“朝鲜愿参加东京奥运会和北京冬奥会”

（德国之声中文网）国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）本周六（3月31日）从平壤抵达北京时说："他们（朝方）告诉我们，他们肯定要参加比赛"。

巴赫自周四起对朝鲜进行了为期三天的访问。他在周五会见了朝鲜统治者金正恩。他形容与金正恩的谈话"开放而富有成果"。

朝鲜今年2月份参加了韩国平昌冬奥会。在开幕式上，两个国家的运动员在统一旗帜下一起进入体育场。而参加女子冰球比赛的是两国组成的一支联合球队。

这些体育赛事有助于朝鲜半岛局势的缓和。现在两国已经达成协议，4月27日朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅（Moon Jae In）将在边境板门店举行历史性会晤。在5月底之前，金正恩还计划与美国总统特朗普举行会晤。

朝鲜的“啦啦队”外交 有名的啦啦队成员——李雪主 朝鲜啦啦队出过的最有名人物当属金正恩的妻子李雪主了。图为2005年她作为朝鲜啦啦队队员参加在韩国仁川举行的第16届亚洲田径锦标赛。

朝鲜的“啦啦队”外交 田径锦标赛开幕式 据报道，2005年，朝鲜派出的啦啦队有124人，去仁川为亚洲田径锦标赛助兴。

朝鲜的“啦啦队”外交 阵容庞大 而在2003年，据报道，朝鲜派出303人的啦啦队参加韩国大邱世界大学生运动会。

朝鲜的“啦啦队”外交 整齐划一 据韩联社报道，在今年的平昌冬奥之前，朝鲜共有三次派遣啦啦队参加在韩国举办的国际体育盛事，—2002年釜山亚运会、2003年大邱夏季世界大学生运动会和2005年仁川亚洲田径锦标赛。

朝鲜的“啦啦队”外交 大学生运动会上的朝鲜啦啦队 据报道，2014年，朝鲜原计划派遣啦啦队前往仁川参加亚运会，但最终以朝韩双方无法在多个问题上达成一致为由取消该计划。 图为2003年大邱世界大学生运动会女足比赛上的朝鲜啦啦队。

朝鲜的“啦啦队”外交 平昌冬奥 此次的平昌冬奥会上，朝鲜派出约230人组成的啦啦队访韩。2月7日，啦啦队抵达韩国。将在开闭幕式、韩朝女子冰球联队比赛、朝鲜参赛项目和部分韩国运动员比赛现场为韩朝选手加油助威。

朝鲜的“啦啦队”外交 走南闯北 2015东亚杯男足赛，韩国VS朝鲜，朝鲜啦啦队亮相武汉。2017年，朝鲜啦啦队也曾出现在日本东京的东亚足球锦标赛上。

朝鲜的“啦啦队”外交 能自由活动吗？ 但美联社报道说，除了官方活动之外，朝鲜啦啦队成员不大可能允许与韩国人自由接触，或自由活动。

朝鲜的“啦啦队”外交 朝鲜街头的“啦啦队” 据中国媒体报道，在朝鲜平壤，由妇女组成的“啦啦队”早晨在街边起舞，鼓励上班族和学生“开启美好的一天”，“成为一道特殊的风景线”。



李京慧/王凡（法新社）