朝鲜太阳节：此次未射弹  强调朝中友好

（德国之声中文网）朝鲜开国领袖金日成的生日4月15日被定为该国最大的节日"太阳节"。今年的这个节日，朝鲜没有安排盛大的阅兵式，只有国际马拉松赛、金日成花节等文艺活动。而在过去的2016年和2017年的这个日子前后，朝鲜都进行了试射导弹和阅兵式。韩联社评论认为，今年没有重磅军事行动，平壤显得很"低调"。

人们观察到的另一个特点是，朝鲜媒体今年太阳节期间格外强调"朝中友好"，大篇幅登载金正恩会见中联部部长宋涛，设宴欢迎中国艺术团的消息。金正恩胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正周五（4月13日）到机场迎接了中国代表团。

人们还在朝鲜媒体公布的照片上看到，宴会大厅的墙壁上，悬挂着金正恩和习近平握手致意的壁画。朝媒报道称，双方共同祝愿"将更加美丽地装点朝中友谊花园"。还有一张图片显示朝鲜乐团正在演奏音乐，而背景则是中国领导人习近平。

朝鲜中央通讯社罕见地发布了一篇金正恩夫人李雪主周六观看中国芭蕾舞团演出的文章。该文写道，她在演出前看望了中国艺术家，同他们进行了友好的交谈。

中国自1986年以来，每年都派团参加太阳节以及迎接太阳节的“四月之春友谊艺术节”，只有2016年除外。而今年太阳节期间，朝鲜还迎来来自韩国的艺术家。

金正恩会见宋涛后，朝鲜劳动党中央分管外交的副委员长李洙墉也在当日同宋涛交换了意见。

金正恩同宋涛谈论"重大问题"

朝鲜中央电视台报道，金正恩和宋涛就朝鲜劳动党和中国共产党共同关心的重大问题和国际局势"深入坦诚地交换了意见"。韩联社报道指，朝中两国首脑上月赶在韩朝、朝美首脑会谈前互通声气，其中所谓"重大问题"很可能是在朝中首脑会谈基础上深入讨论了朝核问题。

就在数周前，金正恩出人意料地访问了中国，有观察家认为，同中共总书记、国家主席习近平的会谈象征性地显示，朝中两国正在走出关系冷淡的时代，并为金正恩与韩国总统文在寅以及特朗普的首次见面铺平道路。

朝鲜定4月15日为该国最大的节日"太阳节"， 为金日成庆生

自上世纪50年代朝鲜战争以来，北京一直是平壤最主要的支持者，但在中国投票赞成联合国因核武和导弹计划制裁朝鲜后，两国关系急剧降温。

在过去一年里，朝鲜不断试射核弹和导弹，因而受到联合国更为严厉的制裁，以及国际社会的孤立。金正恩同特朗普之间更是展开了激烈的口水战。但到今年2月，情况突然出现转机：朝鲜派体育代表团以及拉拉队参加敌对国韩国举办的冬季奥运会。再后，金正恩同意会见韩国总统文在寅以及美国总统特朗普。

周日（4月15日），韩国总统府宣布，韩朝两国代表周六就两国首脑间设计热线之事展开探讨。而另一个操作层面的会议将在下周三（4月18日）举行，届时就4月27日韩朝峰会期间的礼宾、安全措施以及媒体报道等事项作最后的筹备。