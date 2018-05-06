 李克强访印 高铁外交成焦点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2018
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时政风云

李克强访印 高铁外交成焦点

中国总理李克强一连六天出访亚洲两国。在首站印尼，外界关注中方投资的一带一路高铁项目，会否因李到访而重拾进度。他随后会转赴中日韩首脑会谈，北韩核问题以外，也聚焦李克强任内首次访日会带来甚麽火花。

Indonesien Besuch Chinas Premier Li Keqiang (Imago/Xinhua/Pang Xinglei)

印尼海洋统筹部长卢胡特等官员到停机坪迎接李克强

（德国之声中文网）中国连续七年成为印尼最大贸易伙伴，去年双边贸易额达到633亿美元。李克强此行将会晤印尼总统佐科维多多、见证中印签署合作文件签署、一同种植「友谊之树」、出席中印工商峰会。他亦会趁着中国和东盟建立战略伙伴关係15周年，到访雅加达的东盟秘书处参与庆祝活动，以及会见秘书长林玉辉。 有印尼传媒早前报道，印尼将提出进一步降低与中国的贸易赤字。

印尼是中国一带一路战略的重要据点，由中国承建的「雅加达-万隆高铁」是主要项目。全长142公里的雅万高铁价值55亿美元，由中方贷款支持兴建。2015年中国在竞标中撃败日本夺得工程，但两年多以来因徵地及融资问题一再延误，几乎已肯定无法按原计划今年底完工。早在李克强访印前一个月，主管高铁的印尼内阁官员访华争取加快进度，显示印方对工程的重视。外界期望这次李克强访印，能推动工程重回正轨。

Südkorea Seoul Trilateraler Gipfel Japan China (Getty Images)

上一次中日韩峰会2015年11月在韩国首尔举行，三国代表分别是李克强、安倍晋三及朴槿惠

中日回暖 李克强首访日

李克强结束印尼行程后会转赴日本，是中国相隔8年再有总理国事访问日本。行程重点是5月9日在东京举行的中日韩首脑会谈，李克强与日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅都会出席，近期热烘烘的北韩问题成为焦点。日本共同社引述日本政府消息人士称，三国拟就朝鲜半岛核问题发表共同宣言，争取实现完全、可验证及不可逆转的无核化。

另外，经济合作也将是重点议程，中国外交部副部长孔铉佑日前向传媒表示，三国会共同推动中日韩自贸区和《区域全面经济伙伴关係协定》（RCEP）谈判，反对贸易保护主义。除了参加峰会，李克强访日期间还会与安倍首相举行会谈，会见日本天皇明仁、议会及朝野政党负责人，以及出席中日和平友好条约缔结40週年纪念大会并发表演讲。

李芊 / 羅法（综合报道）

DW.COM

中日韩领导人东京会 朝鲜问题放一边？

中国总理李克强、韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三下周三（5月9日）将在东京举行中日韩三国领导人会议。在朝韩关系回暖、半岛局势出现意外转机的背景下，这一会面格外受到关注。 (06.05.2018)  

安倍会王毅 日媒: 对华“制约”转“融和”

中国外长王毅结束三天访日行程。日媒指，日本对华政策路线走向“融和”，以争取中日更大合作空间。在重头戏——日本首相安倍晋三与王毅的会谈上，双方期望中日关系回暖，提出在朝鲜核威胁、贸易战以至东海主权争议的共同愿望。 (17.04.2018)  

“一带一路”在东南亚的艰难路

从昆明直抵新加坡的泛亚高铁线路规划，是中国“一带一路”战略的重要组成部分。然而，这条线路目前却在沿线多个国家遇到了阻碍。这也是中国“一带一路”战略在海外所遭遇困难的缩影。 (06.06.2016)  

中国在印尼高铁项目中胜出

周五来自中国的官员和财团在雅加达签署了在印尼建造高铁的协议，与日本激烈竞争的印尼高铁项目终于尘埃落地，同时也标志着中国高铁走出去的计划取得了突破性的进展。 (16.10.2015)  

印尼铁路竞标 日本败北 中国胜出

印尼本月初突然宣布将原定的万隆-雅加达高铁项目改为性价比更优的中速铁路项目，而主要竞标方依旧是中国与日本。本周二，日本政府透露，日本已经在竞标中败北，而赢家则是中国。印尼官方暂时还没有正式确认这一消息。 (30.09.2015)  

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Kim Jong Un, Wang Yi

金正恩：无核化决心已定 02.05.2018

朝鲜领导人金正恩周四（5月3日）会见了到访平壤的中国外长王毅，双方就朝核问题进行了磋商。金正恩强调了实现半岛无核化的决心，王毅则对朝鲜对自身的安全需求表示理解。

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德国高铁为何速度上不来 28.04.2018

30年前，德国的ICE曾是全球速度最快的高铁。但是今天它已经被其它国家的高铁甩在了后面。中国的高铁制造商也都非常注重提速。德国不打算在高铁速度方面再创纪录有其原因。

媒体看中国

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墙外文摘：国台办“挺管”意欲何为？

有评论建议，台湾不妨以“全民公投”方式决定台大校长人选；香港人不仅要捍卫母语，还要记住港史有多个版本。 