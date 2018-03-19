普京高票当选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018

(德国之声中文网)周日（3月18日）的俄罗斯总统大选上，现任总统普京再次获得压倒性的胜利。拿下76.7%的选票。

当选后，普京于莫斯科红场举行胜选演说。这位65岁的当选人向支持者说，从这个选举的结果可以看出，人民对过去几年的政积相当满意。他说，只要人民团结一致，俄罗斯的未来就是光明的。

在一段距离之后，俄罗斯共产党的候选人格鲁季宁(Pavel Grudinin)以11.8%位居第二名，自由民主党的日里诺夫斯基(Vladimir Zhirinovsky)则以5.7%位居第三。

投票率刷新高...真的吗?

中央选举委员会公布的资料显示，这次选举的投票率高达67%，比2012年总统大选的65%还高了2%。

原先政界人士还担心一面倒的局势会降低人们的投票意愿，刻意鼓励民众前往投票。

例如，在俄罗斯东侧，靠近太平洋的伯力地区(Khabarovsk)，地方官员在投票所放了鸡蛋、罐头豌豆、冷冻梭子鱼，价格为原价的一折到三折不等。

"我们希望这种促销可以吸引人来投票，提高投票率。" 消费者市场委员会的地方官员(Nikolai Kretsu)说。"当然第二个也是为了响应当局。"

专家认为，在普京本来就可以轻松胜选的情况下，他若要强化他的正当性，便会聚焦在提高投票率。

操作选举结果的可能性

葛洛斯(Golos)是俄罗斯一个独立的选举监督团体。他们有不少民众向他们申诉。估计全国约有高达2500件违反选举法的行为。这些行为包括把投票箱藏到视线范围以外、或是临时更改投票人登记投票的名单。

周六当天，有一大波令人起疑的申诉潮涌入中心，指出雇主强制要求员工前往投票，显然是当局为了要提高投票率、给予普京正当性而做的施压。

中央选举委员会在周日表示他们正在处理670个申诉案，其中包括选票作假。

强势总统

普京打出"强势总统，强势俄国"的口号，并在上周五呼吁国人行使他们的投票权，为这个伟大的国家选择一个众人都热爱的未来。" 他也提醒人们，一旦放弃投票权，"你将会在这个重大时刻缺席"。

在感谢选民时，普京承诺要提高薪资、增加医疗与教育经费、翻新旧有的基础设施。

2008年，普京碍于连任限制无法参选总统，在职权较小的总理(或称联邦政府主席)位置待到2012年才再度出场竞选。

到了2012年普京再次出征竞选，然而该场大选却被怀疑有人蓄意操作影响结果。全国各地爆发抗议游行，反对普京再次出任总统。当时的反对党也曾形成联盟表达强烈反对意见。

纳瓦尼拒绝投票

普京最强劲的敌手，自由派领袖纳瓦尼(Navalny)，因为过去案底遭到中央选举委员会禁止参选。许多人相信这是政治因素导致。纳瓦尼说他会抵制总统大选，也呼吁其他俄国人跟他一起。

"通常在大选这天，人们会很想要大声说出"我投票了"这话。但是今天我要说的是，我没有投。" 他在他的Youtube影片上这么说道。

法国拒绝承认克里米亚选举结果

法国是第一个公开批评这场选举的西方国家，主要是因为克里米亚。法国说，俄罗斯是用非法手段占领克里米亚，因此他们不会承认俄罗斯在克里米亚举行的选举效力。

"用武力强硬改变疆界是违反国际法的，包括俄罗斯联邦政府作出的威胁。"法国外交部提到，并且对该地区受到军事威胁以及人权受侵害的事件表达关切。

德国之声的驻俄罗斯记者Miodrag Soric在的一个投票所试图报导投票时被拒绝，但是在五分钟脚程外的另一所投票所，却被允许摄影。

罗法／谢菲(美联社、法新社、路透社)