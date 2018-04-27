 朝韩和解：北方调时区 南方撤喇叭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2018
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时政风云

朝韩和解：北方调时区 南方撤喇叭

在上周五的朝韩峰会后，双方的善意互动不断。

Südkorea Paju Soldat an Lautsprecheranlage (picture-alliance/dpa/Jin-Hee Park)

南韩部署在韩朝边境上的高音喇叭。

(德国之声中文网)韩国官员今日(4月30日)表示，韩方明日将撤除布置在朝韩边境上的高音喇叭。国防部发言人表示，期待朝鲜方面也能够做出同样的行动。在上周五的朝韩峰会前，韩国就已先关闭了向朝鲜喊话的高音喇叭，而朝鲜也以停止对韩国的喇叭广播做出回应。

朝鲜方面也今日确认了韩国总统文在寅办公室周日发出的声明，宣布将在5月5日把"平壤时间"调快30分钟，再次与韩国共用同一个时区。据朝鲜官方媒体的说法，这是"作为国家和解及统一的第一步"。

朝韩善意互动不断

韩国总统文在寅的办公室周日宣布，朝鲜领袖金正恩已经承诺于2018年5月关闭该国的核试验场

韩国总统府的一名发言人表示，金正恩是在上周五与文在寅举行历史性会晤时做出上述表态的。他补充说，为了保障透明，金正恩承诺邀请美国、韩国的专家及记者观摩核试验场的关闭过程。

Korea-Gipfel 2018 Umarmung Kim und Moon (Reuters)

金正恩与文在寅在上周朝韩峰会见面拥抱。

签署协议

就在朝鲜承诺关闭其核试验基地之前不久，中国地质学家上周发表的一份最新研究表明，朝鲜的主要核试验场丰溪里已经在最近一次举行核爆试验后坍塌。美国情报机构的官员声称他们相信这一核试验基地仍然可以使用。

在本周日发表的声明中，首尔表示平壤还计划调整其时区与韩国接轨。2015年，朝鲜推出了自己的"平壤时间"，比韩国时间晚半个小时。

首尔发表上述消息前几个小时，美国总统特朗普在密西根拜访选战支持者时表示他将"在接下来的三至四周内"，与金正恩会晤。

游言(路透社，美联社）

 

 

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