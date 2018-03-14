机构改革：中宣部直接管理新闻出版和电影 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

（德国之声中文网）该方案写道："为加强党对新闻舆论工作的集中统一领导，加强对出版活动的管理，发展和繁荣中国特色社会主义出版事业，将国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责划入中央宣传部。中央宣传部对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）牌子。"

此外，"为更好发挥电影在宣传思想和文化娱乐方面的特殊重要作用，发展和繁荣电影事业，将国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部。中央宣传部对外加挂国家电影局牌子。"

中国媒体学者展江介绍说，80年代中国改革开放发展的时候，提出党政分开，"党的系统和政务系统、国务院系统分开，就是中共中央各个部门和国务院部门是分开的。这次等于说不再分开，把它合在一起了。过去党务系统负责意识形态和媒体的机关叫中宣部，有各级分支。在国务院里面又设有新闻出版总署和广电总局，后来合起来了。另外还有文化部这样的机构"。

展江表示，现在很显然是强调党权，国务院的权力小了。在此之前，"广电总局、新闻出版总署名义上在国务院里面，实际上是由党来领导的。现在形式也没有了，直接划归中宣部领导。这样来看，党的权力进一步扩大"。

展江表示，虽然过去中宣部和新闻出版总署等机关的交往密切，但毕竟不是一个部门，在一些具体问题上的做法是不一样的，比如如何看待市场，或者拍的一部具体电影。这次变化之一是，电影也是由中宣部来管理的。"我们知道中国的传统媒体像许多国家一样是在衰落的，但电影一点都没有衰落。所以现在很多人关心电影。电影以后也是由中宣部直接管理。在此之前，是由广电总局的一个叫电影局来管理的。能感觉到很大的变化。"

只要是和意识形态、思想、价值观相关的，都是由中宣部直接管理，过去可以说是叫间接管理。展江表示，"这当然可能也超出了很多人的预料。因为毕竟80年代的趋势是党政分开，现在是强调党政合一"。"党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。"