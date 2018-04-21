朝鲜中止核试 有望媲美中国改革开放?

(德国之声中文网)"1978年邓小平宣布工作重心转移到经济建设、中国开始改革开放时，其中有一个重要的前提条件就是国际关系、外部环境的改善。"吉林大学的朝鲜半岛问题专家王生教授在接受德国之声采访时说，如果此前中美、中日没能实现邦交，大规模的改革开放很难实施。"而周五在朝鲜召开的劳动党七届三中全会，就有点类似于当年中共的三中全会。"

根据朝中社的报道，周五的七届三中全会上，金正恩强调"朝鲜人民为拥有维护和平的强大宝剑勒紧腰带艰苦奋斗的斗争圆满结束，我们的后代有了能够过上世上最尊严而幸福生活的可靠保证。"大会通过的决议宣布"将集中一切力量开展全部动员国家的人力和物力资源，建设强大的社会主义经济、划时代地提高人民生活的斗争"；并表示"为营造有利于进行社会主义经济建设的国际环境、维护朝鲜半岛和世界的和平与稳定，积极同周边国家和国际社会密切联系和进行对话。"

朝鲜似乎对接下来的两场峰会很有信心

王生认为，金正恩现在就敢于说"全力发展经济"，说明他对即将举行的朝韩领导人峰会、美朝峰会很有信心。"朝鲜认为，这两次会谈将能取得美国与韩国的安全保证承诺。一旦平壤的安全获得了保障，也就意味着朝鲜有可能和美国、日本等国建交。我觉得这种情况和七十年代的中国有些相似。"

并非无核化

不过，这位吉林大学的朝鲜问题专家也指出，金正恩的表态，其实"只能说是暂时冻结核试验；将来要真正实现弃核、无核化，还有一段很复杂的路要走。"

金正恩在周五的会议上说，"由于去年宣布完善国家核力量后朝鲜主动采取的行动和努力，全盘形势在有利于我国革命的方向发生剧变。"他强调，朝鲜已经在不到5年时间里"完美无缺地实现国家核力量建设"，在此情况下，"朝鲜不再需要进行任何核试验和中远程、洲际弹道火箭试射，于是，北部核试验场也结束了自己的使命。"而大会决议也只是强调在核武器已经兵器化的情况下，停止核试验和导弹试射，并没有表示会"弃核"、致力于半岛无核化。

韩国世宗大学研究员李相贤(Lee Sang-Hyun)也对德新社表示，金正恩的最新表态"完全没有谈及弃核"。他猜测，金正恩在与文在寅、特朗普分别会晤时，将会要求美韩两国的全面安全保障承诺，"但是美韩不可能作出这样的承诺。"

吉林大学的王生则强调，接下去的关键是美韩两国如何呼应朝鲜方面的这一表态。"弃核必然会是有条件的。朝鲜会提出怎样的要求？美韩两国有会答应哪些要求？这非常重要。这一系列谈判肯定不止今后两个月的两场峰会，真正要实现半岛无核化，肯定还需要很长的时间。"

德国韩国论坛主席、曾经长年担任德国韩国议会联络小组负责人的柯希克(Hartmut Koschyk)则在接受德意志电台采访时指出，接下去的一系列谈判肯定会非常漫长，而国际社会在此期间必须要重视中国在半岛事务中的重要角色。柯希克强调，朝鲜方面宣布中止核试验，部分是因为美国与中国在制裁议题上较为团结，从而让施压措施取得了成效。

近年来，中国在多次联合国安理会表决中为制裁朝鲜提案投了赞成票，对朝鲜的出口贸易也不断紧缩。根据中国商务部公布的数字，就在今年2月，中国向朝鲜出口的燃油已经降至历史新低，商务部还根据安理会决议颁布了新的禁令，禁止向朝鲜出口数十种军民两用物资。

经济越发达弃核越现实

不过，朝鲜方面在宣布中止核试验后，有可能会向国际社会索取经济回报。中国延边大学的朝鲜问题专家金强一教授对德新社表示："金正恩会索取经济支持，从而能够发展这一孤立国家的经济。而随着民众生活水平的提高，朝鲜最终弃核的可能性也会变大。只要金正恩的权力地位不受到挑战，弃核就有可能。"

而吉林大学的王生教授更是看到了朝鲜经济发展给周边国家带来的巨大机遇。他对德国之声说："韩国的文在寅政府的主要发展方向就是要打造朝鲜半岛、环日本海经济圈，也就是'北方政策'；中国则有'一带一路'框架下的'东部延长线'，其重点就是图们江地区的国际合作开发，以及中、朝、韩、俄自贸区建设，这能够发挥朝鲜的欧亚大陆桥最东端、直面日本海的区位优势，对中朝、中韩经济发展都很有利；而俄罗斯也有远东开发计划，同样是巨大的商机。"

根据中国海关总署的统计，2013年之后，中朝双边贸易额连年下滑。而中国对朝鲜直接投资额，更是从2012年的1.1亿美元一路重挫至2016年的2844万美元。根据联合国安理会2371号决议，中国商务部还在2017年8月下令禁止中国企业在朝鲜境内开设新的合资或合作实体，并禁止现有双向投资企业增资扩大规模。一个月后，中国商务部还进一步加强了制裁措施，要求中国企业关闭在境外与朝鲜实体或个人设立的合资合作企业。在2017年底出版的商务部对朝投资指南中，中国政府指出，由于半岛对峙局势紧张，"中国与朝鲜的经贸合作暂时处于停滞状态"。

朝鲜问题专家王生指出，如果今后朝鲜的投资环境改善，中国企业将会因为特殊的地缘政治关系以及从前在朝鲜投资经验获得非常有利的地位。