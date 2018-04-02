 朝鲜太阳节：此次未射弹  强调朝中友好 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

朝鲜太阳节：此次未射弹  强调朝中友好

今年不是放射导弹或者进行核试验为金日成庆生，朝鲜今年选择了用文艺活动纪念开国伟人。本次中联部部长宋涛率领中国代表团到访，受到格外的重视。

Nordkorea Kim Jong-un trifft chinesische Delegation (Reuters/KCNA)

金正恩携夫人李雪主同宋涛进入宴会大厅

DW.COM

每年4月15日，朝鲜都举国“欢度”“国父”金日成的冥诞日，今年亦不例外。无论国情如何不堪，全国上下依然赞颂现任独裁者金正恩的这位祖父的“恩典”。 (15.04.2014)

针对五月朝美会谈，朝鲜官方始终保持低调，并未证实相关讯息。现在终于有消息指出，朝鲜会在几个条件下与美国讨论去核可能性。 (09.04.2018)

（德国之声中文网）朝鲜开国领袖金日成的生日4月15日被定为该国最大的节日"太阳节"。今年的这个节日，朝鲜没有安排盛大的阅兵式，只有国际马拉松赛、金日成花节等文艺活动。而在过去的2016年和2017年的这个日子前后，朝鲜都进行了试射导弹和阅兵式。韩联社评论认为，今年没有重磅军事行动，平壤显得很"低调"。

人们观察到的另一个特点是，朝鲜媒体今年太阳节期间格外强调"朝中友好"，大篇幅登载金正恩会见中联部部长宋涛，设宴欢迎中国艺术团的消息。金正恩胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正周五（4月13日）到机场迎接了中国代表团。

人们还在朝鲜媒体公布的照片上看到，宴会大厅的墙壁上，悬挂着金正恩和习近平握手致意的壁画。朝媒报道称，双方共同祝愿"将更加美丽地装点朝中友谊花园"。还有一张图片显示朝鲜乐团正在演奏音乐，而背景则是中国领导人习近平。

朝鲜中央通讯社罕见地发布了一篇金正恩夫人李雪主周六观看中国芭蕾舞团演出的文章。该文写道，她在演出前看望了中国艺术家，同他们进行了友好的交谈。

中国自1986年以来，每年都派团参加太阳节以及迎接太阳节的“四月之春友谊艺术节”，只有2016年除外。而今年太阳节期间，朝鲜还迎来来自韩国的艺术家。

金正恩会见宋涛后，朝鲜劳动党中央分管外交的副委员长李洙墉也在当日同宋涛交换了意见。

Kim Yo-jong (picture-alliance/ YONHAPNEWS AG)

金与正（右二）亲自到机场迎接宋涛代表团

金正恩同宋涛谈论"重大问题"

朝鲜中央电视台报道，金正恩和宋涛就朝鲜劳动党和中国共产党共同关心的重大问题和国际局势"深入坦诚地交换了意见"。韩联社报道指，朝中两国首脑上月赶在韩朝、朝美首脑会谈前互通声气，其中所谓"重大问题"很可能是在朝中首脑会谈基础上深入讨论了朝核问题。

就在数周前，金正恩出人意料地访问了中国，有观察家认为，同中共总书记、国家主席习近平的会谈象征性地显示，朝中两国正在走出关系冷淡的时代，并为金正恩与韩国总统文在寅以及特朗普的首次见面铺平道路。

Nordkorea feiert Geburtstag des Staatsgründers Kim Il Sung (picture-alliance/MAXPPP)

朝鲜定4月15日为该国最大的节日"太阳节"， 为金日成庆生

自上世纪50年代朝鲜战争以来，北京一直是平壤最主要的支持者，但在中国投票赞成联合国因核武和导弹计划制裁朝鲜后，两国关系急剧降温。

在过去一年里，朝鲜不断试射核弹和导弹，因而受到联合国更为严厉的制裁，以及国际社会的孤立。金正恩同特朗普之间更是展开了激烈的口水战。但到今年2月，情况突然出现转机：朝鲜派体育代表团以及拉拉队参加敌对国韩国举办的冬季奥运会。再后，金正恩同意会见韩国总统文在寅以及美国总统特朗普。

周日（4月15日），韩国总统府宣布，韩朝两国代表周六就两国首脑间设计热线之事展开探讨。而另一个操作层面的会议将在下周三（4月18日）举行，届时就4月27日韩朝峰会期间的礼宾、安全措施以及媒体报道等事项作最后的筹备。

  • Südkorea Seoul - Fernsehübertragung der Nordkoreanischen Parade in Seoul Station (picture-alliance/AP Photo/Lee Jin-man)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    黑西装、白衬衫

    在朝鲜官方电视台的报道中，金正恩穿着黑西装、白衬衫站在主席台上。站在金正恩右侧的是朝鲜人民军总政治局局长黄炳誓。

  • Nordkorea Militärparade in Pjöngjang (picture-alliance/dpa/W. Maye-E)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    成千上万的士兵

