朝鲜经济难以衡量 接触美韩动机何在？

（德国之声中文网）朝鲜最高人民议会上周通过了政府预算，不过美联社认为，其中缺乏评估该国经济状况的最基本数据。专家们为此十分沮丧，因为他们需要这些数据来分析金正恩同意会晤韩国总统文在寅以及之后同特朗普举行峰会的动机。

《朝鲜经济观察》网站的副主编希伯斯坦（Benjamin Silberstein）发表文章指出，"在这一方面，朝鲜确实独一无二。回溯上世纪六十年代，即便是苏联阵营的外交官也为看不到公开合法的相关文件而沮丧至极。"

朝鲜自己公布的预算都是一些充满了乐观的积极数据，它们往往同金正恩所面临的经济挑战形成鲜明对照。金正恩于2011年上台后，朝鲜的经济面貌发生了很大变化，但在目前平壤正遭遇着有史以来最严峻的国际经贸制裁。朝鲜传统上最大的支持者中国从去年开始一反惯例，不仅参与国际对朝鲜的制裁，而且制裁的范围甚至超过联合国的规定。中国的这一行动大大限制了朝鲜的经济空间。

希伯斯坦认为，不论去年以来的制裁给朝鲜当今的经济状况带来怎样的影响，在政治上很难评估由此而来的损失。"这些年来，平壤的经济报告在逐渐接近可信，但尤其公开指明去年以来的损失，难度还是相当的高。"

从1981年起，朝鲜便停止公布政府当年预算的总额，而是公布预算增长的百分比。今年也是如此。从1965年开始，朝鲜就没再公布宏观经济数据，专家依赖的数据一般来自韩国政府的推算。而朝鲜方面给出的数据，很难让人得出预算平衡的结论。

平壤的一处超市

朝鲜政府预算的重要指标如下：

首先，政府收入增加。朝鲜政府为2017年财政年度开始时设定了3.1%的增长目标，后来向上修改为4.9%。今年的增长预期为3.2%，政府开支将增加5.1%，同一年前的5.4%相比有所降低。希伯斯坦认为以上数据不完全偏离现实。"从历史上看，共产国家经常声称翻倍完成了计划，而这里却完全不是这样。"希伯斯坦指出，该数据说明朝鲜的经济保持了增长，但考虑到以往的数据，朝鲜经济增长的速度放慢。维也纳大学朝鲜问题专家弗兰克（Ruediger Frank）在一份研究报告中指出，2010年至2012年朝鲜经济增长率保持了8%到10%的水平。

第二，平壤中央政府将近四分之一的财政依赖地方政府。目前中央政府的财政收入占全部的73.9%。专家猜测其余部分则来自金正恩时代开始活跃的、半官方的市场经济。

第三， 虽然面对制裁，但朝鲜政府仍寄希望于从经贸特区赢得收入，不过这些收入取决外资投资以及中朝合资公司，同俄罗斯的合作仅占很小的比例。

第四，朝鲜的军费开支保持在去年的水平，增幅仍为15.8%。金正恩发出的旨在提高人民生活水平的"发展国民经济"运动占整个预算的47.7%。

希伯斯坦在文中总结道，根据以上数据，不会有人立刻得出朝鲜经济发展健康稳健、或者制裁完全不产生影响的结论，政治上也很难看出国际制裁让朝鲜社会出现崩溃的迹象。"我们得出的基本判断应该是准确的，即那里的情形继续变糟，但未必是灾难性的。"

曾在美国政府商务部以及中央情报局CIA任职的经济学家布朗（William Brown）则表示，一些不在预算的内容比预算中提到的更为重要。他说，"他们的预算报告里居然不包含贸易大幅下降的内容，甚至中国官方给出的数据也没有，可谓有勇气。"目前，布朗在乔治城大学任教，他说，从朝鲜的政府预算报告中看不到任何正在发生的痕迹，"我本来希望看到有财产出售以及私有化等方面的内容，但却没有。"