《板门店宣言》重点逐个数

朝鲜领导人金正恩与韩国总统文在寅于4月27日下午签署《板门店宣言》，共同致力创造和平。以下为《板门店宣言》重点:

1. 南北双方将半岛无核化列为共同目标。双方认为朝鲜方面采取的行动别具意义，是这次能达成去核共识的关键。双方同意在此议题上，妥善扮演各自的角色，负起相应的责任。双方同意积极向国际社会寻求支持与合作。

2. 今年作为停战65周年，南北双方同意共同与美国举办三方会谈，或是与中美双方共同进行四方会谈，讨论永久停战、建立稳定和平的议题。

3. 双方领导人同意通过定期会面或直接电话的方式，频繁而真诚地讨论重要国事，加强互信与实践力度，促进两韩关系迈向稳定、繁荣与和平统一。在此，文在寅同意于今年秋天造访平壤。

4. 鉴于紧张局势已经得到缓和, 军事建立信任(CBM)方面取得重大进展，南北双方同意分阶段进行裁军。

5. 南北双方同意立即处理战争带来的人道议题，加入两韩红十字会的讨论，让因战争分隔两地的家庭得以重聚。双方同意即期展开相关计划，在今年8月15日国家解放节时让离散家属团圆。

6. 国际上，双方愿意共同参与国际运动赛事，例如2018亚洲运动会，以共同展现双方的智慧、才能与团结。

7. 双方领导人宣布，在8千万名韩国人的见证之下，半岛不会再有战争，和平新时代就此开始。

美国、中国、日本、俄罗斯等国旋即对此结果表示祝贺。

罗法(综合报导)