朝韩和平协议定案 历史性会晤全记录

(德国之声中文网) 朝韩双方领导人一致同意“朝鲜半岛完全去核化”，并且签署《板门店宣言》。双方表示，将致力于朝鲜半岛“长久”、“稳定”的和平。该宣言也包含减军、停止"敌对行为"，将武装壁垒改造成"和平地带"等内容，以及寻求与美国等其他国家进行多边对话。双方还商定定期举行首脑会谈，文在寅接受邀请在今年秋季访问朝鲜。

朝鲜领导人金正恩跨越军事界线与韩国总统文在寅碰面，手牵手一同参与朝韩首脑高峰会。这是继2007年以来，双方领导人首次会面。

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金正恩夫人李雪主将于今晚6点15分抵达板门店。金正恩夫妇与文在寅夫妇四人将共进晚餐。

下午种树

金正恩与文在寅共同在非军事区种下松树，象征和平与繁荣。他们也为树苗盖上来自两方的土壤，浇上来自两方的水。这棵松树生于1953年；同年，朝韩签订停战协议。随后，两人走上吊桥，有人看到金正恩挥手示意摄影师让他们两人独处。接着他们两人便在没有旁人的情况下，坐在桥上的长椅对话。

上午会谈

第一场闭门会议后，官方举办记者会。透过转述说明，金正恩和文在寅谈到南北统一进程要加速，两人更常见面，实际落实协议内容，并与国际社会合作。据青瓦台官员表示，两人也讨论到了去核与半岛和平宣言。文在寅也说有许多脱北者关注两韩情势，希望未来更多民众可以跨越分界线。

文在寅稍早表示希望做出“大胆”的协议。金正恩也说不想重复过去签定协议又无法实现的过去，还说这次会面是新的历史开端。

会谈一开始，金正恩就称文在寅为总统，与前一次峰会朝鲜领导人金正日称韩国总统卢武铉为领导人不同。文在寅也称金正恩为委员长。

文在寅说，当金正恩跨越北纬38度线代表了两国的和平。金正恩也回应说，徒步跨越38度线这200公尺花了11年的时间。两人表示，不会让朝韩民众失望，也承诺要持续交流。

初见面

金正恩在北京时间8点半抵达军事分界线板门店。随后，文在寅亲自前去接金正恩，他对金说不知何时有机会可以踏上朝鲜。金正恩便带着文在寅跨越至朝鲜领土合影。两人握手时，文在寅说， “ 很高兴见到你。 ” 现场气氛融洽。随后两人手牵着手迈向会谈现场。

这次峰会有可能结束两国冷战以来的对峙，摆脱核武阴影，迈向和平未来。

韩国希望金正恩和直接确认朝鲜半岛能够完全去核。韩国官方说，峰会后将就相关内容签订正式协议。

根据朝鲜中央通讯社报导，金正恩此次将 “ 敞开心房 ” 讨论所有能够增进朝韩关係与迈向和平共荣的所有议题。

夏立民/游言/罗法 (综合报导)