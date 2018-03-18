 李敖辞世 网民：少了一位敢说真话的人 | 文化经纬 | DW | 18.03.2018
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文化经纬

李敖辞世 网民：少了一位敢说真话的人

他被称作“狂人”、“才子”、“大师”甚至“台湾第一毒嘴”，他的一生充满传奇色彩。知名作家李敖于周六与世长辞，享年83岁。

Taiwan Schriftsteller Li Ao gestorben (Getty Images/China Photos)

去年年初，李敖被查出来罹患脑瘤

（德国之声中文网）台北荣民总医院周日（3月18日）发布消息称，知名作家李敖过世。家属的声明指出，李敖近日病况转危，今天上午10时59分安然离世，与世长辞，享寿83岁。

台北时间当天下午，医师与家属于在大厅召开记者会。李敖之子、作家李戡表示，对于父亲之后的安排，将遵照其意愿及一贯作风，不举行任何活动，一切从简。

台湾中央社在报道李敖去世的消息时评价道："这位作家在病痛之时，仍不改幽默，把大家都逗笑了。"该通讯社以李戡写的文章"李敖在鬼门关前走一遭"为例。文中提到，在李敖生病时，李戡使劲地鼓励他，还说了句"爸爸我很爱你你知道吧？"没想到李敖双眼睁大瞪他，等到拔掉呼吸管后，护理师让李敖说自己名字，李敖说"我叫王八蛋"。

与家人、友人、仇人告别

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8月底李敖在中国大陆行期间公开发表言论：爱台湾，就是要承认台湾是中国的一部分。他还对八月初在北大做演讲的龙应台进行了批评，并表示韩寒应该老实写作，莫谈国是。种种言论让人惊呼，李敖不是右行者，而是向左行的人。 (03.09.2010)

李敖大哥来大陆，作了三场演讲，最精彩的是这个星期一在复旦逸夫楼的演讲。这么说，当然没有任何贬低他在北大、清华表演的意思，而是因为三场虽然都在讲同一件事、同一个道理，却是在复旦，讲得最浅议、最透彻明白。 (29.09.2005)

台湾学者李敖本周三在北京大学进行的演讲引起了轰动。毕业于北京大学的知名作家余杰曾对李敖作过多次评论。德国之声记者为此电话采访了正在北京的余杰。我们在此发表这个采访的音频（点击下面的链接收听），同时文字转载李敖在北大的演讲全文和台湾中央社对他在清华演讲的报导。 (23.09.2005)

台湾学者李敖本周三在北京大学进行的演讲引起了轰动。毕业于北京大学的知名作家余杰曾经对于李敖作过多次评论。德国之声记者为此电话采访了正在北京的余杰。我们在此发表这个采访的音频（点击下面的链接收听），同时文字转载李敖在北大的演讲全文和台湾中央社对他在清华演讲的报导。 (23.09.2005)

去年年初，李敖被查出来罹患脑瘤，医生告诉他"最多还能活3年"。6月份，李敖在一封通过经纪人郑乃嘉公开的亲笔信中表示："刚做完放射性治疗。现在每天要吃六粒类固醇，所以身体里面变得像一个战场，最近又感染二次急性肺炎住院，我很痛苦，好像地狱离我并不远了。我这一生当中，骂过很多人，伤过很多人；仇敌无数，朋友不多。" 在这最后的时间里，他的计划是："除了把《李敖大全集》加编41-85本的目标之外，就想和我的家人，友人，仇人再见一面做个告别，你们可以理解成这是我们人生中最后一次会面，'再见李敖'及此之后，再无相见。因为是最后一面，所以我希望这次会面是真诚，坦白的。不仅有我们如何相识，如何相知，更要有我们如何相爱又相杀。"

《再见李敖》是指李敖和大陆媒体合作的一档访谈节目，李敖解释想做这档节目的理由是："一方面是留作你我纪念，另一方面也满足我的一点私心：告别大陆媒体近10年了，我想通过这些影片，让大家再一次见到我，再一次认识不一样的我，见证我人生的谢幕。 "

至于这档节目最终的进展以及是否会和观众见面，目前外界尚无从而知。

Li Ao (AP Graphics)

李敖2005年在北京大学演讲

饱受争议

对于李敖的病逝，台湾总统蔡英文周六在脸书专页上发文表示："李敖是个勇于挑战体制、对抗权威的作家。他对权力者不假辞色，犀利的文笔、特异的言行，都让同时代的年轻人佩服。可以说那个因为威权压迫而寂静无声的时代，台湾社会因为有李敖这样的人，而不再沉闷。他的过世，也代表了一个时代的消逝。当年他所挑战的威权，已经成为历史。他笔下渴望的自由，已经变成台湾的生活方式。而他为了抗争强权，孜孜不倦留下的数百万字，永远是台湾社会重要的资产。李大师，一路好走，也请家属节哀，保重身体。"

蔡英文这篇po文下受到不少点赞的一条评论是："蔡总统，李敖可是靠台湾的敌人中共吃饭的。"

也有脸书用户评论说："台湾又少了一位能说、敢说真话的人"。与此同时，在中国社交媒体新浪微博上，不少表示悼念李敖的用户也感慨道："中国又少了一位说真话的人。"

个性张扬、狂傲不羁的李敖一生饱受争议。拿同为两岸知名文人蔡康永的话说就是："他一个人身上，有东邪西毒南帝北丐中神通；他不在，那个江湖就不在了"。

 

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