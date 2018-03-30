(德国之声中文网) 目前，全中国大约已经安装了1.76亿枚监控摄像头，到2020年，这个数字还将上升到6亿。许多摄像头还与人工智能、人脸识别系统联网。

北京天坛边的一间公共厕所，乍看起来很普通。不过，在公厕内的墙上，却挂着一台高科技设备。它先扫描人脸，然后才吐出厕纸。50岁的杨先生拿着一条厕纸对德广联记者说："我刚试过了，还行。但是要是解大手，这个量不太够。"

这台机器只给每个人发放60厘米长的厕纸。人脸识别技术保证厕纸不会被滥用。要是有人想要多次索取厕纸，机器会礼貌地予以拒绝。

近年来，中国的人工智能技术应用已经取得了世界领先地位。北京的一些高校在宿舍门口安装人脸识别设备，阻止"闲人"入内。济南市则在十字路口竖立起巨大的显示屏，实时显示乱穿马路的行人姓名。杭州的肯德基餐厅，更是用人脸识别技术让顾客直接"刷脸支付"。

全中国大约已经安装了1.76亿枚监控摄像头，到2020年，这个数字还将上升到6亿

"刷脸"不只是"面子工程"

北京旷视科技的一则宣传短片着重强调了人工智能所带来的巨大机遇。该公司强调，人工智能会让生活更加美好、让人类更加强大。旷视科技的员工出入公司办公楼，根本就不需要工作证：他们只需要"刷脸"，就能让大门自动打开。一旁的屏幕上，则立刻显示出姓名、年龄、性别等信息。

这家2011年由3名毕业不久的年轻人创立的企业，如今拥有700余名员工。公司专注于研发人工智能、人脸识别技术。负责品牌与市场事务的公司副总裁谢忆楠说："每一张脸都拥有独一无二的特征。只要你站在摄像头前，而且你的信息此前已经录入，我们就能马上知道你是谁。"

目前，中国政府正在大力推动人脸识别技术的研发。旷视科技的产品，如今已经在全国范围内广泛应用，尤其是在刑侦领域。谢忆楠说："以往的摄像监控只能进行记录，并不能直接为警方提供信息。政府部门需要能力更强的摄像监控系统，它应当具备知晓犯罪分子具体方位等能力。金砖国家峰会、G20峰会上，中国政府都在安保工作中用了我们的技术。犯罪分子完全没有机会，他们一旦靠近，系统就会报警。"

除了安保之外，中国政府对人工智能还有更广泛的兴趣。按照计划，中国将建立一个庞大的社会信用体系，政府将收集公民的信息，并对此进行评分。每一个公民，都会根据自己的信用评分受到国家的奖励或是惩罚。这一体系将在2020年全面实行，而现在已经在40余个城市进行试点。基于人工智能的摄像监控系统将是整个体系的核心：每个人在社会日常生活中的一举一动都会对其信用评分造成影响。评分较低者将被列入黑名单。现在，已经有大约1000万名中国人被限制乘坐高铁、飞机等高等级交通工具。