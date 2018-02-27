朴槿惠一审获刑24年

(德国之声中文网) 这场庭审由韩国当地电视台现场直播。根据首尔地方法院主审法官宣读的判决书，朴槿惠犯有滥用职权向韩国现代汽车集团索取"资金"、向乐天集团董事长索取"资助"、要求乐天集团"赞助"体育事业、向三星集团索取"赞助"、从三星集团收受360亿韩元"赞助"(约合3384万美元)、对文化界开出"黑名单"等多项罪名。朴槿惠本人并没有出席宣判。
2016年12月，韩国国会因腐败丑闻通过了对朴槿惠总统的弹劾，2017年3月，韩国宪法法院裁定弹劾案成立。同年4月由检察院提起公诉。朴槿惠被控同其女友崔英实共同收取来自三星、乐天以及SK等三家韩国企业高达600亿韩元的贿赂。此外，朴槿惠还被控向没有任何公职的女友崔英实提供介入政府事务的机会。崔英实则被判处20年监禁，并处罚金180亿韩元。
这一贪腐丑闻曝光后，曾有数百万民众举行抗议集会，要求朴槿惠下台。多名韩国内阁成员、总统顾问以及商界高管也卷入了这一丑闻。有关商界人士最后被判处比较轻的刑罚。三星实际掌门人李在镕一审中以行贿罪名被判处五年监禁，不过，后续审理中他被改判缓刑。
作为韩国历史上第一名女性总统，朴槿惠曾是该国最具影响力的保守派政治家，并曾五次当选国会议员。其父朴正熙曾在上世纪六七年代在韩国实施独裁统治，1979年遇刺身亡。
文山/安静/(德新社、美联社等)
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
读书的日子
朴槿惠9岁的时候成为韩国"第一千金"，是韩国前总统朴正熙的长女。朴正熙从1961年开始担任韩国总统长达18年。朴槿惠快乐的家庭生活没有维持多久：其父母于1979年遭政敌暗杀身亡。图片朴槿惠一家的照片：上边分别是其父亲朴正熙（中）、母亲左二、妹妹（右一）、弟弟（左一）和朴槿惠（右二）。
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
第一夫人
朴槿惠的父亲、韩国前总统朴正熙是最具争议的总统之一。1974年，朴槿惠母亲死于枪杀。当时她只有22岁。作为朴正熙的长女，朴槿惠此后经常出现在父亲身边；至1979年，朴正熙也遇刺前，朴槿惠一直以“第一女儿”的身份担任韩国“第一夫人”的角色。
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
父女相伴的岁月
这张照片拍摄于1977年，朴槿惠在担任“第一女儿”时协助父亲参与投票。两年后，朴正熙被暗杀。
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
第一家庭的光环
在一组名为“美丽的伙伴----第一夫人（Beautiful Partner First Lady）”特殊展览中，展出了1963年至1979年期间，朴槿惠父亲和母亲的合照。
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
汉语标准
朴槿惠在还未就任韩国总统前就曾到访中国。图片是2008年，朴槿惠作为韩国候任总统李明博的特使访华。时任中国国家主席胡锦涛曾称赞，“朴槿惠的汉语发音十分标准。”
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
抹不掉的伤痛
朴槿惠的从政之路获得了父亲支持者们的投票，也迎来了反对者的攻击。图为2006年5月，朴槿惠在首尔参加大国家党市长候选人竞选活动时，遭到不明身份男子用刀割伤脸部。图片上医生为她处理伤口 。
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
当选总统
2012年12月19日，朴槿惠成为韩国首位女总统，继承父亲、返回青瓦台。这一天，朴槿惠从一代公主晋升为一代“女皇”。那年她60岁。
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
闺蜜门
因崔顺实“干政”，朴槿惠身陷“闺蜜门”风暴近半年。3月10日，韩国宪法法院判决弹劾成立，朴槿惠成为韩国史上首位遭弹劾下台的总统。
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朴槿惠：从第一千金到被弹劾的总统
嫁给国家的女人
“我没有父母，没有丈夫，没有子女，国家是我唯一希望服务的对象。”朴槿惠曾经这样说。但对比如今的窘境，让人不禁唏嘘。
作者: 严严