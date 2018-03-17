 普京：英国的指责是一派胡言 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

普京：英国的指责是一派胡言

神经毒剂袭击案导致英俄两国关系迅速跌入冰点，但克里姆林宫的强人却一直出奇安静，直到他获得压倒性的大选胜利。

Moskau Wahlkampfbüro Putin Ansprache (Getty Images/AFP/S. Chirikov)

间谍毒杀事件使得英俄关系陷入冰期

（德国之声中文网）再次当选总统的普京否认俄罗斯对前特工斯科利帕尔使用神经毒剂，并称英国方面的指控荒谬。他表示，如果说俄罗斯会在大选和世界杯前在英国制造神经毒剂袭击，那完全是一派胡言；俄罗斯也不拥有英国方面所指在袭击中使用的军用级神经毒剂。他说，"我们已经在国际观察员的监督下销毁了所有化学武器"，如果真的使用了这种毒剂，会有更多受害者。他同时表示愿意和英国当局合作调查。

英国政府认为，对前特工斯科利帕尔使用的是一种前苏联产的属于诺威绍尔克系化学武器。从本周一起，国际禁止化学武器组织将作为独立机构对袭击中使用的毒剂进行调查。

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury (picture-alliance/Solo Syndication/ Daily Mail/M. Richards)

警方人员在斯科利帕尔被下毒的地点附近执勤

DW.COM

美国在联合国安理会上表示，俄罗斯双面间谍斯克里帕尔在英国索尔兹伯里遭到神经毒剂谋杀，幕后黑手就是莫斯科。俄罗斯则强烈否认。 (14.03.2018)

伦敦勒令23名俄罗斯外交官必须在一周内离开英国后，俄罗斯也宣布驱逐23名英国外交官。英国驻俄大使布里斯托又一次被传召。英国境内发生的神经毒气袭击事件引发的冲突再度升级。 (17.03.2018)

俄罗斯受指责，人民更团结？

前俄罗斯双料间谍斯科利帕尔和其女儿3月4日在英国南部城市索尔兹伯里（Salisbury）中毒昏迷，迄今生命垂危。英、德、法、美都认为俄罗斯应对此负责。该事件导致伦敦和莫斯科之间的关系陷入严重危机。在英国宣布驱逐23名俄罗斯外交官后，俄罗斯也宣布驱逐23名英国外交官。

据国际文传通讯社报道，俄罗斯普京竞选指挥部发言人孔德拉朔夫（Andrej Kondraschow）说，与英国的争端将俄罗斯大选参选率冲高8到10个百分点。他说，正在我们动员大家的时候，有人再次给我们施加压力。"每当俄罗斯受到没有证据的大声指控，俄罗斯人民会怎么做呢？他们就会团结在权力中心的周围。"此次大选投票率高达67%，普京拿下76.7%的选票。

乐然／李鱼（法新社、美联社等）

相关内容

Botschafter Großbritannien Laurie Bristow vor dem Außenministierium in Moskau

以牙还牙！俄罗斯驱逐23名英国外交官 17.03.2018

伦敦勒令23名俄罗斯外交官必须在一周内离开英国后，俄罗斯也宣布驱逐23名英国外交官。英国驻俄大使布里斯托又一次被传召。英国境内发生的神经毒气袭击事件引发的冲突再度升级。

USA UN Sicherheitsrat

事情没了——法德美英共同谴责俄罗斯 15.03.2018

法、德、美、英四国发表共同声明，谴责俄罗斯对前双料间谍斯克里帕尔进行化武袭击并要求其对该事件做出彻底交待。中国外交部发言人表示，希望俄英两国通过协商妥善解决有关分歧。

Großbritannien Untersuchungen zum Vergiftungs-Fall Salisbury

诺威绍尔克神经毒剂——谋杀双面间谍 16.03.2018

毒害双面间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）的是一种虽然未知，但属于诺威绍尔克系（Nowitschok）的化学武器。历史上苏联研发这款化学武器，为的就是绕开国际化武公约。

媒体看中国

China USA Wirtschaft (picture alliance/AP/A. wong)

德语媒体：是冷战，更是交易筹码

美国签署《台湾旅行法》、威胁对中国商品征收高额惩罚性关税: 华盛顿对北京“宣战”，到底是出于怎样的动机？周一出版的德语媒体，探讨了这一话题。 