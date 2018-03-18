李敖辞世 网民：少了一位敢说真话的人 | 文化经纬 | DW | 18.03.2018

（德国之声中文网）台北荣民总医院周日（3月18日）发布消息称，知名作家李敖过世。家属的声明指出，李敖近日病况转危，今天上午10时59分安然离世，与世长辞，享寿83岁。

台北时间当天下午，医师与家属于在大厅召开记者会。李敖之子、作家李戡表示，对于父亲之后的安排，将遵照其意愿及一贯作风，不举行任何活动，一切从简。

台湾中央社在报道李敖去世的消息时评价道："这位作家在病痛之时，仍不改幽默，把大家都逗笑了。"该通讯社以李戡写的文章"李敖在鬼门关前走一遭"为例。文中提到，在李敖生病时，李戡使劲地鼓励他，还说了句"爸爸我很爱你你知道吧？"没想到李敖双眼睁大瞪他，等到拔掉呼吸管后，护理师让李敖说自己名字，李敖说"我叫王八蛋"。

与家人、友人、仇人告别

去年年初，李敖被查出来罹患脑瘤，医生告诉他"最多还能活3年"。6月份，李敖在一封通过经纪人郑乃嘉公开的亲笔信中表示："刚做完放射性治疗。现在每天要吃六粒类固醇，所以身体里面变得像一个战场，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地狱离我并不远了。我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多。" 在这最后的时间里，他的计划是："除了把《李敖大全集》加编41-85本的目标之外，就想和我的家人，友人，仇人再见一面做个告别，你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面，'再见李敖'及此之后，再无相见。因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀。"

《再见李敖》是指李敖和大陆媒体合作的一档访谈节目，李敖解释想做这档节目的理由是："一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心：告别大陆媒体近10年了，我想通过这些影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕。 "

至于这档节目最终的进展以及是否会和观众见面，目前外界尚无从而知。

李敖2005年在北京大学演讲

饱受争议

对于李敖的病逝，台湾总统蔡英文周六在脸书专页上发文表示："李敖是个勇于挑战体制、对抗权威的作家。他对权力者不假辞色，犀利的文笔、特异的言行，都让同时代的年轻人佩服。可以说那个因为威权压迫而寂静无声的时代，台湾社会因为有李敖这样的人，而不再沉闷。他的过世，也代表了一个时代的消逝。当年他所挑战的威权，已经成为历史。他笔下渴望的自由，已经变成台湾的生活方式。而他为了抗争强权，孜孜不倦留下的数百万字，永远是台湾社会重要的资产。李大师，一路好走，也请家属节哀，保重身体。"

蔡英文这篇po文下受到不少点赞的一条评论是："蔡总统，李敖可是靠台湾的敌人中共吃饭的。"

也有脸书用户评论说："台湾又少了一位能说、敢说真话的人"。与此同时，在中国社交媒体新浪微博上，不少表示悼念李敖的用户也感慨道："中国又少了一位说真话的人。"

个性张扬、狂傲不羁的李敖一生饱受争议。拿同为两岸知名文人蔡康永的话说就是："他一个人身上，有东邪西毒南帝北丐中神通；他不在，那个江湖就不在了"。