 普利策奖：性骚扰丑闻报道获赞 饶舌歌手创纪录 | 文化经纬 | DW | 17.04.2018
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文化经纬

普利策奖：性骚扰丑闻报道获赞 饶舌歌手创纪录

美国新闻界最高荣誉普利策奖17日公佈2018得奖名单。各家媒体以引发社会关注和行动的新闻获奖。特别的是，其中的音乐奖项75年来首次由流行歌手获得。

Pulitzer Preis Medaille (Imago/Xinhua)

普利策奖得主各得1万5千美元奖金。公共服务奖得主获颁金质奖章。

(德国之声中文网) 美国《纽约时报》(New York Times)和《纽约客》（The New Yorker）因揭发製片人韦恩斯坦（Harvey Weinstein）性骚扰丑闻，赢得普利策公共服务奖。

知名美国饶舌歌手拉马尔 (Kendrick Lamar) 拿下音乐奖。这是本奖项开办75年以来第一位非古典或爵士的歌手获奖。

路透社因为报导菲律宾扫毒行动中，总统杜特尔特 (Rodrigo Duterte)与警方行刑队(police killing squads)的关係，获得国际报导奖;罗兴亚难民危机新闻摄影则获得特写摄影奖。

《纽约时报》和《华盛顿邮报》因报导俄罗斯涉嫌介入2016年美国总统选举的调查工作，一同获得国内报导奖。

优异公共服务奖

普利策公共服务奖颁给以记者坎特（Jodi Kantor）为首的纽约时报团队以及纽约客撰稿人法罗（Ronan Farrow）。他们的报导扳倒了好莱坞电影大亨韦恩斯坦，也带动对其他当权人士性骚扰的指控，同时催生了社群媒体的 “ 我也是 ” （#MeToo）运动。

USA Pulitzer-Preis - Charlottesville (picture alliance/dpa/Ryan M. Kelly/The Daily Progress)

新闻摄影得奖作品:夏洛茨维尔（Charlottesville）暴力事件。

完整得奖名单：

新闻类

1.普利策优异公众服务奖:《纽约时报》、《纽约客》製片人韦恩斯坦性骚扰丑闻

2.普利策突发新闻报道奖：《民主报》2017年10月加州野火

3.普利策国内报道奖：《纽约时报》、《华盛顿邮报》俄国介入2016年美国总统大选

4.普利策国际报道奖：《路透社》菲律宾总统杜特尔特与警察行刑队关係

5.普利策调查报道奖：《华盛顿邮报》共和党联邦参议员候选人摩尔性侵恶行

6.普利策释义性新闻奖：《亚利桑那共和报》、《今日美国网络》美墨边界隔离牆

7.普利策地方报导新闻奖：《辛辛那提询问者报》海洛因毒瘾泛滥问题

8.普利策社论写作奖：《德斯莫恩记事报》医疗补助民营化重创贫民

9.普利策漫画创作奖：《纽约时报》难民家庭的艰苦日常生活

10.普利策现场新闻摄影奖：《每日进步报》夏洛茨维尔（Charlottesville）暴力事件

11.普利策特写摄影奖：《路透社》罗兴亚难民危机新闻摄影

12.普利策评论奖：《阿拉巴马媒体集团》检视贪腐政客、伸张女权、揭发伪善

13.普利策艺术评论奖：《纽约》美国视觉艺术

14.普利策特稿写作奖：《GQ》查尔斯登（Charleston）黑人教堂屠杀案凶手

创作类

1.普利策小说奖：格里尔 (Andrew Sean Greer ) 《Less》

2.普利策戏剧奖：马耶克 (Martyna Majok) 《Cost of Living》

3.普利策历史奖：戴维斯 (Jack E. Davis) 《The Gulf: The Making of an American Sea》

4.普利策传记文学奖：福瑞泽 (Caroline Fraser) 《Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder》

5.普利策诗歌奖：比达特 (Frank Bidart ) 《Half-light: Collected Poems 1965-2016》

6.普利策非小说奖：小福尔曼 (James Forman Jr ) 《Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America》

7.普利策音乐奖：拉马尔 (Kendrick Lamar) 《DAMN》

USA Kendrick Lamar erhält Pulitzer-Preis ARCHIV (picture alliance/AP Images/M. Sayles)

美国饶舌歌手拉马尔是普利策音乐奖75年来第一位获奖的流行歌手。

夏立民/罗法 (德新社、美联社、路透社)

外部链接

2018普利策奖得奖名单

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