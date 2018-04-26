朝韩首脑历史性会面 承诺不让人民失望

(德国之声中文网) 朝鲜领导人金正恩跨越军事界线与韩国总统文在寅碰面，手牵手一同参与朝韩首脑高峰会，这是继2007年，11年后，两国元首再次举行会谈。文在寅表示希望做出“大胆”的协议。金正恩也说不想重复过去签定协议又无法实现的过去，还说这次会面是新的历史开端。

会谈一开始，金正恩就称文在寅为总统，与前一次峰会朝鲜领导人金正日称韩国总统卢武铉为领导人不同。文在寅也称金正恩为委员长。

文在寅说，当金正恩跨越北纬38度线代表了两国的和平。金正恩也回应说，徒步跨越38度线这200公尺花了11年的时间。两人表示，不会让朝韩民众失望，也承诺要持续交流。

稍早会面时，文在寅亲自前去接金正恩，两人握手寒喧之后，一同前往会谈现场。这次峰会有可能结束两国冷战以来的对峙，摆脱核武阴影，迈向和平未来。

两人握手时，文在寅说， “ 很高兴见到你。 ” 现场气氛融洽。随后两人手牵着手迈向会谈现场。

韩国希望金正恩和直接确认朝鲜半岛能够完全去核。韩国官方说，峰会后将就相关内容签订正式协议。

根据朝鲜中央通讯社报导，金正恩此次将 “ 敞开心房 ” 讨论所有能够增进朝韩关係与迈向和平共荣的所有议题。

夏立民/游言 (综合报导)