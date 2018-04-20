 朝鲜宣布中止核导试验 各方谨慎欢迎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2018
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时政风云

朝鲜宣布中止核导试验 各方谨慎欢迎

平壤又发出了缓和的信号。朝鲜最高领导人金正恩正式宣布即日起中止该国的核试验和导弹试验，并且关闭核试验基地。美、中、韩、日各国纷纷对这一决定表示欢迎，同时也敦促进一步的行动。

Nordkorea Kim Jong-un (picture-alliance/Yonhap)

金正恩在4月20日的朝鲜劳动党中央委员会会议上宣布了这一重要决定

（德国之声中文网）经过了数年的威胁以及军事实力的展示之后，朝鲜如今出人意料的宣布中止该国备受国际社会争议的核试验和导弹试验项目："从4月21日开始，朝鲜将停止核爆试验和发射洲际弹道导弹。"韩国韩联社援引朝鲜官方的新闻通讯社朝中社报道了上述消息。

有关消息显示，朝鲜也将停止核试验设施的运作。朝鲜方面宣称，这样做是为了展示该国停止核爆试验的决心。金正恩宣称，已经没有必要继续推行核爆试验。相关设施"已经完成了使命"。

朝鲜执政党劳动党在20日召开的中央委员会第七届第三次全体会议上，通过了关于废除位于朝鲜咸镜北道吉州郡的丰溪里核试验场的决定书，并宣布从4月21日起全面停止核试验与试射洲际弹道导弹（ICBM)行为。

Südkorea TV Nordkorea Raketentest Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

金正恩表示已经没有必要再进行核武试验

朝鲜向国际社会靠拢

新华社援引上述会议决议报道称，在未受到核威胁或核挑衅的情况下，朝鲜绝不会使用核武器，朝鲜在任何情况下都不会转移核武器与核技术。会议还决定，要对朝鲜的人力物力资源进行总动员，集中全力投入到发展社会主义经济和提高人民生活水平的斗争中。而为了能够为社会主义经济建设创设有利的国际环境、为维护朝鲜半岛和世界和平与稳定，朝鲜将积极与周边国家以及国际社会进行密切联系与对话。

据中国媒体报道，金正恩在会议上表示，在半岛地区正在形成追求和平的新潮流，国际政治格局正在发生巨变。金正恩还表示，朝鲜劳动党中央2013年提出的关于经济建设与核武力建设并进的战略路线的各项历史任务已圆满完成，并提出了当下全党全国要集中一切力量进行社会主义经济建设的战略路线。金正恩还强调，为切实贯彻落实党提出的新的革命路线，就要重视和发展科学和教育工作。

特朗普仍对金正恩的发言表示欢迎。他通过在推特上发文表示："这对于朝鲜和世界来说是个好消息--很大的进步！期待我们的峰会。"特朗普还补充道，“这是所有人努力的结果！”

作为朝鲜盟友的中国也对平壤这一决定表示欢迎。据外交部官方网站发布，发言人陆慷就朝鲜决定停止核岛试验发表谈话指出，中方认为“朝方有关决定有助于进一步缓和半岛局势，有助于推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程”。他再次强调，实现朝鲜半岛无核化和地区持久和平，有利于朝鲜半岛和地区人民的利益，也是国际社会的“共同期待”。

 陆慷还表示，中方支持朝方通过对话协商同有关各方“解决各自关切，改善相互关系”，也希望有关各方相向而行，采取切实行动。他也许诺中国将在其中继续发挥积极作用。

韩国也表示朝鲜的决定标志着半岛无核化进程中取得了“具有重大意义”的进展，首尔也表示将会为朝韩和朝美会谈取得成功创造有利条件。  

日本首相安倍晋三的反应相对谨慎，他虽然欢迎平壤决定停止核试验和导弹试验，但是也强调，言语之后必须要付诸行动。“最重要的是，这必须要走向全面且可验证的无核化。我希望强调这一点”，安倍接受媒体采访时说。

欧盟表示对金正恩宣布朝鲜暂停核试验和导弹试验表示欢迎。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）周六在布鲁塞尔表示，该决定是“各方期待已久的积极一步”。她还表示，这一声明显示，平壤政权有意愿尊重“其国际义务”，接受联合国安理会的决议。  

分析人士对平壤宣布的这一决定持审慎乐观态度。“这当然是一个积极的发展”，美国特洛伊大学的东北亚问题专家丹尼尔·品克斯顿表示，“对于朝鲜重返其过去的无核化承诺来说，这是必要但非充分的前提条件。”  

国际危机组织（ICG）高级顾问格林（Christopher Green）则在推特上发帖评论道：“我不认为朝鲜这次的声明是迈向无核化的一步。它在宣布暂停试验的同时，也重申了朝鲜作为拥核国家的地位。”

美国忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）全球安全项目的负责人之一大卫·赖特（David Wright）表示：“我们正在寻找是否存在证据可以证明，金正恩是真的严肃对待谈判，而像这次的声明当然在试图显示他的确是认真的，而且他也在努力向全世界表明这一点。”  

  • Südkorea TV Trump Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？

    4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

  • Nordkorea Südkorea Gipfeltreffen im Jahr 2000 (AP)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    一切似曾相识

    不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

  • Nordkorea Kim Jong-Il (Getty Images/AFP/KCNA via Korean News Service)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始

    然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

  • Atomtests in Nordkorea (picture-alliance/dpa)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    2009年：第二波！

    不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

  • Nordkorea Hwasong-12 (Mars-12) Raketentest (Reuters/KCNA)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远

    金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

  • Nordkorea Staatsfeier zum dritten Atomtest (Reuters)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    金正恩子承父业 继续推进核武技术

    2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

  • Nordkorea TV Berichterstattung Südkorea zu Wasserstoffbombe (picture-alliance/AP Photo/L. Jin-man)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    2016年：第四次核试验

    2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

  • Nordkorea Atomtest KCTV Nachrichtensprecherin Ri Chun Hee (Getty Images/AFP/K. Won-Jin)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    一年未过又来一发

    2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

  • Nordkorea Wasserstoffbombe (picture-alliance/H. Ringhofer/picturedesk.com)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    2017年：掌握氢弹技术

    2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

  • Nordkorea Kim Jong Un in Pjöngjang (Reuters/KCNA)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    “导弹强国”

    尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

  • Nordkorea Kim Jong Un beklatscht Raketentest (picture-alliance/AP/KCNA)

    朝鲜：一个拥核国家的前世今生

    小金，你葫芦里卖的什么药？

    回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。

    作者: 雨涵


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