 普京高票当选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

普京高票当选

普京在莫斯科的胜选演说上说，"这个国家正迈向成功"。官方公布的投票率很高，监督团体却怀疑程序是否合法。

Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

(德国之声中文网)周日（3月18日）的俄罗斯总统大选上，现任总统普京再次获得压倒性的胜利。拿下76.7%的选票。

当选后，普京于莫斯科红场举行胜选演说。这位65岁的当选人向支持者说，从这个选举的结果可以看出，人民对过去几年的政积相当满意。他说，只要人民团结一致，俄罗斯的未来就是光明的。

在一段距离之后，俄罗斯共产党的候选人格鲁季宁(Pavel Grudinin)以11.8%位居第二名，自由民主党的日里诺夫斯基(Vladimir Zhirinovsky)则以5.7%位居第三。

投票率刷新高...真的吗?

中央选举委员会公布的资料显示，这次选举的投票率高达67%，比2012年总统大选的65%还高了2%。

原先政界人士还担心一面倒的局势会降低人们的投票意愿，刻意鼓励民众前往投票。

例如，在俄罗斯东侧，靠近太平洋的伯力地区(Khabarovsk)，地方官员在投票所放了鸡蛋、罐头豌豆、冷冻梭子鱼，价格为原价的一折到三折不等。

"我们希望这种促销可以吸引人来投票，提高投票率。" 消费者市场委员会的地方官员(Nikolai Kretsu)说。"当然第二个也是为了响应当局。"

专家认为，在普京本来就可以轻松胜选的情况下，他若要强化他的正当性，便会聚焦在提高投票率。

操作选举结果的可能性

葛洛斯(Golos)是俄罗斯一个独立的选举监督团体。他们有不少民众向他们申诉。估计全国约有高达2500件违反选举法的行为。这些行为包括把投票箱藏到视线范围以外、或是临时更改投票人登记投票的名单。

周六当天，有一大波令人起疑的申诉潮涌入中心，指出雇主强制要求员工前往投票，显然是当局为了要提高投票率、给予普京正当性而做的施压。

中央选举委员会在周日表示他们正在处理670个申诉案，其中包括选票作假。

Russland Wahlen (picture-alliance/Mikhail Metzel/TASS/dpa)

普京若要强化政权的正当性，首先要做的是提高投票率

强势总统

普京打出"强势总统，强势俄国"的口号，并在上周五呼吁国人行使他们的投票权，为这个伟大的国家选择一个众人都热爱的未来。" 他也提醒人们，一旦放弃投票权，"你将会在这个重大时刻缺席"。

在感谢选民时，普京承诺要提高薪资、增加医疗与教育经费、翻新旧有的基础设施。

2008年，普京碍于连任限制无法参选总统，在职权较小的总理(或称联邦政府主席)位置待到2012年才再度出场竞选。

到了2012年普京再次出征竞选，然而该场大选却被怀疑有人蓄意操作影响结果。全国各地爆发抗议游行，反对普京再次出任总统。当时的反对党也曾形成联盟表达强烈反对意见。

纳瓦尼拒绝投票

普京最强劲的敌手，自由派领袖纳瓦尼(Navalny)，因为过去案底遭到中央选举委员会禁止参选。许多人相信这是政治因素导致。纳瓦尼说他会抵制总统大选，也呼吁其他俄国人跟他一起。

"通常在大选这天，人们会很想要大声说出"我投票了"这话。但是今天我要说的是，我没有投。" 他在他的Youtube影片上这么说道。

Russland Wahlen - Alexei Navalny wird festgenommen (picture alliance/AP Photo/E. Feldman)

纳瓦尼抗议中央选举委员会剥夺参选资格，遭到警方逮捕

法国拒绝承认克里米亚选举结果

法国是第一个公开批评这场选举的西方国家，主要是因为克里米亚。法国说，俄罗斯是用非法手段占领克里米亚，因此他们不会承认俄罗斯在克里米亚举行的选举效力。

"用武力强硬改变疆界是违反国际法的，包括俄罗斯联邦政府作出的威胁。"法国外交部提到，并且对该地区受到军事威胁以及人权受侵害的事件表达关切。

德国之声的驻俄罗斯记者Miodrag Soric在的一个投票所试图报导投票时被拒绝，但是在五分钟脚程外的另一所投票所，却被允许摄影。

 

罗法／谢菲(美联社、法新社、路透社)

 

DW.COM

普京拉选票 “大妈”是关键！

本届俄罗斯总统大选将更多地动用新型武器：女性。妇女投票有助于参选率的提高，并帮助普京大获全胜。此话怎讲？ (13.03.2018)  

普京的红场大阅兵

莫斯科周六举行纪念战胜纳粹德国胜利70周年大阅兵，在外国政要前大秀肌肉。中国的三军仪仗队也在参阅的行列中。 (09.05.2015)  

相关内容

Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin

评论：普京的瞒天过海术 19.03.2018

普京成功连任俄罗斯总统，不让人吃惊。这类假选举的结果从一开始便已确定。就此次选举给俄罗斯和西方带来的后果，德国之声记者Ingo Mannteufel有如下评论。

Moskau Wahlkampfbüro Putin Ansprache

普京：英国的指责是一派胡言 19.03.2018

神经毒剂袭击案导致英俄两国关系迅速跌入冰点，但克里姆林宫的强人却一直出奇安静，直到他获得压倒性的大选胜利。

Russland Versammlung 4. Jahrestag Annektierung der Krim | Präsident Wladimir Putin

俄罗斯总统大选：在普京与混乱之间抉择？ 15.03.2018

普京总统把自己塑造成率领俄罗斯走出苏联瓦解之后天下大乱局面的拯救力量。这一背景下，作为俄罗斯选民，在总统大选中并没有很多选择余地。

媒体看中国

China USA Wirtschaft (picture alliance/AP/A. wong)

德语媒体：是冷战，更是交易筹码

美国签署《台湾旅行法》、威胁对中国商品征收高额惩罚性关税: 华盛顿对北京“宣战”，到底是出于怎样的动机？周一出版的德语媒体，探讨了这一话题。 