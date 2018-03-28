李明哲妻首次探监 返台召开记者会  

（德国之声中文网）周三（3月28日），李净瑜在记者会上代表李明哲表示感谢。她说，李明哲的健康状况外观看起来还好，发言、通讯基本权利仍被限制，不能写信，对阅读渴求，希望收到社科文史类书籍。

李净瑜表示，她前后寄了11本书，李明哲只收到2本。她表示，对良心犯而言，只有阅读才是使其心志不被磨灭的唯一方法。

李净瑜表示，李明哲目前在狱中劳动，分配到帽子工厂，工作时间从早七点到下午五点。

李净瑜在记者会上感谢海陆两会的协助，以及NGO伙伴们让她感到温暖、不孤单。她恳求外界持续关注李明哲。只要他继续在监牢的一天，她会持续不断进行救援，不会放弃。

在回答记者提问时，李净瑜表示，李明哲收到自己和他母亲的部分信件。但李净瑜没有收到李明哲一封信。这次探视二人隔着玻璃讲了30分钟电话。李净瑜主要表达了外界对李明哲的关怀、支持以及李明哲父母对他的思念。

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李净瑜表示希望4月27日再次探视，已向狱方提出申请。她表示，自己将继续在自由世界勇敢面对，并做她所相信的事情。

去年3月，李明哲入境大陆后失踪。去年11月，他因"颠覆国家政权罪"被判处5年监禁。