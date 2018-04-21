朝核试验场报废了？！地质学家曝基地坍塌

（德国之声中文网）中国科技大学地质学家的发现，可能让外界从一个新视角看待金正恩宣布停止核试验的决定。金正恩即将与韩国总统文在寅会面，此后不久，他也会同美国总统特朗普见面。

核爆炸会释放出大量的能量。据信，去年9月朝鲜在丰溪里进行的核测试已经让朝鲜东北部的地质结构变得极不稳定。

中国当局表示，他们从边境地区收集样本，并没有发现辐射风险。

中国最新的研究数据是在去年9月3日朝鲜核试验后收集的。据悉，这是平壤进行的第6次、也是迄今为止威力最大的一场核试验。试验完成后的几周在附近地区连续引发了4次地震。

专家估计，炸弹产生的当量超过10万吨TNT，超出朝鲜之前任何一次核试验的至少10倍。1945年美国在广岛投下的原子弹爆炸当量为1.5万吨TNT。

中国科技大学发表的研究由三名科学家撰写，他们指出，核试验大概8分钟后发生一场地震。震区向核爆中心方向倒塌，之后，附近地区出现了类似的"余震"。

研究报告本周一总结道："调查发现，万塔山一方的朝鲜核试验场已经崩溃坍塌，人们有必要继续监控周围地区的核辐射，以防发生核泄漏现象。"这份报告周三发表到中国科技大学的网站上。

研究成果已经经过同行评议，并且被《地球物理研究快报》（Geophysical Research Letters）接收。

康奈尔大学地震学家罗曼（Rowena Lohman）评价道，中国的研究是有意义的，并且易于理解。

《地球物理研究快报》上个月发表的一项由吉林省地震局刘俊清（音）带领团队撰写的研究也对9月3日的核试验得出了类似的结果。

美联社指出，朝鲜核试验尤其受到北京的关注，因为吉州郡丰溪里核试验场距离中国边境不到100公里。朝鲜核试验曾在中朝地区边境引起地震，中方的学校和一些办公楼不得不进行疏散，引发人们对辐射的担忧，一些人因此反对这个不可预测的盟友。

吉州郡并不是地震频发区。朝鲜自2006年进行了5次小型核试验后没有发生过地震。首尔国立大学核工程教授徐钧烈（Suh Kune-yull）去年就提出过警告，如果平壤未来继续试验，可能会让白头山(中国称长白山)火山爆发。

上周六，朝鲜宣布停止核试验与导弹发射--这被美国总统特朗普称为"很大的进展"。按照计划，金正恩将在不久的将来与特朗普举行会面。然而，朝鲜并没有提到会放弃现有的核武器，或者减少导弹及其零部件的生产。

文木 / 叶宣 （美联社）