普京被揭向特朗普称﹕俄有世上最美妓女

（德国之声中文网）美国司法部在当地时间星期四，向国会提交前联邦调查局（FBI）局长柯米所写的15页备忘录。根据美联社取得的文件，柯米在备忘录写道，特朗普曾经向他谈自己涉嫌于莫斯科酒店召妓的指控，称俄罗斯总统普京对他说，“我们拥有世界上最美艳的妓女”，但特朗普没有明言普京何时说这番话。特朗普去年二月在白宫与柯米短暂会面时批评，“妓女的事情”是胡说八道。

备忘录又揭露，特朗普去年二月告诉柯米，他非常忧虑其首任国家安全顾问弗林的判断力。几天以后，特朗普的参谋长询问弗林的通讯是否被秘密监控。其他备忘录内容，还涵盖特朗普去年一月在白宫晚宴上要求柯米对他忠诚、在白宫椭圆形办公室要求柯米终止调查弗林等。

众议院辖下三个小组--司法、情报、监督及政府改革委员会的共和党籍主席，获取文件后发表联合声明。他们认为这批备忘录显示，特朗普与柯米的对话从没有令柯米“感到受阻挠或威胁”。他们指一旦特朗普被起诉防碍司法程序，备忘录将成为他的抗辩证据，又认为这反映特朗普“希望有关其竞选团队与俄罗斯合谋的指控能够被彻查”。

柯米在去年五月，突然遭特朗普革除联邦调查局局长职务，特朗普称这和FBI调查“通俄门”有关。现时“通俄门”调查仍在进行中，并由特别检察官穆勒领导。

李芊/夏立民（美联社等）