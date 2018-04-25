 朝韩峰会日程抢先看 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2018
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时政风云

朝韩峰会日程抢先看

这次峰会是朝鲜领导人首次踏入韩国，也是十多年以来第一次两韩聚首。以对谈为枞，植树、观影为横，双方是否将就此编织出和平繁荣的图样?

Korea - Pro-Unification-Rallye (Reuters/J. Silva)

学生在提倡统一的游行中举起自制的海报，上有金正恩与文在寅的图像。

(德国之声中文网)朝韩首脑会谈准备委员会会长任钟皙公布行程如下:

上午--会面与迎宾

4月27日周五上午9点半，朝鲜主席金正恩步行穿越朝韩非军事区编号T2与T3号房。这两间房也是此次峰会在非军事区使用的会议室。而韩国总统文在寅则会在非军事区中，在联合国军司令部军事停战委员会 ()的会议室前迎接金正恩。

两位元首碰头之后，由韩国的国家仪队护送前往迎宾典礼会场。9点40分，双方抵达板门店广场观赏仪队表演。广场两侧坐落着自由之家与和平之家。

表演结束后，两位元首会互相认识彼此的随行代表，结束上午行程。

金正恩预计在和平之家一楼的贵宾册上签名，并且与文在寅拍摄纪念合照。移动到二楼会议室开始正式会谈之前，两人会在宴会厅短暂停留。到了10点半，双方上楼，开启以"和平与繁荣"为主题的会谈。

中午朝韩代表分开用餐与休息。

Korea: Nord- Süd Gipfel Tagungsort (South Korean Government Handout )

峰会开会的会议室已经就绪。

下午--仪式与会谈

两位领导人举行植树典礼，一同种下松树。植树地点选在非军事区。这里是南北分裂65年的纪念地。松树不但象征对和平与繁荣，也广受朝鲜民族喜爱，因此成为此次典礼选用树种。土则混合了来自韩国的漢拏山以及朝鲜长白山的土壤。金正恩将会以朝鲜汉江的水、文在寅以韩国大同江的水，共同为树苗灌溉。树旁的石碑将刻上"和平与繁荣种植于此"等字，末尾附上金正恩与文在寅双方的签名。

种树之后，两人将步行前往吊桥 (Footbridge)。这座吊桥韩文中称为"Dobodari"，是联合国军为了要方便中立国监督委员会度过沼泽所建，也是非军事区字碑的所在地，在这次峰会中也将讨论这座吊桥的拓宽与加长工程。金正恩与文在寅共同步行在吊桥上，被视为具有朝鲜半岛往和平与繁荣走去的象征性意义，呼应峰会主题: "和平，一个新开端"。

随后即开始下午议程。峰会中，双方将签署协议并公开内容。协议内容会视讨论结果决定。

Grenze zwischen Süd- und Nordkorea (Getty Images/AFP/E. Jones)

会议即将在非军事区的板门店举行。

晚上--晚宴与观影

6点半开始，欢迎晚宴将在3楼大厅举行，双方代表都会出席。欢迎晚宴后紧接着就是饯别仪式，两位领导人会一起在广场观看影片。影片主题为"共同享受新的春天"。影片将投影在和平之家的正面墙面上，以影像与音乐呈现朝鲜半岛的过去、现在与未来。

双方代表名单如下:

韩国: 青瓦台秘书室长（总统幕僚长）任钟皙，青瓦台国家安保室长郑义溶，国家情报院长徐薰，统一部长赵明均，国防部长宋永武，外交部长康京和，合同参谋部长郑景斗。

朝鲜: 最高人民会议常任委员会委员长金永南，朝鲜劳动党中央委员会副部长金英哲、崔辉、李洙墉，执政党宣传部副部长金与正(金正恩胞妹)，朝鲜人民军总参谋长李明秀，人民武装力量部部长朴永植，外交部长李英浩，祖国和平统一委员会主席李善权。

罗法/夏立民 (综合报导)

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    放松的士兵

    意大利摄影家法乔（Luca Faccio）出版了一本名为“共同之处”的摄影集。 这本书与2014年在维也纳举办的摄影展览同名。在影集中，他并没有进行评判或谴责，仅仅展示了韩国和朝鲜的现实生活。1948年起，朝鲜分割为南北两个国家，摄影家以此方式探寻双方之间的联系。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    年轻人

    两名酷酷的少年，一个住在平壤，另外一个住首尔。两张照片都摄于2013年。右图手拿香烟年轻人散发出来的随意，以及身后电脑上的互联网都表明，他来自韩国。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    自由活动

    图片上的人们看起来惬意开心 ，尽管朝鲜这些爱国主义女性没有啤酒喝。名为“共同之处”展览的卷首语中写道：“拍摄常常可以摘下人们脸上的面具，让他们真实的表情展现在镜头之前。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    热闹的气氛

    在跳舞这方面，南北的表达也全然不同。不过看起来，似乎首尔的民众（图右）也有着某些同样的习惯。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    小学生

    不管是一个学生，还是一个队伍，生活充满乐趣。法乔在2005年至2013年期间先后去了6次朝鲜。他不想拍摄国家意识形态，而是展现那里的人们。不偷偷摸摸地拍，不拍人们的背影，而是征求他们的同意，光明正大地与拍摄对象面对面。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    纪念雕像

    两个巨型雕像——一个是位于平壤人民大学的朝鲜开国领袖金日成，另外一个是14世纪的世宗国王。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    街边艺人

    有没有人听呢？在大城市街边唱歌的艺人看起来似乎难以引人注意，无论是在平壤还是首尔。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    遵循传统

    摄像师透露：“我提出的50%建议，在朝鲜的陪同人接受了，另外50%是按照他提出的建议拍摄的。”右图就是按照陪同的指示在朝鲜劳动党中央委员会大楼拍摄的。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    良辰吉日

    对于这两对新人来说，这是人生中重要的一天。看起来，朝鲜人在结婚典礼上更注重传统礼服。

  • Fotostrecke Nordkorea Südkorea (Luca Faccio)

    镜头下的真实 朝韩同框

    大兵的生活

    提到朝鲜或朝鲜的军队或军人，人们往往想到大检阅中齐步捧枪的士兵，或者是无聊站岗的边防军人。这张照片可以说是士兵私人生活的一瞥。

    作者: Hans Spross


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镜头下的真实 朝韩同框  

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