 ″欢迎外国投资,但是我们也不会太天真″ | 经济纵横 | DW | 12.04.2018
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经济纵横

"欢迎外国投资,但是我们也不会太天真"

负责德国国家安全的联邦宪法保卫局日前发布警告称，德国企业被中国资本收购可能会危害国家安全以及德国的科技领先优势。宪保局局长马森由此呼吁各方对中资收购保持警惕。

Hans-Georg Maaßen, Präsident Bundesamt für Verfassungsschutz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

联邦宪法保护局局长马森

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若实现收购，一家北京控制的企业就将拥有对德国敏感基础设施的影响力：数千公里的高压电线。不过，这并没有成为现实。 (24.03.2018)

柏林以及布鲁塞尔还在反复讨论如何加强对外资收购的审核。与此同时，北京方面已经在以实际行动逐步落实“中国制造2025”战略。 (05.03.2018)

中国吉利汽车董事长李书福上周购入德国老牌汽车厂商戴姆勒9.69%的股权，成为后者的单一最大股东。德国政府周一表态称，不担心这笔收购案。不过，这笔收购还是在德国引发了不少质疑与担忧。 (26.02.2018)

就在中国政府刚刚宣布了收紧企业海外投资的政策后，德国经济部又向欧盟委员会发出了应该遏制中国企业海外并购的要求。中国投资者在海外“买买买”的行动虽然备受外部和内部的质疑，但中国在高尖端技术领域的并购步伐不会大幅减慢。 (19.08.2017)

（德国之声中文网）"现在已经不需要进行经济间谍活动了。在自由主义的经济法律框架下，可以直接收购企业，然后对其进行肢解，或者是获取其技术。"德国宪法保卫局局长马森(Hans-Georg Maaßen)周三在柏林透露，大约两年前，德国情报官员发现来自中国的经济间谍行为减少，起初他们还很困惑，但很快就意识到北京现在正采取合法手段来夺取德国科技。

2016年的库卡收购案尤其令他担心，而且现在这一收购趋势仍在持续：2016年中资收购德国企业的总额为120亿美元，2017年上升到了137亿美元。

马森说，原则上，外国直接投资对德国非常重要，能够创造就业岗位、带来收益。"但是也必须注意到，有些针对特定科技的直接投资也会造成德国国内的安全风险。"马森指出，中国法律要求每家当地企业都必须和安全机关合作，"这意味着一些敏感数据也必须转交给当局。最近，企业内部甚至还要成立党委会，从而让中国政府能够对企业决策施加影响。"

马森注意到，去年，欧盟委员会已经警告，有些外国投资者正寻求控制欧洲企业，尤其是在重要基础设施、关键科技、重要资源、敏感信息领域的那些企业。"如果这一情况属实，欧洲的科技领先优势以及欧盟的安全与公共秩序将会受到损害。"他表示，德国将继续对包括中国资本在内的外国投资者开放，但是德国政府需要保护本国的关键科技产业。

Bildkombo der Firmenlogos - Geely und Daimler

就在今年3月，中国国家电网一度试图收购德国电网运营商50Hertz，而中国吉利汽车则成功增购股份，成为了戴姆勒集团的大股东。此外，德国联邦经济部正在审核中国新材料产业基金收购德国碳纤维复合材料厂商COTESA股份一案。

德国经济部对外经济司司长文德林(Karl Wendling)指出，2015年，中资收购德国企业总额尚为5.3亿美元，2016年起这一数字迅猛增长，目前稳定在140亿美元的水平。

同一时期，中国资本在其他欧洲国家的收购力度也有显著增长。文德林透露，欧盟的外资收购审核机制有望在今年年底出台。"我们欢迎外国投资，但是我们也不会太天真。"

文山/石涛(德新社、路透社)

 

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