 朝韩峰会周五登场 重点背景一把抓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2018
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时政风云

朝韩峰会周五登场 重点背景一把抓

朝韩会晤将在周五板门店内位于韩国境内的和平会议大楼举行。这将是朝鲜领导人有史以来首次入境韩国，也是金正恩上任后第一次朝韩首脑会议。在这重大时刻，我们需要知道前两次峰会都谈了什么，为什么又还要谈这一次。

Nordkorea Kim Jong-Un auf Militärparade (Getty Images/AFP/KNS/KCNA)

外界期待金正恩在朝韩峰会中达成去核化协议。

(德国之声中文网) 朝韩首脑会晤周五(4月27日)于韩国板门店登场。这场会晤是朝鲜战争结束以来第三次首脑会晤。朝韩峰会有哪些看点? 功课为您一次做足。

次峰会重点为何?

最重要的仍然是朝鲜半岛去核化。这不但是韩国的希望，也是美国、日本等的共同愿望。在金正恩频繁的核试验后，朝鲜半岛紧张情绪升高。所幸双方关系在平昌冬奥的友好合作之后出现了转机。韩国总统文在寅抓紧时机，派遣国家安保室室长郑义溶带领特使团前往平壤会见金正恩。他们不但转交了文在寅的亲笔信，还敲定了朝韩会谈。郑义溶随后前往华府，记者会上公开金正恩愿意与特朗普会面的消息。美朝峰会目前已经确认举办，虽然时间地点尚未敲定，但金正恩也已经以暂停核试验展现对谈诚意。另一方面，金正恩也不忘照顾他的中国盟友，早在三月密访北京与习近平见面。

China Kim Jong Un, Nordkorea bei Präsident Xi Jinping in Peking (picture-alliance/Newscom/KCNA)

金正恩密访北京四天，直到他返国后，中朝双方才释出消息与照片。

第一次首脑峰会

第一次朝韩峰会办在2000年，为期三天，地点平壤。当时，朝鲜领导人金正日亲自前往机场迎接时任韩国总统的金大中，罕见之举吸引了国际媒体的目光。成千上万的男女，女子穿着色彩鲜艳的韩服(朝鲜称朝鲜服)、男子穿西服打领带，都挥舞着红色与粉色的纸花欢迎金大中的到来。金大中对金正恩说，他对此次会面期待已久，金正日回答: "我们都是朝鲜人。" 事后，金大中在他的回忆录中写道，两人共乘礼车时，金正日曾问他: "你害怕来朝鲜吗?"

这是朝鲜半岛分裂55年后的首次首脑会晤，会晤后发表了《北南共同宣言》（又稱《南北共同宣言》），宣言中达成相互理解、和平统一的共识。宣言签订后双方交往频繁，关系产生了历史性的变化。金大中因此获得了诺贝尔和平奖。

可惜的是，这项至高荣誉最后却被爆出在峰会前透过兄弟汽车秘汇五亿美元给朝鲜，而蒙上了阴影。

Nordkorea Südkorea Gipfeltreffen im Jahr 2000 (AP)

金大中于2000年六月前往平壤拜访金正日。

第二次首脑峰会

2007年，在六方会谈商讨朝鲜去核化的沸腾情绪中，举行了第二次峰会。朝鲜在前一年刚进行了首次核试验。意味深长的，韩国总统卢武铉步行穿越北纬38度线，在武装的壁垒之间步行了三十多米，才与他的车队会合，前往平壤与金正日会面。他随后在电视转播说: "这些壁垒将一个国家一分为二将近半世纪之久。这对我们造成了巨大的伤痛，也阻碍了我们的发展。" 虽然他赴会时并没有把握是否能够达成协议，两国领导人最终仍《北南关系发展与和平繁荣宣言》。双方同意扩大贸易、旅游与政治交流，提高会谈的频率，正式终结战争状态。 在会谈接近尾声时，金正日与卢武铉握手，拿自己的香槟杯和他互碰。卢武铉显然受到鼓舞，离开平壤前，还种下一棵树。

Roh Moo-hyun und Kim Jong-il beim Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea (Getty Images)

左方为韩国总统卢武铉，右方为朝鲜领导人金正日。

然而隔年，保守派李明博掌权。他主张对韩采取强硬立场，没有延续前人金大中与卢武铉共同推行的"阳光政策"。朝韩达成的协议并未履行，关系由和平转为对峙。再过一年，朝鲜离开了六方会谈，随后进行了第二次核试验。

Südkorea TV Übertragung Raketentest in Nordkora (Getty Images/AFP/J. Yeon-Je)

朝鲜近年频繁进行导弹试射与核试验。

金正日于2011年逝世，他的儿子金正恩继承他的职位。这位继承者大幅加速了核试验与导弹的技术发展，也因此遭到联合国安理会等政治实体加诸经济制裁。朝鲜半岛的紧张局势直到韩国主办平昌冬奥才得以缓解。此次将是朝鲜领导人首次踏上韩国国土进行会谈。

罗法/夏立民 (综合报导)

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