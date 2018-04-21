 欧盟调查中国犯罪团伙利用希腊港口逃税 | 经济纵横 | DW | 23.04.2018
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经济纵横

欧盟调查中国犯罪团伙利用希腊港口逃税

中国犯罪团伙涉嫌经由比雷埃夫斯港进口商品，虚报价值和收货公司从而逃避进口税和增值税。意大利和欧盟当局正在进行调查。这个希腊最大港口由中远集团控股经营，未来将充当中国通往欧洲的门户。

Symbolbild Steuern (picture-alliance/dpa/E.Weingartner)

"（犯罪团伙）完全逃避了增值税，对国家税收机构和社会造成了巨大的税收损失"，意大利反欺诈中央办公室特别调查小组的博托（Fabio Botto）在接受采访时表示。

（德国之声中文网）据路透社报道，欧盟和意大利当局正在针对中国犯罪团伙涉嫌大规模逃税进行调查，该团伙通过希腊最大港口比雷埃夫斯港进口货物。该港也是中国和欧洲之间的重要贸易枢纽。

"（犯罪团伙）完全逃避了增值税，对国家税收机构和社会造成了巨大的税收损失"，意大利反欺诈中央办公室特别调查小组的博托（Fabio Botto）在接受采访时表示。

他还表示，发生在比雷埃夫斯港的涉嫌犯罪行为，已经给意大利造成了数千亿欧元的增值税税收损失，尽管实际数字可能还会更高，因为调查工作尚未结束。

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欧盟反欺诈办公室（OLAF）证实，该机构正在和意大利合作调查相关案件，但是拒绝透露细节信息。

意大利调查官博托表示，已经掌握了相关证据，可以证明犯罪团伙运营的中资企业非法经由比雷埃夫斯港进口大量货物，逃避缴纳进口税和增值税。

他还透露，这些犯罪团伙引进的货物常常是仿冒的服装和鞋子，他们在海关申报时刻意低报商品价值以逃避进口税，而且还虚报收货公司的信息以逃避增值税。

与此同时，希腊金融犯罪调查部门也在进行另一桩涉嫌逃税的案件调查，同样涉及经由比雷埃夫斯港进入欧洲的中国商品。希腊相关官员表示，该调查部门与意大利和欧盟相关机构联系很少，也未获知针对比雷埃夫斯港的广泛调查。

从2016年起，中国国有的中国远洋海运集团（COSCO Shipping）是比雷埃夫斯港的多数股份持有者。中国希望将该港转变成一带一路倡议之下的欧洲门户，也是所谓21世纪海上丝绸之路的重要组成部分。

意大利和希腊当局都表示，调查工作中没有发现比雷埃夫斯港务局存在任何违规操作的迹象。中远集团在港务局中持有多数股份，该机构管理着一个集装箱码头的运营，还有一家中远集团的独资子公司经营着另外两个码头。

中远集团发表声明称："公司在全球的运营一向严格遵守当地法律和国际法，坚持合法合规操作。"比雷埃夫斯港务局也表示，没有得到有关犯罪团伙使用该港口的信息，否则一定会向当局通报。该机构还表示，已经采取所有必要措施，以保证对所有商品进行海关检查。

欧盟反欺诈办公室和各国机构近年来致力于填补海关漏洞，据估计，中国走私团伙利用这些漏洞逃税每年给欧盟造成数十亿欧元的税收损失。

意大利当局2017年底在查获一些伪造收据之后，开始围绕比雷埃夫斯港进行调查。路透社无法看到这些证据，而且博托拒绝透露涉嫌犯罪的企业名称，因为调查工作还在继续。

博托表示，比雷埃夫斯已经成为欧洲一个重要的新入口，由于希腊北部的港口都加强了检查，而比雷埃夫斯港在中远集团的控股和经营之下，进口吞吐量已经翻了六倍。

"我们正在对随着一带一路项目发展起来的新航线进行调查。目前来看，占据主导地位的航线应该是经由比雷埃夫斯港"，博托说。

雨涵/叶宣（路透社）

 

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