普京警告 再攻叙利亚将扰乱国际秩序

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京警告西方各国，再攻叙利亚只会让国际秩序更加混乱。

普京在与伊朗领导人罗哈尼(Hassan Rouhani) 通电话时，一致认同西方国家的空袭行动已经破坏了政治协商的可能性。根据克里姆林宫的声明，普京特别强调如果这种违反联合国宪章的行为一再发生，将会无可避免的造成国际秩序的混乱。"

美国驻联合国代表黑利(Nikki Haley) 在接受CBS采访时表示，华府将在周一宣布新的经济制裁，对象是在阿萨德化学武器攻击中负责设备的厂商。

美英法制裁 中俄不埋单

周六，美英法三国共同对叙利亚发射了105枚导弹。美国国防部宣称他们的瞄准的是化学武器机构，且没有造成伤亡。

当天，俄罗斯试图在联合国安理会谴责联军行动，提出决议草案，“美国及其盟邦违反国际法及联合国宪章，对叙利亚阿拉伯共和国发动侵英法美空袭”。却只获得中国和玻利维亚支持，决议未通过。

中国采取了反对攻击叙利亚的立场。中国驻联合国大使马朝旭在大会上反对动武，呼吁用对话协商解决问题。“回到国际法框架内，通过对话协商解决问题。”

中国官方媒体新华社官网上，叙利亚系列报导的标题为“叙利亚之殇: '以武力解决问题模式'何时能休?” 编辑也在专题中称，由美方牵头的联合军事打击行动 “显然缺乏法理汗逻辑上的依托”，认为此种 “绕开联合国安理会采取的单边军事行动”，不仅加剧美俄对抗，也将为叙利亚战争增添不稳定因素。系列报导以美俄为主角分析始末，并称三国联合军事行动中，“化学武器只是借口”。

美国驻联大大使黑利（Nikki Haley）认为，导弹袭击是 “正义、合法，也是恰当的。” 她说，“我今早已跟总统通话，他说，'如果叙利亚政府再次使用毒气，美军已经装弹上膛准备开火'。”她补充， “我们的总统既画下红线，也会执行。”

英国驻联合国大使皮斯（Karen Pierce）也表示， “为制止今后发生人道灾难，我们同最亲密盟友实施的军事打击叙利亚不仅正确而且合法。” 德国外交部长马斯(Heiko Mass) 则希望俄罗斯在攻击后会改变态度，愿意与西方对谈。

空袭隔天，俄罗斯议员即与叙利亚领导人阿萨德会面。俄塔社引述俄罗斯议员热列兹尼亚克（Sergi Zheleznyak）报导，“从总统的角度看来，这场空袭是侵略行为，我们也跟他持相同立场。” 他说阿萨德赞扬俄罗斯的防空导弹系统，宣称在100枚导弹袭击叙利亚时，使用该系统成功拦截了70枚。

据闻，阿萨德已经接受俄国邀请到访西伯利亚，但未确定何时成行。

疑似化学武器攻击平民

西方三国之所以对叙利亚进行军事行动，是因为他们认为叙利亚政府使用化学武器。上周末，距离大马士革不远的杜马市遭到疑似化武袭击，而以美国为首的西方国家均表示阿萨德政府应为此负责。禁止化学武器组织（OPCW）的调查小组已经在周六抵达大马士革，准备展开调查。

罗法/夏立民（美联社、路透社）