朝韩峰会日期确定 日朝峰会紧随其后？

(德国之声中文网) 根据路透社引述日本《朝日新闻》报导，日本政府正积极促成与朝鲜双边首脑峰会，并表示朝鲜领导人金正恩正与朝鲜劳动党高层商讨此事。
报导指出，“日本政府透过在日本朝鲜人总联合会(总联)表达举办首脑峰会的希望。”朝鲜与日本并没有建立正式的外交关系，而是由总联维持日本和北韩外交关系。
内容中还提到，朝鲜想要和美日韩中俄五国建立双边外交。
宁边（Yongbyon）是朝鲜重要的核子实验发展中心。
朝鲜迈向无核未来？
德新社引述韩国媒体报导，朝鲜和韩国高层官员在板门店会面讨论即将到来的两韩会谈细节，像是金正恩与文正寅会面时间和议程。其中一项重要的议题就是去核。
特朗普在金正恩密访中国后，在推特上说，习近平有替金正恩传达他期待见到特朗普，不过特朗普说对朝鲜的制裁还是要继续。他还在另一则推文写道，多年来美国头痛的朝鲜拥核问题有可能在他任内解决。
不过本月稍早公开的简氏情报评论(Jane's Review)显示，朝鲜核子发展可能从未停歇。卫星照片显示朝鲜境内宁边（Yongbyon）基地进行轻水反应炉测试，也可能启动了新的核反应炉。
美联社、法新社等多家通讯社28日援引朝韩官方报道说，朝韩最高领导人会晤定于今年4月27日。
夏立民/罗法 (德新社、路透社、美联社)
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
兄弟友谊
朝鲜领导人金日成执政期间经常访问中国，仅公开的就有十余次。中国与朝鲜是邻邦又是盟友，朝鲜战争期间，中国派出“志愿军”赴朝与美军作战。中朝两国领导人之间的联系也十分紧密。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
老友接站
1958年11月，金日成访华，到达北京站后，与迎接他的周恩来乘敞篷车驶向长安街。据称金日成与周恩来的关系不同一般， 每次见面都会长谈。
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朝鲜金氏领导人访华历史镜头
最后的握手
1975年，毛泽东在北京中南海接见来访的金日成。这是两人的最后一次会面，次年毛泽东去世。
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斯大林的礼物
这是斯大林送给金日成的礼物，后成为朝鲜领导人专列。金日成出访很少坐飞机，只要可能，几乎都是乘火车。对此外界有不少猜测，一般认为是出于安全考虑。这辆机车现在存放在朝鲜元山市。
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三位领导人迎接
1991年，金日成再度访华，中国国家主席杨尚昆（左一）、中共中央总书记江泽民、总理李鹏（右一）到火车站迎接。
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子承父业
法新社的这一资料图片为1994年3月，金日成、金正日父子在朝鲜驻北京大使馆。1994年7月，金日成因病去世。金正日继承其权力成为朝鲜党和国家领导人。
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金正日的“第一次”
2000年5月，金正日应中国国家主席江泽民的邀请，对中国进行非正式访问。这是金正日1994年继承权力后首次访华。
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频繁到东北
2010年5月，金正日再次访华，与中国领导人胡锦涛在北京会晤。胡锦涛在任期间，金正日曾5次访华。最后3次几乎集中在一年时间里，且每次均在东北三省进行参观考察。
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21世纪的专列
金正日无论国内外出访一律乘火车。 图为2011年金正日访俄乘坐的专列在俄罗斯远东。据说有一节车厢经过特别改装，装运的是金正日的奔驰防弹轿车，可直接从火车上开到地面。
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安全接地气
有报道称，金正日曾在1976年一次直升机坠落事故中受伤，从此惧怕坐飞机，因而选择火车出行。此外火车行程的安全保密工作也可做到极致。
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“非正式”是常态
金正日担任领导人10年间共7次访问中国，均为非正式访问。而且访华日程相当保密，多是访问结束以后，他已经返回朝鲜，才由中朝双方的官方媒体进行报道。图为2010年5月金正日在大连下榻的酒店前。
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“三世”访华
2018年3月27日，多家国际媒体报道，有迹象显示，朝鲜领导人金正恩或其高级代表对中国进行了秘密访问。金正恩计划于4月底及5月分别与韩国总统文在寅、美国总统特朗普举行高峰会晤。在此敏感时刻，到访重要友邦中国似乎顺理成章。一天之后（3月28日）中朝两国官媒证实了金正恩访华并与习近平会面。
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神秘车队
3月27日，一列黑色轿车组成的车队驶过北京站前被清空的街道。不同寻常的安全警戒措施引起各种猜测。
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来自北方的绿色列车
韩联社发布的这张图片显示的这列绿皮火车，被指为来自朝鲜的高层人物专列。该图3月26日摄于北京，最初发布在中国社交媒体微博上。
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金习会
中国官媒新华社3月28日公布的这张照片，中共总书记习近平和夫人彭丽媛迎接来访的朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主。
作者: 叶宣