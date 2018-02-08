杨晓渡出任监察委主任 同司法平级？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2018

（德国之声中文网）中国人大周日投票选举李克强连任中国国务院总理，2964票赞同，两票反对，由此，李克强继续负责全球第二大经济体的经济事务。中国政府将在控制高额债务的同时，继续经济的高速增长。有分析认为，从上周公布的国务院机构调整方案来看，国务院的很多职能将面临变化，它的社会福利职能在增强，宏观经济调控职能在萎缩。

周日同时选举出新组建的国家监察委员会主任为杨晓渡。之前的国家监察部、国家预防腐败局均并入监察委员会。

德新社报道，这个委员会不隶属司法，而是独立于法院，其最主要的职责是同腐败做斗争，以及监督国家公职人员滥用职权和政绩过差。有媒体指出，本届人大会议讨论人选与投票时，国家监察委主任、最高检察院院长以及最高法院院长的提名是同时进行的，这也证实德新社的以上说法，即监察委同高检、高法平级。

现年64岁的杨晓渡是中国第19届中央委员会政治局委员。周日当选监察委主任时得票2953张，6票反对，7票弃权。他曾长年在西藏和上海工作。在上海工作期间，曾同短期担任上海市委书记的习近平有过交集。从2014年起，杨晓渡在王岐山手下担任中共中央纪委副书记、机关党委书记，2016年12月升任中华人民共和国监察部部长，同时担任国家预防腐败局局长。

许多观察家担心，监察委会被用来打击习近平的党内异己。根据《监察法》草案，今后无论是否中共党员，只要是有国家背景的机构，比如院校、医院、研究所以及公司的工作人员，都有可能成为监察委调查的对象。

中共纪律检查委员会将继续存在，中共政治局常委赵乐际继续担任中纪委书记，路透社认为，但纪委的一些职能会转移到新成立的监察委。

李克强宣誓继任中国国务院总理

不是一个超级的权力机构？

杨晓渡在两会开幕时曾对记者表示，监察委"不是一个超级的权力机构"。他说，监察委员会将和中央纪委合署办公，直接向中央报告工作，接受中共中央领导、监督。同时，国家监察委由全国人大产生，要向全国人大做专项工作报告、接受人大询问、质询以及执法检查。他还补充道，"我们做的工作，大量是日常'拉拉袖子，提个醒'的工作，是监督的工作，是防止人犯错误，防止人由小错误变成大错误的工作。"

人大会议按计划将在周二通过确立中国国家监察委法律地位的《国家监察法》。该草案曾在去年11月在网上公开征集意见。这个草案允许对嫌疑人进行最多三个月的"留置"，期间不受检察机关的监督。而中国刑事诉讼法规定，限制嫌疑人自由的时间不得超过一个月。本次人大会议期间，成立国家监察机关的内容已写入新修改的宪法。

上周曾有批评人士指出，监察法旨在削弱现有的刑法，从而拓宽新监察委的权限。路透社认为，《监察法》草案里比如仍然没有保证嫌疑人被调查期间有寻找律师的权利。而2012年出台的刑法加进这条内容时，被看作是司法改革以及禁止刑讯逼供的一大进步。习近平反腐斗争中使用的一套秘密、有争议的监视居住系统，超出了中国刑事诉讼法的范围，他曾作出保证称将关押制度作为建立和稳定监察委的一个组成部分。

人大会议周日还公布了军委副主席名单，以及张军为最高检察院检察长，周强为最高法院院长。