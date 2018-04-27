 朝韩首脑历史性会面即时报导 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2018
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时政风云

朝韩首脑历史性会面即时报导

朝鲜领导人金正恩与南韩总统文在寅在非军事区历史性会面。两人将讨论平壤去核计画和朝鲜半岛和平议题。过去两次峰会协议内容多为象征性，也因为领导人更迭而无法完全落实。这次会有不同?

Innerkoreanischer Gipfel (Korea Summit)

金正恩与文在寅会面是两韩2007年峰会后领导人再度举行首脑会谈。

(德国之声中文网) 朝鲜领导人金正恩跨越军事界线与韩国总统文在寅碰面，手牵手一同参与朝韩首脑高峰会，这是继2007年，11年后，双方领导人首次会面。下午会议结束后，两人会共同发表宣言。

上午会谈

第一场闭门会议后，官方举办记者会。透过转述说明，金正恩和文在寅谈到南北统一进程要加速，两人更常见面，实际落实协议内容，并与国际社会合作。据青瓦台官员表示，两人也讨论到了去核与半岛和平宣言。文在寅也说有许多脱北者关注两韩情势，希望未来更多民众可以跨越分界线。

文在寅稍早表示希望做出“大胆”的协议。金正恩也说不想重复过去签定协议又无法实现的过去，还说这次会面是新的历史开端。

会谈一开始，金正恩就称文在寅为总统，与前一次峰会朝鲜领导人金正日称韩国总统卢武铉为领导人不同。文在寅也称金正恩为委员长。

文在寅说，当金正恩跨越北纬38度线代表了两国的和平。金正恩也回应说，徒步跨越38度线这200公尺花了11年的时间。两人表示，不会让朝韩民众失望，也承诺要持续交流。

Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

会谈桌上由右至左分别是朝鲜宣传部副部长金与正(金正恩胞妹)，朝鲜领导人金正恩，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南，韩国青瓦台秘书室长（总统幕僚长）任钟皙，韩国总统文在寅，青瓦台国家安保室长郑义溶。

初见面

金正恩在北京时间8点半抵达军事分界线板门店。随后，文在寅亲自前去接金正恩，他对金说不知何时有机会可以踏上朝鲜。金正恩便带着文在寅跨越至朝鲜领土合影。两人握手时，文在寅说， “ 很高兴见到你。 ” 现场气氛融洽。随后两人手牵着手迈向会谈现场。

这次峰会有可能结束两国冷战以来的对峙，摆脱核武阴影，迈向和平未来。

Innerkoreanischer Gipfel (Reuters/Korea Summit Press)

金正恩与文在寅手牵着手通过北纬38度线。

韩国希望金正恩和直接确认朝鲜半岛能够完全去核。韩国官方说，峰会后将就相关内容签订正式协议。

根据朝鲜中央通讯社报导，金正恩此次将 “ 敞开心房 ” 讨论所有能够增进朝韩关係与迈向和平共荣的所有议题。

Innerkoreanischer Gipfel (KOCIS)

金正恩与文在寅见面后一同欣赏传统仪仗队表演。

夏立民/游言/罗法 (综合报导)

 

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