偷窃行为。”据当地媒体报道，2011年，特朗普在新罕布什尔州国防制造商之旅中就说过“中国在强奸我们国家”这样的话。

特朗普有关中国的雷人雷语 “朝鲜半岛其实曾是中国的一部分” “他（习近平）提起了中国和朝鲜半岛的历史，不是朝鲜，而是朝鲜半岛。众所周知，这段历史已过去了数千年，发生了很多战争，朝鲜半岛其实曾是中国的一部分。“在今年4月和习近平会晤后，特朗普这样告诉《华盛顿邮报》记者。这番话马上引起了韩国的关注，中国外交部也出面说，没有必要担心。

特朗普有关中国的雷人雷语 “请他们去麦当劳” 在2015年的一次集会上，特朗普说，“我要打败中国人，我完全可以赢过中国。你们只要足够聪明也可以打败中国人。但是我们的人民不知道怎么做。我们给中国的领导人设国宴。而我说，为什么你给他们设国宴呢？他们搞得我们支离破碎。请他们去麦当劳好了，然后再回到谈判桌上。”

特朗普有关中国的雷人雷语 “我懂得中国人的思维” 这是个杜撰的故事：据称特朗普在2011年接受新华社采访时说，“我过去几十年读了几百本关于中国的书。我懂中国人。我跟中国人做了很多生意。我懂得中国人的思维。”但是，一些人说根本没有这样一个采访。唯一留存的证据是洛杉矶时报的一条博文。

特朗普有关中国的雷人雷语 “气候变暖归咎于中国” 特朗普经常用他喜欢的社交媒体来宣布外交政策目标，攻击敌人。2012年，特朗普在推特上说，地球变暖的是中国人为了自身利益编造的，目的在于让美国的企业变得没有竞争力。



麦荷曼还注意到，美国方面的另一大目的是阻止中国进一步获取西方的先进技术，"但是中国其实已经在许多方面领先了；即使是在稍微落后的领域，中国也在快速追赶。而且，我不认为欧美国家现在能有实质性手段阻止中国获取西方技术。"

在这场中美争端中，欧洲则处于十分尴尬的位置。对于欧洲、尤其是德国而言，中国是极其重要的销售市场。麦荷曼说："我们欧洲人绝对不愿意看到对华经贸关系恶化。但是同时我们也不想让欧美关系恶化。欧洲现在夹在两强中间，要想全身而退，也只能一再强调'欧洲支持自由贸易，决不采取任何有损全球自由贸易的措施'。" 麦荷曼担心，一旦特朗普发现在对华贸易争端中无法占得上风，很有可能为了保全在国内的脸面，转而将矛头指向欧洲。"无论如何，这都是一场对欧洲人而言十分艰难的走钢丝游戏。"