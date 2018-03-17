普京：英国的指责是一派胡言 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018

（德国之声中文网）再次当选总统的普京否认俄罗斯对前特工斯科利帕尔使用神经毒剂，并称英国方面的指控荒谬。他表示，如果说俄罗斯会在大选和世界杯前在英国制造神经毒剂袭击，那完全是一派胡言；俄罗斯也不拥有英国方面所指在袭击中使用的军用级神经毒剂。他说，"我们已经在国际观察员的监督下销毁了所有化学武器"，如果真的使用了这种毒剂，会有更多受害者。他同时表示愿意和英国当局合作调查。

英国政府认为，对前特工斯科利帕尔使用的是一种前苏联产的属于诺威绍尔克系化学武器。从本周一起，国际禁止化学武器组织将作为独立机构对袭击中使用的毒剂进行调查。

警方人员在斯科利帕尔被下毒的地点附近执勤

俄罗斯受指责，人民更团结？

前俄罗斯双料间谍斯科利帕尔和其女儿3月4日在英国南部城市索尔兹伯里（Salisbury）中毒昏迷，迄今生命垂危。英、德、法、美都认为俄罗斯应对此负责。该事件导致伦敦和莫斯科之间的关系陷入严重危机。在英国宣布驱逐23名俄罗斯外交官后，俄罗斯也宣布驱逐23名英国外交官。

据国际文传通讯社报道，俄罗斯普京竞选指挥部发言人孔德拉朔夫（Andrej Kondraschow）说，与英国的争端将俄罗斯大选参选率冲高8到10个百分点。他说，正在我们动员大家的时候，有人再次给我们施加压力。"每当俄罗斯受到没有证据的大声指控，俄罗斯人民会怎么做呢？他们就会团结在权力中心的周围。"此次大选投票率高达67%，普京拿下76.7%的选票。

乐然／李鱼（法新社、美联社等）