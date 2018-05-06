李克强访印 高铁外交成焦点

（德国之声中文网）中国连续七年成为印尼最大贸易伙伴，去年双边贸易额达到633亿美元。李克强此行将会晤印尼总统佐科维多多、见证中印签署合作文件签署、一同种植「友谊之树」、出席中印工商峰会。他亦会趁着中国和东盟建立战略伙伴关係15周年，到访雅加达的东盟秘书处参与庆祝活动，以及会见秘书长林玉辉。 有印尼传媒早前报道，印尼将提出进一步降低与中国的贸易赤字。

印尼是中国一带一路战略的重要据点，由中国承建的「雅加达-万隆高铁」是主要项目。全长142公里的雅万高铁价值55亿美元，由中方贷款支持兴建。2015年中国在竞标中撃败日本夺得工程，但两年多以来因徵地及融资问题一再延误，几乎已肯定无法按原计划今年底完工。早在李克强访印前一个月，主管高铁的印尼内阁官员访华争取加快进度，显示印方对工程的重视。外界期望这次李克强访印，能推动工程重回正轨。

中日回暖 李克强首访日

李克强结束印尼行程后会转赴日本，是中国相隔8年再有总理国事访问日本。行程重点是5月9日在东京举行的中日韩首脑会谈，李克强与日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅都会出席，近期热烘烘的北韩问题成为焦点。日本共同社引述日本政府消息人士称，三国拟就朝鲜半岛核问题发表共同宣言，争取实现完全、可验证及不可逆转的无核化。

另外，经济合作也将是重点议程，中国外交部副部长孔铉佑日前向传媒表示，三国会共同推动中日韩自贸区和《区域全面经济伙伴关係协定》（RCEP）谈判，反对贸易保护主义。除了参加峰会，李克强访日期间还会与安倍首相举行会谈，会见日本天皇明仁、议会及朝野政党负责人，以及出席中日和平友好条约缔结40週年纪念大会并发表演讲。

李芊 / 羅法（综合报道）