 朱利安尼：特朗普已偿还色情女星“封口费” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.05.2018
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时政风云

朱利安尼：特朗普已偿还色情女星“封口费”

据称美国总统特朗普曾表示对其律师科恩支付色情女星达尼尔斯13万美元一事毫不知情。但是新任总统顾问、纽约前市长朱利安尼对媒体的表述，等于推翻了总统的“不知情”说法。

USA Rudolph Giuliani & Donald Trump im International Golf Club (picture-alliance/dpa/P. Foley)

2016年，前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）和特朗普在一家俱乐部

（德国之声中文网）据前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）爆料，在特朗普律师科恩（Michael Cohen）自掏腰包，给与自称和特朗普"有染"的艳星13万美元的封口费后，特朗普替他报销了这笔开支。朱利安尼在接受美国福克斯新闻频道的采访时表示，总统归还了律师事务所支付的这笔费用。

朱利安尼说，特朗普连续数月分期偿还了这笔开支。他说，就他所知，特朗普并不清楚细节，"但确实知道整体的安排。根据协议这类事情由迈克尔处理，就像现在这些事情由我来处理一样。我并非事事都向他请示汇报，这是些非常忙碌的人。"

并非来自竞选经费

朱利安尼强调，特朗普支付的这笔资金完全合法，因为这笔钱并非来自竞选经费。这位前纽约市长与特朗普是多年好友，并从4月份开始担任特朗普的法律顾问。

美国艳星丹尼尔斯（Stormy Daniels）本名史蒂芬妮·克利福特（Stephanie Clifford）。她自称在2006年与特朗普发生性关系。但是总统对此矢口否认。而特朗普的律师科恩表示，在2016年11月美国总统大选举行前不久，自掏腰包向克利福特支付了13万美元的"封口费"。

科恩说，无论是特朗普的竞选团队还是他的竞选阵营都没有间接或者直接偿还他所缴纳的这笔费用。但特朗普总统本人则在4月初向记者表示，他不知道支付封口费的事情。

克利福特后向法庭提起诉讼，状告特朗普总统诽谤。

李京慧/乐然  （德新社、路透社）

 

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