(德国之声中文网)朝韩首脑会谈准备委员会会长任钟皙公布行程如下:

上午--会面与迎宾

4月27日周五上午9点半，朝鲜主席金正恩步行穿越朝韩非军事区编号T2与T3号房。这两间房也是此次峰会在非军事区使用的会议室。而韩国总统文在寅则会在非军事区中，在联合国军司令部军事停战委员会 ()的会议室前迎接金正恩。

两位元首碰头之后，由韩国的国家仪队护送前往迎宾典礼会场。9点40分，双方抵达板门店广场观赏仪队表演。广场两侧坐落着自由之家与和平之家。

表演结束后，两位元首会互相认识彼此的随行代表，结束上午行程。

金正恩预计在和平之家一楼的贵宾册上签名，并且与文在寅拍摄纪念合照。移动到二楼会议室开始正式会谈之前，两人会在宴会厅短暂停留。到了10点半，双方上楼，开启以"和平与繁荣"为主题的会谈。

中午朝韩代表分开用餐与休息。

下午--仪式与会谈

两位领导人举行植树典礼，一同种下松树。植树地点选在非军事区。这里是南北分裂65年的纪念地。松树不但象征对和平与繁荣，也广受朝鲜民族喜爱，因此成为此次典礼选用树种。土则混合了来自韩国的漢拏山以及朝鲜长白山的土壤。金正恩将会以朝鲜汉江的水、文在寅以韩国大同江的水，共同为树苗灌溉。树旁的石碑将刻上"和平与繁荣种植于此"等字，末尾附上金正恩与文在寅双方的签名。

种树之后，两人将步行前往吊桥 (Footbridge)。这座吊桥韩文中称为"Dobodari"，是联合国军为了要方便中立国监督委员会度过沼泽所建，也是非军事区字碑的所在地，在这次峰会中也将讨论这座吊桥的拓宽与加长工程。金正恩与文在寅共同步行在吊桥上，被视为具有朝鲜半岛往和平与繁荣走去的象征性意义，呼应峰会主题: "和平，一个新开端"。

随后即开始下午议程。峰会中，双方将签署协议并公开内容。协议内容会视讨论结果决定。

晚上--晚宴与观影

6点半开始，欢迎晚宴将在3楼大厅举行，双方代表都会出席。欢迎晚宴后紧接着就是饯别仪式，两位领导人会一起在广场观看影片。影片主题为"共同享受新的春天"。影片将投影在和平之家的正面墙面上，以影像与音乐呈现朝鲜半岛的过去、现在与未来。

双方代表名单如下:

韩国: 青瓦台秘书室长（总统幕僚长）任钟皙，青瓦台国家安保室长郑义溶，国家情报院长徐薰，统一部长赵明均，国防部长宋永武，外交部长康京和，合同参谋部长郑景斗。

朝鲜: 最高人民会议常任委员会委员长金永南，朝鲜劳动党中央委员会副部长金英哲、崔辉、李洙墉，执政党宣传部副部长金与正(金正恩胞妹)，朝鲜人民军总参谋长李明秀，人民武装力量部部长朴永植，外交部长李英浩，祖国和平统一委员会主席李善权。

罗法/夏立民 (综合报导)