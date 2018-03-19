 李明哲案一周年回顾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018
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时政风云

李明哲案一周年回顾

一年前，台湾人权人士李明哲在大陆失踪，后以“颠覆国家政权罪”被判处五年监禁。

China Prozess Lee Ming-Che (picture-alliance/AP Photo/E. Wang)

9月11日庭审公布的一段视频

（德国之声中文网）2017年3月19日，李明哲从澳门入境中国大陆广东省珠海市后失踪。据台湾中央社报道，李明哲为台北文山社区大学员工，长期透过微信等方式，关注中国大陆维权运动及分享台湾的民主发展经验给大陆民间人士。据风传媒报道，李明哲曾是民进党资深党工，2008年后离开党部职务。


2017年3月29日，中国国台办发言人马晓光表示，李明哲“因涉嫌从事危害国家安全活动，已接受有关部门调查”。


2017年3月29日，李明哲家属要求立即公开李明哲的关押地点；立即释放李明哲；确保李明哲不受酷刑虐待；要求家属接见、律师会见及适足的医疗护理。

Taiwan China verschwundener Aktivist Lee Ming-che Protest in Taipei (picture alliance/AP Photo)

台湾人权组织声援李明哲

 

2017年4月10日，李明哲妻李净瑜原定乘飞机前往北京“救夫”，但在台北机场的航空公司柜台得到通知，自己的台胞证已被大陆有关部门注销。李净瑜表示“很震惊、难过”。李净瑜在机场向媒体出示对岸掮客写给她的“保证书”。上面写道：“关于救援李明哲先生本人将努力完成二项承诺：1.确保李先生不会出现电视影像画面‘被认罪’。2.确保李净瑜小姐尽快与李先生会面。”签名人为“李俊敏”。


2017年4月12日，中国国台办发言人安峰山表示，自2016年5月20日以来，两岸联系沟通和协商谈判机制已经停摆。他说，在这样一个特殊情况下，为了照顾李明哲家属的关切，基于人道考量，海协会委托台湾有关团体，即海峡两岸交流服务中心向李明哲的妻子通报了有关情况，同时也转交了李明哲给他的父母和妻子的亲笔信。“台湾一些别有用心的团体和人士借机来攻击大陆，制造事端，干扰大陆有关部门依法办案。他们的目的是不会得逞的。” 据中央社报道，国台办发言人安峰山所提到的海峡两岸交流服务中心，其执行长李俊敏表示，自己已完全退出这起事件。他说，媒体对他的压力很大，也希望不要把海峡两岸交流服务中心推上火线。

China Taiwanesischem Aktivisten Lee Ming-che droht Haftstrafe (picture-alliance/dpa/Vincent Yu)


2017年4月12日，台湾总统蔡英文表态称“政府偕同家属全力营救李明哲，政府责任是维护国家尊严和维护国人人身安全和权益维护，政府会尽力让李明哲早日平安回国”。


2017年5月26日，中国国台办发言人安峰山表示，“从中国国家安全部门获悉，台湾居民李明哲因涉嫌‘颠覆国家政权罪’，经检察机关批准，已于近日被湖南省安全机关依法逮捕” 。


2017年9月11日，湖南岳阳中级人民法院正式开庭审理李明哲案，并在微博上进行图文和视频“直播”。庭审视频中，审判长首先提问李明哲，对起诉书指控其犯下“颠覆国家政权罪”的事实是否有异议，李明哲回答“没有”。李净瑜获准前往湖南出席旁听。据报道，李净瑜向媒体展示两只手臂上“李明哲，我以你为荣”字样。另据台湾媒体报道，李净瑜在临行前表示，若李明哲在非自由意志下，在法庭做出或者说出某些难堪言行，那是“被认罪”，请求台湾人体谅。


China Aktivist Lee Ming-che (picture alliance/dpa/AP Photo)

2017年11月28日，李明哲被判处五年监禁

2017年11月28日，岳阳中级人民法院宣判，李明哲触犯“颠覆国家政权罪”，判有期徒刑5年，剥夺政治权利2年，李明哲当庭表示服从判决，不上诉。岳阳法院的官网上可以看到李明哲妻子李净瑜一身黑衣进入法庭旁听的画面。