    主席台下是成千上万名的朝鲜士兵。据中国媒体援引韩国军方报道，这可能是朝鲜历史上规模最大的一次阅兵式。

  • Nordkorea Militärparade in Pjöngjang (picture-alliance/AP Photo/W. Maye-E)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    朝鲜女兵吸引视线

    “太阳日”阅兵式上的女兵方队吸引了媒体注意，有媒体评价其为一道“蹦蹦跳跳的靓丽风景线”。

  • Fernsehübertragung der Militärparade in Nordkorea (picture-alliance/AP Photo/KRT)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    威慑华盛顿

    在近日朝鲜半岛紧张升级后，平壤向华盛顿喊话称，如果美国不停止对朝鲜的“挑衅”，朝鲜将采取报复措施。

  • Nordkorea Militärparade in Pjöngjang (picture alliance/AP Photo/W. Maye-E)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    “为展示我们的强大军事实力提供了机会”

    朝鲜士兵组成的列队穿过金日成广场。在朝鲜国家电视台转播中，一名播音员说：“今天的阅兵为展示我们强大的军事实力提供了机会。”

  • Fernsehübertragung der Militärparade in Nordkorea (picture-alliance/AP Photo/KRT)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    大炮和导弹

    据中国媒体报道，朝鲜在周六的大阅兵中展示了谷山大炮、短程防空导弹、远程防空导弹等军事设备。另外，朝鲜也在潜艇上展示了三枚导弹，这在该国的阅兵式上尚属首次。

  • Fernsehübertragung der Militärparade in Nordkorea (picture-alliance/AP Photo/KRT)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    潜射弹道导弹亮相

    朝鲜上周三（4月5日）从该国东部港口城市新浦发射了一枚弹道导弹。美、韩评估认为，朝鲜发射的是一枚"KN-15"潜射弹道导弹——也被称作"北极星-2"。据中国官媒报道，朝鲜在这次阅兵式上也首次展示了"北极星-2"潜射弹道导弹。

  • Nordkorea Fernsehübertragung der Militärparade in Pjöngjang (picture-alliance/AP Photo)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    新型洲际导弹

    除了“北极星-2”外，朝鲜也展示了一种新型洲际导弹（图）。中国媒体报道称，该导弹在外形上接近中、俄的主力洲际弹道导弹。

  • Nordkorea Militärparade in Pjöngjang Kim Jong Un (picture-alliance/dpa/W. Maye-E)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    谋杀无数菲林

    据路透社此前报道，有约200名外国记者齐聚平壤，对周六的“太阳日”阅兵式进行报道。

  • Nordkorea Militärparade in Pjöngjang (Reuters/D. Sagolj)

    朝鲜“太阳日”大阅兵

    “庆生”核试验？

    外界普遍担心，朝鲜会在金日成诞辰105周年之际再次进行核试验。美国的"北纬38度"专家小组近日称，卫星图片显示，朝鲜东北部的丰溪里核武器试验场地持续活跃，可能做好了核试验的准备。

    作者: 王凡


DW.COM

朝鲜“太阳日”大阅兵

今年4月15日是朝鲜开国领导人金日成诞辰105周年，也是该国的“太阳节”。在这一天，朝鲜在金日成广场举行了大规模的阅兵活动。 (15.04.2017)  

相关内容

Kulturaustausch zwischen Nord- und Südkorea

韩流外交：金正恩出席韩国明星音乐会 02.04.2018

朝鲜领导人金正恩首次在平壤观赏了韩国音乐家的表演。继他上周访问北京之后，这是缓解朝鲜半岛紧张局势的最新信号。

Nordkorea Tongilgak Gebäude Treffen Gespräche mit Südkorea

朝韩代表今日会谈 商定南北峰会细节 05.04.2018

双方讨论的事宜包括: 安全措施、媒体报导准则等。例如，金正恩是要搭乘交通工具还是走路抵达会场? 他是否要跨越非军事区? 双方也需要协调金正恩与文在寅当天要会面多少次，又有多少部份可以被录影或现场直播。

China - Besuch von Kim Jong Un - Verabschiedung in Beijing

世界这么大 金正恩要“到处看看”？ 04.04.2018

神秘国度朝鲜越是谨慎透露一切与国家最高领导人有关的消息，国际社会越是对该国的一举一动极为关注。上周，朝鲜最高领导人金正恩闪电访华两天，这是金正恩上任以来首次国外出访，但应该不会是最后一次。

媒体看中国

China, Tesla-Elektroauto (imago/Xinhua)

墙外文摘：中共伸手海外  港独成为真题

评论认为，随着国内镇压行动的继续，中共已经开始扩大自己的影响范围，寻求加强审查、监视、遏制境外的异见。主权独立，无可避免成为未来辩论香港前途的议题，决定港中政争主调。 