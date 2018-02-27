柴油车禁令当头 德车商频出新招

（德国之声中文网）德国联邦行政法院上个月做出各城市可以禁止柴油车进城的裁决。德国不少地区空气污染超出欧盟标准。

人们对潜在禁令的担忧造成柴油车的需求量明显下降。仅在德国，柴油车销量上个月就减少了19%。

德国大众汽车集团现在表示，针对2018年4月1日至年底购买的新柴油车，如果买家所居住或工作的城市在车主购车后的三年内实施柴油车禁令，大众将回购其车辆。

路透社报道称，捷克斯柯达公司则承诺，针对2018年4月1日至6月底购买的新柴油车，如果遭遇柴油车禁令，斯柯达将回购其车辆。

延长换车补贴项目

在周四（3月29日）的另一份声明中，大众宣布将延长其以旧柴油车置换新车的换车补贴至2018年6月底。之前大众规定的截至日期是三月底。

大众于八个月前推出了换车补贴项目。迄今为止，已有超过17万人将其旧柴油车换成了符合最新环保标准的新汽车。被淘汰的旧柴油车已被车商销毁。

根据安永会计师事务所（Ernst & Young)周五发布的最新报告，去年，宝马依旧是全球最会盈利的汽车制造商，而大众的汽车销量仍然位于全球第一。

禁行令 - 为了改善空气质量 车辆拥堵 空气污浊 同斯图加特一样，空气污染严重的城市，世界上还有很多。德国法院近日作出判决，有关城市为了改善空气质量，有权颁布禁止车辆通行的命令。

禁行令 - 为了改善空气质量 奥斯陆 - 率先实施柴油车禁令的城市 在挪威首都奥斯陆，一旦空气指数超标，就会禁止柴油车通行。2017年1月17日，这项禁令首次实施。不受禁令限制的车辆包括使用柴油的急救车和其他公交车辆。2019年，奥斯陆将取消市中心地带的停车位，此举旨在继续减少市内车辆交通。

禁行令 - 为了改善空气质量 巴黎 - 即将出台柴油车禁令 按照相关计划，从2024年开始，巴黎将全面禁止柴油车通行，2030年，汽油车也将纳入被禁之列。1997年之前出厂的车辆今天就已经被禁止进入巴黎市内。空气指数超标时，巴黎会实施隔日单双号限行的措施。

禁行令 - 为了改善空气质量 伦敦 - 开车进城需要缴费 谁要是想驱车进入伦敦市区，就需要缴纳每天十镑的费用。2003年开始，伦敦开始收取这种所谓“堵车费”。进入市区时，车牌会被电子系统自动记录，逃避”堵车费“，将会收到最多240英镑的罚单。

禁行令 - 为了改善空气质量 哥本哈根 - 最善待骑行者的城市 哥本哈根市长弗兰克·延森（Frank Jensen）计划从2019年开始，停止向柴油车发放行车许可。现在哥本哈根市内已有三百多公里路段，只允许自行车通行。此举的目的，是为了让骑车比驾车更舒适安全和经济。哥本哈根大约半数居民都选择骑车上班。

禁行令 - 为了改善空气质量 马德里 - 不断扩张的步行区 向马德里皇家剧院广场这样，禁止机动车进入的区域正在不断扩充，很快全城都将实现无车化。今后五年之内，西班牙首都马德里的整个市中心都将划入步行区域。马德里空气污染相当严重，这里四面环山，被污染的空气会”滞留“在市区之内。

禁行令 - 为了改善空气质量 赫尔辛基 - 手机APP帮你走遍全城 赫尔辛基的公共交通系统将被大幅度简化。今后十年内，”按需用车“系统将得到发展完善。届时，一款APP将涵盖市内各类公共交通工具，包括大巴，无人驾驶车以及小巴，行车路线可灵活安排。总之，这一系统会非常完善，以至于私家车将显得有些多余。

禁行令 - 为了改善空气质量 印度的电动车未来 雾霾笼罩下的新德里 - 空气指标严重超标在这里几乎成了常态。当局期望通过启用电动三轮车缓解空气污染的严重程度。截至2030年，电动车将全面取代造成尾气污染的燃油机动车。



安静/王凡 （路透社，德新社等）