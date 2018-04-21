欧洲要员被曝受贿 金主是阿塞拜疆

（德国之声中文网）也负责处理腐败问题的欧洲委员会议员代表大会现在自身爆出丑闻：一些成员很有可能接受了贿赂或者获取了其他好处。三名独立专家上交到斯特拉斯堡的调查报告"强烈怀疑"，多名现职议员和前议员"收取贿赂，从而让阿塞拜疆得到好处"。

这份长达200页的详细报告是由欧洲人权法院两名前法官布拉查（Nicolas Bratza）和芙拉（Elisabet Fura）以及法国知名调查法官布律吉埃尔（Jean-Louis Bruguière）共同撰写的。

调查主要怀疑的对象包括德国基社盟（CSU）政治人物、前议员林特纳（Eduard Lintner）。此人自1999年至2010年是欧洲委员会议员代表大会成员。他被指是阿塞拜疆的"关键说客"，在2012年到2014年间，疑似透过在英国的三间空壳公司收受了阿塞拜疆82万欧元的贿赂。

引人注意的铁杆支持者

另外一名受到调查的是德国议员史特林斯（Karin Strenz）。她也很可能收了阿塞拜疆的钱财。这名基民盟人士还被指在进入阿塞拜疆选举观察团之前，没有上报与该国关系。史特林斯曾经就职于林特纳的咨询公司"Line M-Trade"，这家公司的资金来自于阿塞拜疆，主要业务就是为该国进行游说工作。在任欧洲委员会议员代表期间，她因多次力挺阿塞拜疆而引起注意。

调查报告的作者们遗憾地指出，这两人多次拒绝接受邀请，不愿就这些指控表达个人意见。另外一名被卷入腐败丑闻的关键人物、意大利基督教民主党的博隆特（Luca Volonte）面对指控也保持沉默。2016年，米兰检方对博隆特展开洗钱和腐败的调查。他涉嫌收受阿塞拜疆240万欧元的行贿。这一行动使得对欧洲委员会贿赂丑闻的调查范围扩大。

"鱼子酱外交"

调查指出，自2001年加入欧洲委员会以来，有着丰富石油资源的前苏联加盟共和国阿塞拜疆创建了一个名副其实的同盟阵线，这与送礼慷慨大方不无关系。据悉，阿塞拜疆送出的礼物从价格不菲的鱼子酱到豪华酒店免费住宿。巴库通过这种方式，阻止了关于阿塞拜疆选举或人权状况的批评性报道。欧洲委员会共有47个成员，除了所有的欧盟成员国外，还包括土耳其、俄罗斯等国家。

文木/叶宣 （德新社、法新社）