 杨晓渡出任监察委主任 同司法平级？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

杨晓渡出任监察委主任 同司法平级？

中国新成立的国家监察委员会有了领导，他便是同王岐山在中纪委合作多年的杨晓渡。周日习近平签署主席令任命李克强继任中国总理之外，大会还确定了监察委、高检及高法的领导人选。

China Yang Xiaodu Minister Supervision (picture-alliance/Photox/Imaginechina)

中国新成立的监察委员会主任杨晓渡

（德国之声中文网）中国人大周日投票选举李克强连任中国国务院总理，2964票赞同，两票反对，由此，李克强继续负责全球第二大经济体的经济事务。中国政府将在控制高额债务的同时，继续经济的高速增长。有分析认为，从上周公布的国务院机构调整方案来看，国务院的很多职能将面临变化，它的社会福利职能在增强，宏观经济调控职能在萎缩。

DW.COM

中共十九届二中全会本周五发布公报，审议通过修宪建议，将习近平新时代中国特色社会主义思想与国家监察体制改革共同写入宪法。 (19.01.2018)

按照计划，2018年中国两会期间，将正式出台《国家监察法》，并成立国家监察委员会，但相关的法律草案现在就引起了激烈的争议。 (30.11.2017)

中国明年将通过《国家监察法》，并建立国家监察委员会，以将最高领导人习近平力推的反腐运动从中共党内推展到所有公职领域。中纪委十九大报告再次确认这一消息。 (29.10.2017)

周日同时选举出新组建的国家监察委员会主任为杨晓渡。之前的国家监察部、国家预防腐败局均并入监察委员会。

德新社报道，这个委员会不隶属司法，而是独立于法院，其最主要的职责是同腐败做斗争，以及监督国家公职人员滥用职权和政绩过差。有媒体指出，本届人大会议讨论人选与投票时，国家监察委主任、最高检察院院长以及最高法院院长的提名是同时进行的，这也证实德新社的以上说法，即监察委同高检、高法平级。

现年64岁的杨晓渡是中国第19届中央委员会政治局委员。周日当选监察委主任时得票2953张，6票反对，7票弃权。他曾长年在西藏和上海工作。在上海工作期间，曾同短期担任上海市委书记的习近平有过交集。从2014年起，杨晓渡在王岐山手下担任中共中央纪委副书记、机关党委书记，2016年12月升任中华人民共和国监察部部长，同时担任国家预防腐败局局长。

许多观察家担心，监察委会被用来打击习近平的党内异己。根据《监察法》草案，今后无论是否中共党员，只要是有国家背景的机构，比如院校、医院、研究所以及公司的工作人员，都有可能成为监察委调查的对象。

中共纪律检查委员会将继续存在，中共政治局常委赵乐际继续担任中纪委书记，路透社认为，但纪委的一些职能会转移到新成立的监察委。

Peking Li Keqiang Wiederwahl Premierminister Eid (Reuters/J. Lee)

李克强宣誓继任中国国务院总理

不是一个超级的权力机构？

杨晓渡在两会开幕时曾对记者表示，监察委"不是一个超级的权力机构"。他说，监察委员会将和中央纪委合署办公，直接向中央报告工作，接受中共中央领导、监督。同时，国家监察委由全国人大产生，要向全国人大做专项工作报告、接受人大询问、质询以及执法检查。他还补充道，"我们做的工作，大量是日常'拉拉袖子，提个醒'的工作，是监督的工作，是防止人犯错误，防止人由小错误变成大错误的工作。"

人大会议按计划将在周二通过确立中国国家监察委法律地位的《国家监察法》。该草案曾在去年11月在网上公开征集意见。这个草案允许对嫌疑人进行最多三个月的"留置"，期间不受检察机关的监督。而中国刑事诉讼法规定，限制嫌疑人自由的时间不得超过一个月。本次人大会议期间，成立国家监察机关的内容已写入新修改的宪法。

上周曾有批评人士指出，监察法旨在削弱现有的刑法，从而拓宽新监察委的权限。路透社认为，《监察法》草案里比如仍然没有保证嫌疑人被调查期间有寻找律师的权利。而2012年出台的刑法加进这条内容时，被看作是司法改革以及禁止刑讯逼供的一大进步。习近平反腐斗争中使用的一套秘密、有争议的监视居住系统，超出了中国刑事诉讼法的范围，他曾作出保证称将关押制度作为建立和稳定监察委的一个组成部分。

人大会议周日还公布了军委副主席名单，以及张军为最高检察院检察长，周强为最高法院院长。

 

相关内容

China Mordprozess Politiker Bo Xilai Gu Kailai

中国司法部称冤假错案"有错必纠" 08.02.2018

中国国新办就司法行政改革情况举行发布会，与会外国记者提出有关冤假错案及维权律师被吊销执照的问题。人权律师表示，希望律师的合法执业权能真正受到维护。

China Vorbereitungen für Parteitag der Kommunistischen Partei | Sicherheit

监察治国？中纪委十九大报告发布 29.10.2017

中国明年将通过《国家监察法》，并建立国家监察委员会，以将最高领导人习近平力推的反腐运动从中共党内推展到所有公职领域。中纪委十九大报告再次确认这一消息。

Chinas Volkskongress - Jahrestagung

国务院机构改革 有人欢喜有人忧 13.03.2018

中国公布国务院机构改革方案。同一时间，习近平首席经济智囊、即将出任副总理的刘鹤在人民日报撰文强调改制的必要性。中国政府如此庞大复杂的组织要如何“改头换面”？

媒体看中国

China USA Wirtschaft (picture alliance/AP/A. wong)

德语媒体：是冷战，更是交易筹码

美国签署《台湾旅行法》、威胁对中国商品征收高额惩罚性关税: 华盛顿对北京“宣战”，到底是出于怎样的动机？周一出版的德语媒体，探讨了这一话题。 