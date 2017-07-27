柴油门再发酵：保时捷高管被捕

（德国之声中文网）因涉嫌参与大众公司柴油排放丑闻，保时捷一名高管被斯图加特检察院拘留，等候接受问讯审查。

保时捷董事会主席奥博穆（Oliver Blume）本周五（4月20日）以书面方式将这一消息通告了本公司雇员。检察院一名发言人证实，检方做出逮捕决定是因为存在着当事人销毁证据和逃逸的危险。隶属大众集团的这家跑车制造商驳回相关指控。

调查亦指向现任董事

对涉嫌欺诈和做违法广告的调查指向3人。除这名现被拘留的高管外，还有一名现任董事会成员以及一名前工作人员成为调查对象。他们涉嫌参与在柴油车的尾气处理数据上做了手脚。

奥博穆在致全体职员的公开信上写道，"检察院指控这3名被指责者和保时捷公司，对于相关发动机里安装违规操控装置的行为早已知情" ，"我们拒绝这一指控，并将尽一切可能，使事情重返正常。"

线索指向奥迪

本周三，33名检察官和160名警察搜查了保时捷的多个生产基地，没收了文件和电脑数据。

同隶属于大众集团的汽车品牌奥迪也成为调查对象。奥迪向保时捷提供柴油发动机。作为跑车和越野车的生产商，保时捷本身并不研制发动机。

从2017年9月起，一名曾作为发动机研发专家为奥迪工作的前保时捷董事就已被羁押审查。

保时捷董事会主席布卢默呼吁工作人员们，不要听信那些有关指控的报道。他强调指出，"董事会同仁们和我会全力以赴，使事情尽快得以澄清。"

凝炼／任琛（德新社／路透社）