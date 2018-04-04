朝韩代表今日会谈 商定南北峰会细节

(德国之声中文网)朝韩代表团于今天(5日)在板门店会谈，为预定4月27日举行的南北峰会做准备。

双方讨论的事宜包括: 安全措施、媒体报导准则等。例如，金正恩是要搭乘交通工具还是走路抵达会场? 他是否要跨越非军事区? 双方也需要协调金正恩与文在寅当天要会面多少次，又有多少部份可以被录影或现场直播。

据韩联社当天报道，韩方的国家情报院第二次长金相均、青瓦台礼宾秘书赵汉起、国政状况室主任尹建永、首席宣传秘书权赫基、警卫处副处长辛容郁（音）等6人出席会议，朝方的国务委员会部长金昌善（音）等6人赴会，其余人员不详。尹建永是韩国总统文在寅的心腹，曾随总统特使团访朝与金正恩会面，金昌善则被视为金正恩执政以来的大内总管，曾在平昌冬奥期间随金正恩的妹妹金与正等朝鲜高官访韩。

朝韩高峰会的确切日期在上周才敲定。韩国政府表示，四月底的高峰会将会聚焦在朝鲜半岛去核化的议题。但是朝鲜的官方媒体并未证实此说法。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 条条大路不通朝鲜 朝鲜半岛处于分裂局面已经有65年。1953年，持续三年的朝鲜战争结束后，两国边境设立非军事区（DMZ）。248公里长的边境地带从东北方向西南方延伸，宽约4公里。画面中，韩国士兵正在非军事区附近道路巡逻。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 铁丝网外的景象 非军事区内不允许驻扎军队，负责管辖这里的是双方共同派员组成的停火委员会。没有该委员会的许可，任何人都不得进入非军事区。海岸边的射击岗哨就是为了起到吓阻作用。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 三座兵营 停火委员会总部位于非军事区内的板门店。1951年到1953年底，朝鲜战争停战协议就是在这里谈判完成的。用混泥土标出的非军事区分界线就从三座蓝色兵营的中线穿过，同时也是朝韩边界线的一部分。三座兵营各有一扇门面对朝鲜和韩国一边。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 一栋房子，两个国家 中间的这座兵营对朝鲜和韩国的游客交替开放。进入房间一方的士兵会在面对另一方的门前进行警戒。虽然非军事区一般不得穿越，但在这座面积不大的房子里是例外。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 眺望北方 非军事区内经常发生冲突、袭击和死亡事件。不过韩国还是从国内外对于非军事区的浓厚兴趣中获益不少：临近高城郡的统一观察站能够远眺北方，游客纷至沓来。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 旅游胜地 这里的观景平台上可以俯瞰非军事区，深受游客喜爱。2015年，韩国共迎接132万游客，其中许多人都通过望远镜观察了一番朝鲜风貌。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 270公斤重的爱国主义 机井洞是位于非军事区的一个朝鲜村落。此前平壤政府在这里架设广播喇叭，向南方播送政治宣传。机井洞的标志性建筑是高达160米的铁塔，这也是世界第四高的旗杆，顶端飘扬着一面重达270公斤的朝鲜国旗。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 色彩缤纷的心愿 在非军事区内，许多韩国民众通过各种方式表达实现永久和平的心声。位于非军事区附近坡州市的临津阁和平公园里，人们在铁丝网上扎上色彩缤纷的彩带，祈祷和平统一。

非军事区：分割朝鲜半岛的神秘之地 爱与和平 在韩国统一观察站附近，人们也在希望寻找解决冲突的方案：用特大号字体、各国文字书写的“爱”与“和平”。 作者: Merlin Bartel



罗法/谢菲(美联社)