朝韩峰会日期确定 日朝峰会紧随其后？

(德国之声中文网) 根据路透社引述日本《朝日新闻》报导，日本政府正积极促成与朝鲜双边首脑峰会，并表示朝鲜领导人金正恩正与朝鲜劳动党高层商讨此事。

报导指出，“日本政府透过在日本朝鲜人总联合会(总联)表达举办首脑峰会的希望。”朝鲜与日本并没有建立正式的外交关系，而是由总联维持日本和北韩外交关系。

内容中还提到，朝鲜想要和美日韩中俄五国建立双边外交。

朝鲜迈向无核未来？

德新社引述韩国媒体报导，朝鲜和韩国高层官员在板门店会面讨论即将到来的两韩会谈细节，像是金正恩与文正寅会面时间和议程。其中一项重要的议题就是去核。

特朗普在金正恩密访中国后，在推特上说，习近平有替金正恩传达他期待见到特朗普，不过特朗普说对朝鲜的制裁还是要继续。他还在另一则推文写道，多年来美国头痛的朝鲜拥核问题有可能在他任内解决。

不过本月稍早公开的简氏情报评论(Jane's Review)显示，朝鲜核子发展可能从未停歇。卫星照片显示朝鲜境内宁边（Yongbyon）基地进行轻水反应炉测试，也可能启动了新的核反应炉。

美联社、法新社等多家通讯社28日援引朝韩官方报道说，朝韩最高领导人会晤定于今年4月27日。

夏立民/罗法 (德新社、路透社、美联社)