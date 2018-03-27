“朝鲜愿参加东京奥运会和北京冬奥会”

刚刚访问过朝鲜的国际奥委会主席托马斯·巴赫表示，朝鲜领导人金正恩计划派遣代表团前往东京参加2020年夏季奥运会，两年后也会参加北京冬奥会。
（德国之声中文网）国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）本周六（3月31日）从平壤抵达北京时说："他们（朝方）告诉我们，他们肯定要参加比赛"。
巴赫自周四起对朝鲜进行了为期三天的访问。他在周五会见了朝鲜统治者金正恩。他形容与金正恩的谈话"开放而富有成果"。
朝鲜今年2月份参加了韩国平昌冬奥会。在开幕式上，两个国家的运动员在统一旗帜下一起进入体育场。而参加女子冰球比赛的是两国组成的一支联合球队。
这些体育赛事有助于朝鲜半岛局势的缓和。现在两国已经达成协议，4月27日朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅（Moon Jae In）将在边境板门店举行历史性会晤。在5月底之前，金正恩还计划与美国总统特朗普举行会晤。
李京慧/王凡（法新社）
过去从未正式出访的金正恩秘访中国后，今年4月27日见韩国总统文正寅，5月会美国总统特朗普，现在又传出可能在6月会晤日本首相安倍晋三。金正恩拿“朝鲜去核化”当作外交筹码策略奏效。 (29.03.2018)
南北朝鲜之间的快速接近是韩国总统文在寅的功劳。德国之声亚洲部主任Alexander Freund认为，文在寅以德国为样板，坚信“以接近促转变”的力量。 (07.03.2018)