欧盟驻华大使:中国侵犯人权令人极为忧虑

欧盟言辞鲜明地对批评政府人士在中国遭到迫害表达忧虑，并呼吁解除对刘晓波遗孀、身患多种疾病的诗人刘霞的软禁。刘霞自2010年一直处于软禁中。
（德国之声中文网）欧盟驻华大使史伟（Hans Dietmar Schweisgut）向记者表示，中国的律师、人权人士等等仅仅因为行使言论自由权利就遭关押、惩罚，欧盟对此非常关切。他强调说，"所有这些事件都引起极大忧虑，因为这经常也是违反中国自己的法律和宪法的。"他表示，欧盟将在该问题上持续发声。
三个标志性案例
史伟着重提到了已故诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀刘霞、瑞典公民桂民海和人权律师王全璋。欧盟认为，这是三起典型的不公正案例。刘霞自2010年起遭到软禁，桂民海被禁止离开中国，律师王全璋迄今仍被关押。
史伟说，没有任何迹象显示，她（刘霞）有任何过错。57岁的诗人刘霞目前身体状况和心理状况都非常糟糕。她在电话里对友人、流亡柏林的诗人廖亦武表示，"现在没什么可怕的了，走不掉就死在家里。晓波已走了，这个世界再没什么可留恋，死比活容易，以死抗争对于我，最简单不过。"
欧盟一再呼吁北京解除对刘霞的软禁，尊重她的愿望，允许她出国。
史伟也对前香港书商桂民海的遭遇表示深切忧虑。桂民海尽管有瑞典国籍，是瑞典公民，但北京方面仍禁止其离境。此外，欧盟也无法为这位欧盟公民提供领事服务。桂民海家人称，桂民海于2015年10月在泰国被特工绑架到中国。2015年，除桂民海外，香港铜锣湾书店还有4名股东、经营人等神秘失踪。该书店出版、销售敏感的政治书籍。所有5人之后都出现在中国大陆。目前，除桂民海外，其他4人已获释。
欧盟驻华大使史伟也对王全璋等人权律师受迫害表示担忧。王全璋2015年被抓，其妻和律师都无法和他取得联系。2015年的709大抓捕事件中，共有300多名维权律师、律师所员工、公民人士和其亲属被抓。
鉴于欧盟不断对中国的人权状况提出批评，北京方面迄今未向欧盟表明愿意何时继续人权对话。下届欧盟中国峰会将于7月中旬举行。
乐然／石涛（德新社）
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