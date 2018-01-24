未来潮流：用木材造高楼

（德国之声中文网）在墙壁上的巨型广告牌上,赫然写着“世界上最高的木屋！”几个大字。位于挪威布鲁姆蒙德（ Brummundal）区的这栋建筑正在向空中延伸。建造过程中外部没有使用脚手架。只有起重机和一个外部电梯运送建筑材料到高处。建筑木材来自本国的森林。 这栋木结构大楼将高达81米，计划在2019年3月完工。总共18层的大楼设有27套公寓，面积从67至149平方米不等。此外还有游泳池、酒店、办公室和餐厅等设施。

然而，挪威人并非因此成为世界纪录的创造者。确切地说，“人们只是预计它将成为迄今全球最高的木结构建筑”。但是现在维也纳也计划不久将建造一栋高达84米、共有24层的木结构摩天大楼。

维也纳计划建造的这栋木结构大楼也是一座集办公、购物、健身和公寓于一身的综合性建筑。奥地利是世界上最大的交叉层压木材生产国。 当地木材业的最高戒律是：砍伐木材的速率不能超越其再生的速率。

维也纳大楼将高达84米 外墙结构类似树皮

目前国际建筑公司木结构高楼项目的策划工作正在全面展开。 位于伦敦的“木材工业联盟”网站展示了设计师们的设计理念。在巴黎的Terne城区将建起一个交叉层压木结构建筑群，所有建筑都配有大型玻璃窗和良好的绿化区域。

这座9层高的木结构大楼的楼顶将对外开放，作为城市园林生活的点缀。在德国巴伐利亚州巴德埃布陵的昔日美军军营旧址，也有一栋8层高的木结构大楼，迄今这栋大楼一直被视为节能型建筑的样板。

海尔布劳恩的一个建筑工地虽然无法与国际大项目相比，但是却备受重视。因为这个位于奈卡河畔的10层综合性建筑必须在2019年德国国际园林展开幕之前及时完工。该建筑采用的是木料和水泥混合结构。地下室、支柱和楼梯全部采用水泥浇筑。

当今世界最受推崇的高楼 2016年的大奖得主：纽约的VIA 57 West“庭院塔” 108米高、34层，这座位于曼哈顿的大楼让人联想起埃及的金字塔，又融入美式以及传统欧式的元素。建筑群包括700多套公寓，其建筑中部独特的花园庭院设计让其赢得了今年的大奖。

当今世界最受推崇的高楼 入围者：纽约世界贸易中心四号大楼 这座出自日本现代建筑大师槙文彦之手的写字楼，也入围了今年“国际高层建筑奖”评比的最后一轮。它和世贸中心3号大楼共同位于2001年9·11事件中被完全摧毁的世贸中心原址上。这座大楼的独特之处在于，其楼形在第56层发生变化，下部是平行四边形而上部是梯形。从一些角度看，这座大楼的一部分好像消失了一样。

当今世界最受推崇的高楼 入围者：新加坡的晴宇大楼（Sky Habitat） 新加坡的这栋建筑让人联想起一座雕塑，不过这座双塔其实是住宅楼，配有阳台、屋顶花园和游泳池。德国建筑博物馆的馆长曾经称赞这座大楼是“一个垂直城市中全新的、令人着迷的设计概念”。

当今世界最受推崇的高楼 入围者：纽约公园大道432号 自2014年起，这座由美国建筑师维诺利（Rafael Viñoly）设计的大楼就是曼哈顿第二高、全美第三高的建筑。此外，它也是世界上最高的住宅楼。在这座共88层、高426米的大楼内，有105套公寓，而售价基本都在1000万美元以上。

当今世界最受推崇的高楼 入围者：新加坡的“杜生庄”(SkyVille@Dawson) 新加坡建筑事务所WOHA想要改善新加坡的社会生态环境，而“杜生庄”住宅群为新式社会保障房提供了一个典范。共包含960套公寓的住宅群形成了一个有着公共空间的小社区，方便邻里之间的交流。

当今世界最受推崇的高楼 2013年的冠军：“大裤衩” 在2013年，位于北京东三环、被民众俗称为“大裤衩”的央视大楼也曾获得世界高层建筑学会的这个“高层建筑奖”。该大楼施工长达八年，设计方为荷兰大都会建筑师事务所。

