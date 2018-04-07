朝鲜服软 因遭遇北京前所未有的经济施压？

（德国之声中文网）北京对朝鲜采取的制裁措施似乎要比联合国出台的制裁更为严厉，根据最新的贸易数据，今年头两个月，中国从朝鲜的进口量分别下降了78.5％和86.1％ 。对朝出口量也分别下降了33％和34%。

美联社指出，这些数字表明，朝鲜领导人金正恩对韩国和美国做出了令人惊讶的外交姿态之时，北京在朝鲜问题上并没有被边缘化。中国近几个月持续对朝贸易商施加压力，可能是迫使金正恩改变态度的决定性因素。

朝鲜十分依赖与中国的贸易往来。尽管由于政治和国家安全原因，北京通常不愿对其施加太大压力，但中国掌握着影响平壤的经济杠杆。

安本标准投资管理（Aberdeen Standard Investments）的分析师沃尔夫（Alex Wolf）指出，统计数据需要谨慎对待。中国的信息并不透明，尽管如此，更多的具体数字显示，北京进行了严厉的、有针对性地行动。他表示："过去几个月以来，中国的角色经常被忽视，或者得不到外界的理解，北京似乎在奉行一种策略：中国希望在'解决'朝鲜问题上发挥核心作用，但希望按照自己的方式去做。……越来越清楚地是，中国的施压是一种驱动力，在未来的任何谈判中，中国都将扮演主要的角色。"

金正恩在新年讲话时曾暗示对与韩国对话持开放态度，以缓和朝鲜半岛的紧张局势。4月27日，他将与韩国总统文在寅(Moon Jae-in)会晤。之后，还会与特朗普见面。令很多人惊讶的是，金正恩上月突然出访北京，与习近平见面，此举强调了在朝鲜外交关系上，中国依旧占据优先地位。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 兄弟友谊 朝鲜领导人金日成执政期间经常访问中国，仅公开的就有十余次。中国与朝鲜是邻邦又是盟友，朝鲜战争期间，中国派出“志愿军”赴朝与美军作战。中朝两国领导人之间的联系也十分紧密。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 老友接站 1958年11月，金日成访华，到达北京站后，与迎接他的周恩来乘敞篷车驶向长安街。据称金日成与周恩来的关系不同一般， 每次见面都会长谈。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 最后的握手 1975年，毛泽东在北京中南海接见来访的金日成。这是两人的最后一次会面，次年毛泽东去世。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 斯大林的礼物 这是斯大林送给金日成的礼物，后成为朝鲜领导人专列。金日成出访很少坐飞机，只要可能，几乎都是乘火车。对此外界有不少猜测，一般认为是出于安全考虑。这辆机车现在存放在朝鲜元山市。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 三位领导人迎接 1991年，金日成再度访华，中国国家主席杨尚昆（左一）、中共中央总书记江泽民、总理李鹏（右一）到火车站迎接。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 子承父业 法新社的这一资料图片为1994年3月，金日成、金正日父子在朝鲜驻北京大使馆。1994年7月，金日成因病去世。金正日继承其权力成为朝鲜党和国家领导人。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金正日的“第一次” 2000年5月，金正日应中国国家主席江泽民的邀请，对中国进行非正式访问。这是金正日1994年继承权力后首次访华。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 频繁到东北 2010年5月，金正日再次访华，与中国领导人胡锦涛在北京会晤。胡锦涛在任期间，金正日曾5次访华。最后3次几乎集中在一年时间里，且每次均在东北三省进行参观考察。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 21世纪的专列 金正日无论国内外出访一律乘火车。 图为2011年金正日访俄乘坐的专列在俄罗斯远东。据说有一节车厢经过特别改装，装运的是金正日的奔驰防弹轿车，可直接从火车上开到地面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 安全接地气 有报道称，金正日曾在1976年一次直升机坠落事故中受伤，从此惧怕坐飞机，因而选择火车出行。此外火车行程的安全保密工作也可做到极致。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “非正式”是常态 金正日担任领导人10年间共7次访问中国，均为非正式访问。而且访华日程相当保密，多是访问结束以后，他已经返回朝鲜，才由中朝双方的官方媒体进行报道。图为2010年5月金正日在大连下榻的酒店前。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 “三世”访华 2018年3月27日，多家国际媒体报道，有迹象显示，朝鲜领导人金正恩或其高级代表对中国进行了秘密访问。金正恩计划于4月底及5月分别与韩国总统文在寅、美国总统特朗普举行高峰会晤。在此敏感时刻，到访重要友邦中国似乎顺理成章。一天之后（3月28日）中朝两国官媒证实了金正恩访华并与习近平会面。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 神秘车队 3月27日，一列黑色轿车组成的车队驶过北京站前被清空的街道。不同寻常的安全警戒措施引起各种猜测。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 来自北方的绿色列车 韩联社发布的这张图片显示的这列绿皮火车，被指为来自朝鲜的高层人物专列。该图3月26日摄于北京，最初发布在中国社交媒体微博上。

朝鲜金氏领导人访华历史镜头 金习会 中国官媒新华社3月28日公布的这张照片，中共总书记习近平和夫人彭丽媛迎接来访的朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主。 作者: 叶宣



本周六，朝鲜和韩国就设南北热线，也为朝韩双方领导人本月晚些时候的会晤等事宜进行了沟通。

辽宁省社会科学院边防研究所所长陆超指出，中朝贸易额占朝鲜对外贸易总额的近80%。这意味着，联合国的制裁主要依靠中国的实施。陆超说："毫无疑问，中国现在对朝制裁措施比以往任何时候都要严厉"。他补充说，纺织品和海产品的限制给朝鲜造成了巨大的打击。

美国乔治城大学客座教授、朝鲜问题专家威廉·布朗（William Brown）认为，自从中国去年11月份加强对朝鲜的制裁，朝鲜经常项目赤字急剧上升。他最近在博客上写道："我觉得，金正恩强烈感受到中国出口禁令带来的压力，他必须看到，一些必需品的进口量逐渐减少，甚至包括石油。这是朝鲜从来未遇到过的巨大经济打击。"

他还补充写道 ："中国给了我们机会，（我们应该）巧妙地利用这个机会从核问题中获得我们想要的东西，……让每个人，包括小金意识到可以受益，这不是不可能。"

文木 / 王凡（美联社）