2017年11月29日，中国国台办发言人马晓光表示，李明哲案是“严格依据犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度依法作出的判决”。他强调：“李明哲所作所为是否危害大陆的安全与稳定，应该由大陆法律判定，而不是由台湾当局和一些政治组织的主观偏见判定。”“任何企图利用此案进行政治炒作、挑拨两岸同胞感情对立的做法都是徒劳的。”


2018年1月30日，李净瑜购买厦门航空公司一航班的机票，准备前往探视狱中丈夫，却因无有效赴大陆证件，在台北机场被阻止登机。

  • China Prozess Lee Ming-Che (picture-alliance/AP Photo/E. Wang)

    以“颠覆国家政权”之名

    李明哲

    2017年11月，台湾人权人士李明哲在中国大陆被岳阳中级人民法院以“颠覆国家政权罪”判处5年监禁。李明哲曾举办网络政治讲座，并为中国系狱异议人士的家属提供帮助。

  • Deutschland Ausstellung Liu Xia im Gropiusbau (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    以“颠覆国家政权”之名

    刘晓波

    2009年，《零八宪章》的主要起草人之一刘晓波被北京市第一中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑11年，剥夺政治权利两年。2010年2月11日，北京市高级人民法院驳回刘晓波的上诉，维持原判。同年10月8日，刘晓波在服刑期间获得2010年诺贝尔和平奖。2017年7月，刘晓波因罹患肝癌病逝。

  • China Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong in Peking (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    以“颠覆国家政权”之名

    江天勇

    2017年11月21日，长沙市中级人民法院判定维权律师江天勇犯有“煽动颠覆国家政权罪”，并以此罪名判其有期徒刑两年，剥夺政治权利3年。

  • China Zhou Shifeng vor Gericht in Tianjin (picture alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    周世锋

    维权律师周世锋是2015年“709维权律师大抓捕”事件中被捕的律师之一。2016年7月15日，天津市人民检察院第二分院以涉嫌“颠覆国家政权罪”起诉周世锋。8月4日，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

  • China Hu Shigen vor Gericht in Tianjin (picture-alliance/AP Photo)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡石根

    2016年8月，独立中文笔会成员、中国家庭教会长老胡石根被天津市第二中级人民法院判决触犯颠覆国家政权罪，法院判其有期徒刑7年6个月，并剥夺政治权利5年。

  • China Inhaftierte Dissidenten Tan Zuoren Flash (amnesty international)

    以“颠覆国家政权”之名

    谭作人

    2009年2月，四川维权人士谭作人起草题为《5.12学生档案》的倡议书，呼吁民间对汶川大地震遇难学生校舍工程质量进行调查。同年3月，成都公安机关以曾经公开发表关於六四事件的文章为由逮捕谭作人。一年后，成都市中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处谭作人有期徒刑5年，剥夺政治权利3年。

  • Chinesischer Bürgerrechtler Hu Jia freigelassen (picture alliance/dpa)

    以“颠覆国家政权”之名

    胡佳

    曾从事非营利的艾滋病公益活动的人权人士胡佳于2008年被北京市第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”，判处有期徒刑3年零6个月。2008年欧洲议会萨哈罗夫人权奖授予胡佳。


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专访：用李明哲案件恐吓整个台湾

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墙外文摘：判了李明哲，还有后来人？ 03.12.2017

有评论认为，不管是台湾，还是国际社会，对中国的“绥靖政策”依然还抱有幻想，这看起来好像可以双赢，但双输的面也很大。特朗普对北京的绥靖政策只会助长习近平的气焰，进一步威胁西方的民主制度。

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China USA Wirtschaft (picture alliance/AP/A. wong)

德语媒体：是冷战，更是交易筹码

美国签署《台湾旅行法》、威胁对中国商品征收高额惩罚性关税: 华盛顿对北京“宣战”，到底是出于怎样的动机？周一出版的德语媒体，探讨了这一话题。 