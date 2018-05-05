欧盟驻华大使:中国侵犯人权令人极为忧虑

（德国之声中文网）欧盟驻华大使史伟（Hans Dietmar Schweisgut）向记者表示，中国的律师、人权人士等等仅仅因为行使言论自由权利就遭关押、惩罚，欧盟对此非常关切。他强调说，"所有这些事件都引起极大忧虑，因为这经常也是违反中国自己的法律和宪法的。"他表示，欧盟将在该问题上持续发声。

三个标志性案例

史伟着重提到了已故诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀刘霞、瑞典公民桂民海和人权律师王全璋。欧盟认为，这是三起典型的不公正案例。刘霞自2010年起遭到软禁，桂民海被禁止离开中国，律师王全璋迄今仍被关押。

史伟说，没有任何迹象显示，她（刘霞）有任何过错。57岁的诗人刘霞目前身体状况和心理状况都非常糟糕。她在电话里对友人、流亡柏林的诗人廖亦武表示，"现在没什么可怕的了，走不掉就死在家里。晓波已走了，这个世界再没什么可留恋，死比活容易，以死抗争对于我，最简单不过。"

欧盟一再呼吁北京解除对刘霞的软禁，尊重她的愿望，允许她出国。

史伟也对前香港书商桂民海的遭遇表示深切忧虑。桂民海尽管有瑞典国籍，是瑞典公民，但北京方面仍禁止其离境。此外，欧盟也无法为这位欧盟公民提供领事服务。桂民海家人称，桂民海于2015年10月在泰国被特工绑架到中国。2015年，除桂民海外，香港铜锣湾书店还有4名股东、经营人等神秘失踪。该书店出版、销售敏感的政治书籍。所有5人之后都出现在中国大陆。目前，除桂民海外，其他4人已获释。

欧盟驻华大使史伟也对王全璋等人权律师受迫害表示担忧。王全璋2015年被抓，其妻和律师都无法和他取得联系。2015年的709大抓捕事件中，共有300多名维权律师、律师所员工、公民人士和其亲属被抓。

鉴于欧盟不断对中国的人权状况提出批评，北京方面迄今未向欧盟表明愿意何时继续人权对话。下届欧盟中国峰会将于7月中旬举行。

“追悼刘晓波，还刘霞自由” 为刘晓波“抬棺” 2017年7月，诺贝尔和平奖获得者刘晓波去世。在那之前不久，他刚刚被确诊罹患肝癌晚期被从监狱转移到医院救治。为了追悼这位知名的中国异议人士，来自北威州莱茵-马斯职业学校的学生们12月10日抬着象征性的棺材，在柏林举行示威游行。

“追悼刘晓波，还刘霞自由” 八年的坚持 这些北威州的学生前往远在数百公里之外的首都柏林为中国异议人士刘晓波抗议，已经有多年的传统。他们的宗教课老师罗兰德·屈纳表示，介绍说，2010年学校师生了解到中国异见人士刘晓波被授予诺贝尔和平奖但却不能前往奥斯陆领奖的消息后，都感到十分不可思议，于是就组织学生到中国驻德大使馆门前抗议。他们决心每年国际人权日12月10日这一天都前去抗议，直到刘晓波获释为止。

“追悼刘晓波，还刘霞自由” 人已逝，魂还在 遗憾的是，师生们的坚持等到的不是刘晓波获释，而是他病逝的消息。之所以在今年的抗议中采用抬棺示威的方式，也是为了更直观地表达抗议的主题。图右为牧师、宗教老师屈纳，图左为独立中文笔会会长廖天琪。

“追悼刘晓波，还刘霞自由” “还刘霞自由” 据悉，周日参加抗议的除了职业学校的学生之外，还有独立中文笔会、民主中国阵线等组织的成员，抗议总人数超过300人。除了追悼逝者之外，参与者还希望通过这次示威，敦促中国政府还刘霞自由。作为刘晓波的妻子，刘霞长年处于软禁之中。

“追悼刘晓波，还刘霞自由” “我像植物一样活着” 抗议队伍行进到中国驻柏林大使馆门前之后，2009年诺贝尔文学奖获得者、德国女作家赫塔·米勒朗读了刘霞写给她的一首诗：“我蜷缩成一团/因为有人敲响了门/我的脖子开始变得僵硬/我却不能离开/我自言自语/我要疯了/我那么孤单/我没有权力说话/大声说话/我像植物一样活着/我像尸体一样躺着”

“追悼刘晓波，还刘霞自由” 大使馆内静悄悄 据悉，整个抗议活动从开始到结束，中国使馆方面没有人员现身。



乐然／石涛（德新社）