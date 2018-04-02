朝鲜高层频访京 金委员长走了又来李外相

（德国之声中文网）中国外交部发言人耿爽周二（4月3日）证实说，中国外长王毅当天下午会见了来访的朝鲜外相李勇浩。耿爽没有更多透露双方会谈的话题，但表示，李勇浩只是进行短访。

上周，朝鲜最高领导人金正恩委员长对北京进行了为期两天的访问，并与中共总书记习近平进行了会晤。金正恩这次没有事先公开、而是在离开中国后得到两国证实的访问被认作是其2011年底接替亡父金正日担任国家领导人以来的首次出国访问，也因此受到国际关注。

朝韩两国上周宣布，朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅的会晤定于4月27日。金正恩与美国总统特朗普预计将于今年5月底会晤--这将是美朝两国最高层的首次会晤。朝鲜接下来的一系列重要外交议程，也让原本关系出现紧张和冷淡的北京和平壤感受到必须加紧修复关系的紧迫感。

中国是朝鲜唯一的重要盟友和贸易伙伴。鉴于朝鲜频繁进行核试验挑衅以及北京方面支持联合国的一系列制裁措施，中朝两国关系出些裂痕。

坐火车去北京的小金 神秘装甲列车 这是本周一韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界的热烈猜测。

坐火车去北京的小金 王沪宁亲自迎接 一直到两天后，这列装甲专列重新回到朝鲜境内后，中国官方才正式发布消息，确认此前访华的确系金正恩。图为本周一(3月26日)，金正恩抵达北京站时，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。

坐火车去北京的小金 低调车队穿京城 在北京期间，金正恩的车队获得了严密的安保措施。相关车辆虽然悬挂了朝鲜大使馆的车牌，却没有按照国事访问的礼仪悬挂朝鲜国旗：朝鲜领导人出国访问期间，极少对外发布消息，直到访问结束、重返朝鲜境内后，官方才会公布出访消息。

坐火车去北京的小金 中方高官登乘朝鲜专列 据朝鲜官方媒体3月29日发布的消息，中共中央对外联络部部长宋涛等众多中方高官在丹东口岸迎接专列入境。此后，宋涛一行陪同金正恩乘坐专列抵达北京。图为登乘专列的宋涛与金正恩握手。

坐火车去北京的小金 列车会议 在专列上，金正恩与宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。

坐火车去北京的小金 中国火车头牵引朝鲜专列 金家三代领导人出访，几乎从不乘坐飞机，而选择防弹专列。本图摄于2010年8月，时任朝鲜领导人金正日搭乘专列访华，中国警方在沿途严密布防。图中，牵引朝鲜专列的是一台中国铁道部配属的内燃机车。

坐火车去北京的小金 金正日访问俄罗斯 这张图摄于2011年8月，时任朝鲜领导人金正日的专列由俄罗斯国铁的内燃机车牵引，正穿过俄罗斯远东地区驶往莫斯科访问。金正日去世后，接掌大权的金正恩连续6年没有出国访问。

坐火车去北京的小金 金日成访问东柏林 与金正日、金正恩从来只坐火车出行不同，金日成当年也偶尔会选择飞机出行。不过，1984年，金日成还是不远万里乘坐火车来到了东德。图为东德领导人昂纳克在柏林东站迎接“同志及兄弟”金日成。

坐火车去北京的小金 火车出行避开制裁 本周访问中国，则是金正恩掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便。

坐火车去北京的小金 结束访华挥手道别 图为本周二(3月27日)，结束访华行程的金正恩一行登上专列，向中方人员告别。

坐火车去北京的小金 王沪宁亲自送行 据朝鲜官方媒体的报道，金正恩本次访华，中共中央政治局常委、政策研究室主任王沪宁参与陪同了不少行程项目。图为金正恩专列离京前，王沪宁等高官在站台送行。 作者: 文山



今年2月韩国平昌冬奥前夕，朝鲜与韩国之间的关系见缓。北方向南方派出运动员和拉拉队。金正恩的胞妹金与正亲自率代表团赴平昌，并替哥哥金正恩转交信函。

日本共同通信社援引一位外交人士报道说，朝鲜外相李勇浩还将在未来几天前往俄罗斯、阿塞拜疆和其他几个前苏联国家。

谢菲/雨涵（法新社）