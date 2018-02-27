柴油车禁令当头 德车商频出新招

在顾客担心禁令生效、柴油车需求下降之际，欧洲最大的汽车制造商表示愿意回购遭遇柴油车禁令的新柴油车。另外，以旧换新的补贴项目也将延期。
（德国之声中文网）德国联邦行政法院上个月做出各城市可以禁止柴油车进城的裁决。德国不少地区空气污染超出欧盟标准。
人们对潜在禁令的担忧造成柴油车的需求量明显下降。仅在德国，柴油车销量上个月就减少了19%。
德国大众汽车集团现在表示，针对2018年4月1日至年底购买的新柴油车，如果买家所居住或工作的城市在车主购车后的三年内实施柴油车禁令，大众将回购其车辆。
路透社报道称，捷克斯柯达公司则承诺，针对2018年4月1日至6月底购买的新柴油车，如果遭遇柴油车禁令，斯柯达将回购其车辆。
延长换车补贴项目
在周四（3月29日）的另一份声明中，大众宣布将延长其以旧柴油车置换新车的换车补贴至2018年6月底。之前大众规定的截至日期是三月底。
大众于八个月前推出了换车补贴项目。迄今为止，已有超过17万人将其旧柴油车换成了符合最新环保标准的新汽车。被淘汰的旧柴油车已被车商销毁。
根据安永会计师事务所（Ernst & Young)周五发布的最新报告，去年，宝马依旧是全球最会盈利的汽车制造商，而大众的汽车销量仍然位于全球第一。
安静/王凡 （路透社，德新社等）
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