当今世界最受推崇的高楼 2014年的冠军：绿化最好的高楼 两年前，获得该奖项的是米兰的“树屋”Bosco Verticale。凭借阳台上那900棵树，它算得上是世界上绿化最好、最宜居的高楼。今年的评选继续了这一理念：建筑应该美观而宜居。 作者: Conny Paul, 王凡



明星建筑师卡登：“木制建筑还不便宜”

柏林卡登—拉格（Kaden + Lager）建筑设计室决定为低收入阶层建造一个住宅区，小区内的公寓面积仅在40至70平方米之间。唐姆·卡登向“家园”杂志表示，他的愿望就是建造大量普通工薪阶层也能住得起的公寓楼。因此他设计建造的楼房使用的是金属钉子，而不是木头楔子。他认为合理的设计方案和充分利用各种材料的特长非常重要。

卡登（Tom Kaden ）在格拉茨技术大学学的建筑和木结构建筑专业任教。他认为如今木结构房屋不多原因是每个建筑师和木器厂都纷纷制造自己的建筑样板房。他说： “今天我们有数百种不同的木结构系统，这是很不经济的。”

德国建筑设计师卡登

此外，许多地方的施工法限制了木结构房屋的建造。在这方面全德国没有统一的标准。个别情况下常常有必要进行审批，因此既消耗时间也消耗财力。

迄今大多数木结构建筑项目还只是限于图纸上。在英国首都伦敦，剑桥大学的建筑师和研究人员为伦敦的首批木结构大楼制定了重修方案。这栋名为“Oakwood Towers”的木结构大楼将有80层，总共300米高。建筑师弗拉纳根（Kevin Flanagan）说：“使用木材可以改变我们在这个城市的建筑方式。”“木制房屋有可能创造更舒适、轻松和创造性的城市生活体验。”

木质房不受气候影响 可提前预制模块

如今越来越多的人迁徙城市。使用木材建房有助于保护城市的自然环境。木材可以再生，而且生长过程中能够吸收对气候变化产生巨大影响的二氧化碳。

生产木质材料所需的能源要低于混凝土和钢材的生产。即使是薄木墙也具有保温隔热性能。木材可以给人一种舒适感。木材为人们提供了将其对可持续性的责任感与个人生活需求相结合的可能性。

创新的木材建筑

对原始原材料进行创新加工的木质建筑越建越高，越来越广泛是由于原始原材料的创新加工可能性。例如胶合板和单板层积材可彼此成直角多层粘贴在一起。而胶合板材的特点是不易变形和易于加工，此外承重力强，既可以做横向也可以作为纵向的支撑房梁。

无论是建造独栋还是双排别墅，或者是多层住宅楼以及学校、商业和工业建筑，其房顶、天花板或者墙壁都可以使用木质构件。整个部件可以预制并在现场施工，因此建筑时间很短。由于墙壁不是很厚，房屋的重量相对较轻，因此适合对现有的建筑增高加盖。

木质住宅楼的优点

木质建筑具有很好的抗震功能，对其防火性能也不必担忧。建筑师卡登说：“如今任何一位训练有素的消防队员都知道，无论是使用单板层积材还是交叉层压木材建造的房屋，在发生火灾的情况下其耐火性能时间之长，可让人有足够的时间报警以及救助居民。 当房屋老化到无法再使用时，木质房屋的材料也更容易进行回收再利用。

小城佛里肯恩的“木质房”虽然没有向高处发展，但是木质房的区域不断扩大。30年来，该镇都是使用地区所属的森林木材建造房屋，因此成为德国气候保护方面的楷模。

然而，建筑设计师费彻尔（ Manfred Fetscher ）当初推广木质房时困难重重。他说：“我们的销售价明显低于其他非木质房的竞争对手，显然是太便宜了，甚至令购房者都表示怀疑 。”该镇的镇长施图克勒（Jürgen Stukle）说，如今每栋房子都令人心仪。“它们甚至在30年后仍具有魅力和特色。迄今我们几乎没有为维修花过钱。”