普京4.0：第四任期能带来什么？

（德国之声中文网）5月7日的仪式将与近20年来的前3次一样：克里姆林宫大厅金碧辉煌，一道门开启，普京步伐坚实，走过红地毯。自2000年以来，这是俄罗斯的这位现年65岁总统的第四次就职仪式。他似乎登上了权力的顶峰。在3月18日的选举投票中，他以约77%的得票率当选，为他个人最好选举结果。

内政上日益专横

论及内政上的威权风格，过去几年里，人们可以观察到：限制集会自由、威慑公民社会、加大控制互联网和社交网络，直到试图禁止安全信息服务平台Telegram，等等等等，不一而足。慕尼黑大学东欧历史教授韦塞尔（Martin Schulze Wessel）便表示，他担心，俄罗斯国内民主政治空间会进一步压缩、反腐斗争也不会成功。

他的哥廷根大学同行、退休教授希尔德迈尔（Manfred Hildermeier）指出，俄罗斯政治体系会更加专横，但避免成为公开的专制，原因是，"普京需要这么做，必须在世人面前批上民主外衣。"

反对派几无威胁

挑战者纳瓦尔尼未被允许竞选

专家们一致认为，俄罗斯目前不可能发生像在前苏联加盟共和国格鲁吉亚、乌克兰或这些天在亚美尼亚那样的反普京民众起义。前联邦政府俄罗斯事务专员埃勒尔（Gernot Erler）指出，反对派在选战期间显示了，难以达成共识，推举一名共同候选人。在选战中，出现了两名反对派候选人，-亚夫林斯基（Grigorij Jawlinskij）和索布恰克（Xenija Sobtschak），均属于自由派阵营。不允许参加竞选的反对派领袖纳瓦尔尼则呼吁抵制总统选举。

不过，退休教授希尔德迈尔强调，鉴于经由互联网能快速动员大众，因此，每一种预测都是困难的。他指出，俄罗斯国内是否会发生抗议浪潮，取决于该国的经济发展情况。

经济无突破

2014年，主要由于油价暴跌、部分由于侵吞克里米亚后受到西方制裁，俄罗斯经济大幅下滑。迄今，普京多少成功地维持了国家经济的稳定。不过，这一稳定状况似乎正受到美国新近明显更严厉的制裁的威胁。德国外交政策协会（DGAP）专家迈斯特（Stefan Meister）认为，未来数年里，俄罗斯的经济局面将更形困难，不论是对退休金还是社会性支出，以致对军队，资金都会更少，因此，在普京的第四任期内，内政将变得更加重要。

原料出口继续对俄经济具重要作用

在今年３月１日的国情咨文讲话中，普京强调俄罗斯将获得技术上的突破性进展。专家们对此持怀疑态度。希尔德迈尔教授认为，普京无法实现这一点。他指出，普京的致命弱点是经济和在国际间的虚弱经济竞争力。他表示，俄罗斯对原料出口的依赖性依旧很大；此外，从历史角度看，俄罗斯几乎只是在与西方联手的情况下才能缩小与欧洲在技术领域的差距。但眼下人们难以看到会有合作的可能。他强调，因俄罗斯"侵略性的外交政策"导致的该国与西方之间的陌生化会继续下去。

与西方保持距离

埃勒尔这样谈到俄罗斯的外交政策："俄罗斯非常自信，将自己视为未来多极化世界秩序的监管人"。迈斯特也相信，俄罗斯将继续试图成为"世界强国"。他指出，在这一点上，莫斯科受惠于美国及欧洲的无所作为，例如在叙利亚；也受惠于它自己的战术性高招，成了中东地区的重要玩家。

所有专家都一致认为，俄罗斯将继续保持其与西方陌生化的路线。双方接近的钥匙是解决乌克兰危机，但莫斯科迄今未表现出这么做的意愿。

韦塞尔指出，俄罗斯完全脱离西方不会奏效，原因是，信息交换已"过于密切"，公民有着去西方旅行的可能性，而与中国相捆绑这一替代性战略也并不受欢迎，因为，如果那么做，莫斯科就必须满足于充任北京的小伙伴角色。

最后任期？

这个第四任期带来的最让人感兴趣的一个问题该是：它是否是普京的最后一届？俄罗斯宪法规定，总统最多只能蝉联一次。普京已遵守过一次这一规定。他曾从2008年至2012年任政府总理，在和时任总统梅德韦杰夫倒手后，方重返克里姆林宫。现在，普京又一次面临抉择：退下抑或修宪。希尔德迈尔教授相信，普京将选择退下："我猜，将出现人事更迭。"他说，在普京6年总统任期结束时的2024年，"当下政治统治精英集团中的一员"将成为总统。

在3月份当选总统后，普京本人曾表示，他"尚未"计划宪法改革。此前，他放出风声说，无意当"终身总统"。然而，要求他留任的压力该会很大。