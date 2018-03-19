李克强新闻发布会 关注中美贸易摩擦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

(德国之声中文网) 不久前，美国总统特朗普宣布要对进口钢铁、铝材等产品征收高额关税，以保护本国相关产业。与此同时，美国政府还在准备对电子产品等更多种类的中国商品征收高额关税，据白宫内部人士透露，涉及商品总额将高达600亿美元。

在周二的总理新闻发布会上，中美之间的贸易冲突因此是一个焦点话题。美国全国广播公司(NBC)记者提问："应该采取什么措施来解决美方关切，防止贸易战打响？"李克强回应说，中美打贸易战对"双方都没有好处，没有赢家。而且如果用'打仗'这个词来形容贸易的话，也有悖于贸易的原则。因为贸易嘛，总是要通过协商、谈判、对话来解决争端。我希望双方要保持理性，不要感情用事。"

李克强表示，中方也不愿意见到中美两国间出现巨大的贸易差额，"我们希望贸易总体平衡，否则的话难以持续。"他建议美国方面应当利用中国进一步开放服务业、制造业等领域之机遇，放宽高技术、高附加值产品的出口，"我们会严格保护知识产权，希望美方不要丢了这个平衡中美贸易的重器，否则就是丢了赚钱的机会。"

然而，美国方面恰恰忌惮中国的"以市场换技术"的策略。在不少领域，中国当局或者企业都会在引进外资谈判时，以技术转让作为市场准入的先决条件。十多年前的高铁技术引进就是典型案例：当时，中国政府直接替代本国铁路列车制造商与日本川琦、德国西门子、加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通等全球领先高铁厂商谈判，以巨额采购、生产线引进合同为诱饵，实现了技术转移。此后几年，中车集团等本土厂商以消化吸收的国外技术为基础，不断研发新产品，目前已经在全球市场上对众多老牌企业构成了严峻挑战。

近年来，中国政府则多次强调，不会强行要求外国企业向中国企业转让技术。早在2012年，时任中国商务部长陈德铭在接受彭博新闻社采访时表示，中国在加入世贸组织后已经修订了相关法律，并强调"技术转让和技术合作是企业的自主行为，中国政府不会以此作为市场准入的前提条件。"而在去年3月，中国商务部、工业和信息产业化部也分别强调，外企并没有向中国合资伙伴转让技术的义务。

有望取消合资限制 - 特斯拉将能独资建厂？

在周二的新闻发布会上，李克强也说，中国政府将会"全面放开制造业，在这方面不允许强制转让技术，我们将保护知识产权。"他还透露，中国将放宽市场准入，在一些领域逐步放宽、甚至取消股比的限制。

中国的现行法规要求某些行业的外资企业进入中国市场时，必须要与本土厂商进行合资，并且对外资控股比例设定较为严格的限制。就在今年2月，特斯拉在上海自贸区建厂的计划受到了阻碍；彭博新闻社消息称，特斯拉希望能够独资建厂，避免与中国企业合作，而中国当局则坚持现有法规，要求其和德国大众、宝马一样，与中国本土厂商合资建厂。特斯拉方面担心，合资建厂可能会导致技术转移；而如果不在中国建厂，销往中国的特斯拉豪华电动跑车则将继续缴纳高达25%的关税。目前，特斯拉总裁马斯克(Elon Musk)已经就此事向美国总统特朗普求援。他认为，相比在美国的中国车企，美国在华企业受到了不公正待遇。

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李克强在周二新闻发布会上还说，中国开放是一个渐进的过程，"我们的努力方向还是要使13亿人的市场成为中外企业、各类所有制企业都可以公平竞争的市场，给中国消费者以更多的选择，促使中国产品和服务升级，向高质量的方向发展。"

两个小时李克强只说四次"习近平"

除了中美两国之间的贸易摩擦，李克强在新闻发布会上还回应了外界对中国崛起的担心。他强调，中国永远不会搞扩张，即使强大也不称霸。他表示，"一带一路"等对于发展中国家的援助项目"是力所能及的，并且不附加任何政治条件，谈不上政治渗透"，"我们和其他国家的合作都是按照市场规则、商业原则去推进的。"

此外，李克强还回答了有关政府改善经商环境、产权保护、就业压力、金融风险、台海关系、香港"一国两制"前景、社会保障、中俄关系、中日关系等问题。

值得注意的是，李克强在两个小时的新闻发布会上只有四次提到了习近平，分别是"习近平2017年在达沃斯论坛上强调中国将继续开放并维护自由贸易"、"习近平与普京通电话，祝贺其连任总统"、"以习近平为核心的党中央高度重视扶贫"、"习近平新时代中国特色社会主义思想……很重要的就是保障和改善民生"。这与前几日其他官员的新闻发布会上屡屡提及习近平的做法形成了明显的对比。