 朝韩和平协议定案 历史性会晤全记录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2018
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时政风云

朝韩和平协议定案 历史性会晤全记录

朝韩过去两次峰会达成的协议最终都没有成功落实。如今，金正恩与文在寅达成和平共识。

Korea-Gipfel 2018 Umarmung Kim und Moon (Reuters)

峰会期间，金正恩和文在寅多次拥抱在一起

(德国之声中文网) 朝韩双方领导人一致同意“朝鲜半岛完全去核化”，并且签署《板门店宣言》。双方表示，将致力于朝鲜半岛“长久”、“稳定”的和平。该宣言也包含减军、停止"敌对行为"，将武装壁垒改造成"和平地带"等内容，以及寻求与美国等其他国家进行多边对话。双方还商定定期举行首脑会谈，文在寅接受邀请在今年秋季访问朝鲜。

朝鲜领导人金正恩跨越军事界线与韩国总统文在寅碰面，手牵手一同参与朝韩首脑高峰会。这是继2007年以来，双方领导人首次会面。
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金正恩文在寅互动精彩视频

金正恩夫人李雪主将于今晚6点15分抵达板门店。金正恩夫妇与文在寅夫妇四人将共进晚餐。

下午种树

金正恩与文在寅共同在非军事区种下松树，象征和平与繁荣。他们也为树苗盖上来自两方的土壤，浇上来自两方的水。这棵松树生于1953年；同年，朝韩签订停战协议。随后，两人走上吊桥，有人看到金正恩挥手示意摄影师让他们两人独处。接着他们两人便在没有旁人的情况下，坐在桥上的长椅对话。

上午会谈

第一场闭门会议后，官方举办记者会。透过转述说明，金正恩和文在寅谈到南北统一进程要加速，两人更常见面，实际落实协议内容，并与国际社会合作。据青瓦台官员表示，两人也讨论到了去核与半岛和平宣言。文在寅也说有许多脱北者关注两韩情势，希望未来更多民众可以跨越分界线。

文在寅稍早表示希望做出“大胆”的协议。金正恩也说不想重复过去签定协议又无法实现的过去，还说这次会面是新的历史开端。

会谈一开始，金正恩就称文在寅为总统，与前一次峰会朝鲜领导人金正日称韩国总统卢武铉为领导人不同。文在寅也称金正恩为委员长。

文在寅说，当金正恩跨越北纬38度线代表了两国的和平。金正恩也回应说，徒步跨越38度线这200公尺花了11年的时间。两人表示，不会让朝韩民众失望，也承诺要持续交流。

Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

会谈桌上由右至左分别是朝鲜宣传部副部长金与正(金正恩胞妹)，朝鲜领导人金正恩，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南，韩国青瓦台秘书室长（总统幕僚长）任钟皙，韩国总统文在寅，青瓦台国家安保室长郑义溶。

初见面

金正恩在北京时间8点半抵达军事分界线板门店。随后，文在寅亲自前去接金正恩，他对金说不知何时有机会可以踏上朝鲜。金正恩便带着文在寅跨越至朝鲜领土合影。两人握手时，文在寅说， “ 很高兴见到你。 ” 现场气氛融洽。随后两人手牵着手迈向会谈现场。

这次峰会有可能结束两国冷战以来的对峙，摆脱核武阴影，迈向和平未来。

Innerkoreanischer Gipfel (Reuters/Korea Summit Press)

金正恩与文在寅手牵着手通过北纬38度线。

韩国希望金正恩和直接确认朝鲜半岛能够完全去核。韩国官方说，峰会后将就相关内容签订正式协议。

根据朝鲜中央通讯社报导，金正恩此次将 “ 敞开心房 ” 讨论所有能够增进朝韩关係与迈向和平共荣的所有议题。

Innerkoreanischer Gipfel (KOCIS)

金正恩与文在寅见面后一同欣赏传统仪仗队表演。

夏立民/游言/罗法 (综合报导)

  • Korea-Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    民众送行

    韩国总统文在寅在出发之前，先与送行民众一一握手。现场飘着许多大韩民国与和平统一的旗帜。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters/Kim Hong-ji)

    朝韩峰会现场直击

    车队出发

    文在寅在车队护送下，前往位于非军事区的和平之家接见金正恩。图中，车队正要走上"不归桥"。

  • Korea-Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    边界的等待

    文在寅站在北纬38度线的韩国一侧等待即将到来的金正恩。

  • Korea-Gipfel (Reuters/Korea Summit Press Pool)

    朝韩峰会现场直击

    历史性的一握

    金正恩在抵达北纬38度线时伸出手，与文在寅历史性的一握。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    即兴的一步

    文在寅问: "你来了韩国，那我什么时候可以去朝鲜?" 闻此，金正恩即兴牵着文在寅跨越38度线，拍张照，再一起跨回韩国。

  • Innerkoreanischer Gipfel (KOCIS)

    朝韩峰会现场直击

    华丽阵仗

    南韩传统仪仗队身着多彩民族服装列队欢迎金正恩进入板门店广场，随后吹奏民谣阿里郎。

  • Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    上午议程开始

    朝韩双方代表进入和平之家会议室，左方为韩国代表，右方为朝鲜代表。金正恩胞妹金宇正也在场。

  • Korea-Gipfel (Reuters)

    朝韩峰会现场直击

    种下和平

    金正恩与文在寅两人共同为象征和平的松树覆上两韩的土壤，随后也浇上来自两韩的水。


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