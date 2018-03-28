 李明哲妻首次探监 返台召开记者会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2018
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时政风云

李明哲妻首次探监 返台召开记者会

台湾维权人士李明哲的妻子李净瑜日前获准前往湖南探监，28日返台后表示与丈夫隔窗交谈了30分钟，丈夫渴求阅读。

Lee Ching-Yu, Ehefrau des taiwanesischen Aktivisten Lee Ming-che (DW/Zhang Ci)

李净瑜

DW.COM

一年前，台湾人权人士李明哲在大陆失踪，后以“颠覆国家政权罪”被判处五年监禁。 (19.03.2018)

台湾公民李明哲在大陆因“颠覆国家政权罪”被判处5年有期徒刑、褫夺公权2年，目前被关押在中国赤山监狱。在他被抓一年后的今天，流亡美国的中国维权律师滕彪在台北接受了德国之声中文网的专访。 (19.03.2018)

被中国大陆当局以颠覆政权罪判处5年徒刑的台湾非政府组织人士李明哲的妻子周二被阻止从台湾飞大陆探监，其家属向本台证实了这一消息。据悉，虽然受阻，但是李净瑜不会放弃尝试。 (31.01.2018)

（德国之声中文网）周三（3月28日），李净瑜在记者会上代表李明哲表示感谢。她说，李明哲的健康状况外观看起来还好，发言、通讯基本权利仍被限制，不能写信，对阅读渴求，希望收到社科文史类书籍。

李净瑜表示，她前后寄了11本书，李明哲只收到2本。她表示，对良心犯而言，只有阅读才是使其心志不被磨灭的唯一方法。

李净瑜表示，李明哲目前在狱中劳动，分配到帽子工厂，工作时间从早七点到下午五点。

李净瑜在记者会上感谢海陆两会的协助，以及NGO伙伴们让她感到温暖、不孤单。她恳求外界持续关注李明哲。只要他继续在监牢的一天，她会持续不断进行救援，不会放弃。

在回答记者提问时，李净瑜表示，李明哲收到自己和他母亲的部分信件。但李净瑜没有收到李明哲一封信。这次探视二人隔着玻璃讲了30分钟电话。李净瑜主要表达了外界对李明哲的关怀、支持以及李明哲父母对他的思念。
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李明哲妻首次探监 返台召开记者会

李净瑜表示希望4月27日再次探视，已向狱方提出申请。她表示，自己将继续在自由世界勇敢面对，并做她所相信的事情。

去年3月，李明哲入境大陆后失踪。去年11月，他因"颠覆国家政权罪"被判处5年监禁。

 

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