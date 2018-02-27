朴槿惠一审获刑24年

(德国之声中文网) 这场庭审由韩国当地电视台现场直播。根据首尔地方法院主审法官宣读的判决书，朴槿惠犯有滥用职权向韩国现代汽车集团索取"资金"、向乐天集团董事长索取"资助"、要求乐天集团"赞助"体育事业、向三星集团索取"赞助"、从三星集团收受360亿韩元"赞助"(约合3384万美元)、对文化界开出"黑名单"等多项罪名。朴槿惠本人并没有出席宣判。

2016年12月，韩国国会因腐败丑闻通过了对朴槿惠总统的弹劾，2017年3月，韩国宪法法院裁定弹劾案成立。同年4月由检察院提起公诉。朴槿惠被控同其女友崔英实共同收取来自三星、乐天以及SK等三家韩国企业高达600亿韩元的贿赂。此外，朴槿惠还被控向没有任何公职的女友崔英实提供介入政府事务的机会。崔英实则被判处20年监禁，并处罚金180亿韩元。

这一贪腐丑闻曝光后，曾有数百万民众举行抗议集会，要求朴槿惠下台。多名韩国内阁成员、总统顾问以及商界高管也卷入了这一丑闻。有关商界人士最后被判处比较轻的刑罚。三星实际掌门人李在镕一审中以行贿罪名被判处五年监禁，不过，后续审理中他被改判缓刑。

作为韩国历史上第一名女性总统，朴槿惠曾是该国最具影响力的保守派政治家，并曾五次当选国会议员。其父朴正熙曾在上世纪六七年代在韩国实施独裁统治，1979年遇刺身亡。

文山/安静/(德新社、美联社等)