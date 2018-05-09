朝鲜临时取消韩朝对谈 下一个是特金会?

(德国之声中文网) 韩国昨天突然披露今日要与朝鲜高层见面，旋即被朝鲜单方面取消，理由是美韩联合军演仍在进行中。朝鲜官媒不但谴责联合军演，也威胁要取消六月的美朝峰会。

朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社(KCNA)指责美韩进行代号为"大雷霆"(Max Thunder)的联合军演，声称该军演出动了匿踪轰炸机与B-52战略轰炸机。他们称此次军演伤害已经回暖的关系。"这个军演，以我们当做假想敌，并在全韩国实施，严重挑战板门店宣言，也是有意识的对已经朝正面发展的朝韩关系进行军事挑衅。"

"美国应该要为了美朝峰会的命运多加谨慎思量。"朝鲜中央通讯社说。

美朝峰会表定在6月12日于新加坡举行。这场峰会将是特朗普任期内的一项外交创举，外界预期他有可能因此获颁诺贝尔和平奖。另一方面也有人怀疑美朝峰会无法成功让朝鲜完全放弃核武。

美国国务院发言人希瑟诺特表示没有接到朝鲜官方传来取消峰会的消息，因此筹备工作仍然会持续进行。

"金正恩曾经表示他理解美韩联合军演的重要性与效益。"她说，"我们没有接到任何朝鲜官方关于停止军演、或是停止筹备下个月美朝峰会的要求。"

白宫发言人桑德斯表示美国已经知悉朝韩会谈取消的消息，"美国会独自审视朝鲜的发言，继续跟我们的盟友密切配合。"

美国国防部表示，5月14至25日的大雷霆军演属例行性质，重点放在防御。发言人说军演会在光州空军基地举行，其规模比照往年。

根据美国空军官网，去年的大雷霆演习有1500名美韩飞行员驾驶F-16战机在内的多架飞机。

路透社指，美国若停止军演，又可能会伤害日韩两国的信任，过去美国承诺保护他们的安全。

核武换什么，经济制裁还是军演

三月初，韩国国家安保室长郑义溶三月与金正恩会面后对外宣布，金正恩向他表示理解美韩"例行性"军演必须持续。

美国国务卿蓬佩奥两度访问朝鲜，第二次访问时还带回了三名美籍人质。周六，朝鲜宣布在5月23到25日之间，拆除核武试验场。隔天，蓬佩奥说，只要朝鲜愿意完全放弃核武，美国愿意解除经济制裁，让朝鲜创造媲美韩国的经济荣景。

加州明德大学国际研究学院的波拉克(Joshua Pollack)分析说，平壤认为自己都已经妥协，对美国却没有停止经济制裁感到恼怒。"他们希望看到美国的态度转变，但是到现在都还没有看到任何变化。"

美媒对金正恩的行为做出诸多揣测。美联社认为金正恩是为了表现自己愿意与华府硬碰硬，给朝鲜国民看。路透社引用华府策与国际关系智库的格拉瑟(Bonnie Glaser)表示，金正恩可能在与习近平会面时受到他的影响，因为习近平一向主张以停止核武换取停止军演。

罗法(美联社、路透社)