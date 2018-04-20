朝鲜宣布中止核导试验 各方谨慎欢迎

（德国之声中文网）经过了数年的威胁以及军事实力的展示之后，朝鲜如今出人意料的宣布中止该国备受国际社会争议的核试验和导弹试验项目："从4月21日开始，朝鲜将停止核爆试验和发射洲际弹道导弹。"韩国韩联社援引朝鲜官方的新闻通讯社朝中社报道了上述消息。

有关消息显示，朝鲜也将停止核试验设施的运作。朝鲜方面宣称，这样做是为了展示该国停止核爆试验的决心。金正恩宣称，已经没有必要继续推行核爆试验。相关设施"已经完成了使命"。

朝鲜执政党劳动党在20日召开的中央委员会第七届第三次全体会议上，通过了关于废除位于朝鲜咸镜北道吉州郡的丰溪里核试验场的决定书，并宣布从4月21日起全面停止核试验与试射洲际弹道导弹（ICBM)行为。

金正恩表示已经没有必要再进行核武试验

朝鲜向国际社会靠拢

新华社援引上述会议决议报道称，在未受到核威胁或核挑衅的情况下，朝鲜绝不会使用核武器，朝鲜在任何情况下都不会转移核武器与核技术。会议还决定，要对朝鲜的人力物力资源进行总动员，集中全力投入到发展社会主义经济和提高人民生活水平的斗争中。而为了能够为社会主义经济建设创设有利的国际环境、为维护朝鲜半岛和世界和平与稳定，朝鲜将积极与周边国家以及国际社会进行密切联系与对话。

据中国媒体报道，金正恩在会议上表示，在半岛地区正在形成追求和平的新潮流，国际政治格局正在发生巨变。金正恩还表示，朝鲜劳动党中央2013年提出的关于经济建设与核武力建设并进的战略路线的各项历史任务已圆满完成，并提出了当下全党全国要集中一切力量进行社会主义经济建设的战略路线。金正恩还强调，为切实贯彻落实党提出的新的革命路线，就要重视和发展科学和教育工作。

特朗普仍对金正恩的发言表示欢迎。他通过在推特上发文表示："这对于朝鲜和世界来说是个好消息--很大的进步！期待我们的峰会。"特朗普还补充道，“这是所有人努力的结果！”

作为朝鲜盟友的中国也对平壤这一决定表示欢迎。据外交部官方网站发布，发言人陆慷就朝鲜决定停止核岛试验发表谈话指出，中方认为“朝方有关决定有助于进一步缓和半岛局势，有助于推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程”。他再次强调，实现朝鲜半岛无核化和地区持久和平，有利于朝鲜半岛和地区人民的利益，也是国际社会的“共同期待”。

陆慷还表示，中方支持朝方通过对话协商同有关各方“解决各自关切，改善相互关系”，也希望有关各方相向而行，采取切实行动。他也许诺中国将在其中继续发挥积极作用。

韩国也表示朝鲜的决定标志着半岛无核化进程中取得了“具有重大意义”的进展，首尔也表示将会为朝韩和朝美会谈取得成功创造有利条件。

日本首相安倍晋三的反应相对谨慎，他虽然欢迎平壤决定停止核试验和导弹试验，但是也强调，言语之后必须要付诸行动。“最重要的是，这必须要走向全面且可验证的无核化。我希望强调这一点”，安倍接受媒体采访时说。

欧盟表示对金正恩宣布朝鲜暂停核试验和导弹试验表示欢迎。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）周六在布鲁塞尔表示，该决定是“各方期待已久的积极一步”。她还表示，这一声明显示，平壤政权有意愿尊重“其国际义务”，接受联合国安理会的决议。

分析人士对平壤宣布的这一决定持审慎乐观态度。“这当然是一个积极的发展”，美国特洛伊大学的东北亚问题专家丹尼尔·品克斯顿表示，“对于朝鲜重返其过去的无核化承诺来说，这是必要但非充分的前提条件。”

国际危机组织（ICG）高级顾问格林（Christopher Green）则在推特上发帖评论道：“我不认为朝鲜这次的声明是迈向无核化的一步。它在宣布暂停试验的同时，也重申了朝鲜作为拥核国家的地位。”

美国忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）全球安全项目的负责人之一大卫·赖特（David Wright）表示：“我们正在寻找是否存在证据可以证明，金正恩是真的严肃对待谈判，而像这次的声明当然在试图显示他的确是认真的，而且他也在努力向全世界表明这一点。”