 朝韩首脑历史性会面 承诺不让人民失望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

朝韩首脑历史性会面 承诺不让人民失望

朝鲜领导人金正恩与南韩总统文在寅在非军事区历史性会面。两人将讨论平壤去核计画和朝鲜半岛和平议题。

Innerkoreanischer Gipfel (Korea Summit)

金正恩与文在寅会面是两韩2007年峰会后领导人再度举行峰会。

(德国之声中文网) 朝鲜领导人金正恩跨越军事界线与韩国总统文在寅碰面，手牵手一同参与朝韩首脑高峰会，这是继2007年，11年后，两国元首再次举行会谈。文在寅表示希望做出“大胆”的协议。金正恩也说不想重复过去签定协议又无法实现的过去，还说这次会面是新的历史开端。

会谈一开始，金正恩就称文在寅为总统，与前一次峰会朝鲜领导人金正日称韩国总统卢武铉为领导人不同。文在寅也称金正恩为委员长。

文在寅说，当金正恩跨越北纬38度线代表了两国的和平。金正恩也回应说，徒步跨越38度线这200公尺花了11年的时间。两人表示，不会让朝韩民众失望，也承诺要持续交流。

稍早会面时，文在寅亲自前去接金正恩，两人握手寒喧之后，一同前往会谈现场。这次峰会有可能结束两国冷战以来的对峙，摆脱核武阴影，迈向和平未来。

Innerkoreanischer Gipfel (Reuters/Korea Summit Press)

金正恩与文在寅手牵着手通过北纬38度线。

两人握手时，文在寅说， “ 很高兴见到你。 ” 现场气氛融洽。随后两人手牵着手迈向会谈现场。

韩国希望金正恩和直接确认朝鲜半岛能够完全去核。韩国官方说，峰会后将就相关内容签订正式协议。

根据朝鲜中央通讯社报导，金正恩此次将 “ 敞开心房 ” 讨论所有能够增进朝韩关係与迈向和平共荣的所有议题。

Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

会谈桌上由右至左分别是朝鲜宣传部副部长金与正(金正恩胞妹)，朝鲜领导人金正恩，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南，韩国青瓦台秘书室长（总统幕僚长）任钟皙，韩国总统文在寅，青瓦台国家安保室长郑义溶。

夏立民/游言 (综合报导)

 

相关内容

Korea - Pro-Unification-Rallye

朝韩峰会日程抢先看 26.04.2018

这次峰会是朝鲜领导人首次踏入韩国，也是十多年以来第一次两韩聚首。以对谈为纵，植树、观影为横，双方是否将就此编织出和平繁荣的图样?

Innerkoreanischer Gipfel 2018 Pressezentrum

镁光灯背后的朝韩峰会 26.04.2018

史上第三次朝韩峰会造就许多第一次。两韩由战争边缘大迴转到距离仅数步之遥，破天荒在三八线以南上演，令採访人数也刷新纪录。德国之声记者亲身来到韩国见证历史时刻，也带大家走进新闻中心，了解国际头条诞生的背后。

Nordkorea Kim Jong-Un auf Militärparade

朝韩峰会周五登场 重点背景一把抓 25.04.2018

朝韩会晤将在周五板门店内位于韩国境内的和平会议大楼举行。这将是朝鲜领导人有史以来首次入境韩国，也是金正恩上任后第一次朝韩首脑会议。在这重大时刻，我们需要知道前两次峰会都谈了什么，为什么又还要谈这一次。

媒体看中国

USA Finanzminister Steven Mnuchin im Weißen Haus in Washington (Getty Images/A. Wong)

德语媒体：美财长访华不排除贸易战继续打

《新苏黎世报》关注了美国财长即将访华的消息，《经济周刊》则在北京车展开幕之时，了解德国在华车商在中国出台新规的背景下，是否很快建立独立经营的工厂。 