 普京就职在即 俄多地爆发反连任抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2018
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时政风云

普京就职在即 俄多地爆发反连任抗议

数千名示威者周六（５月５日）云集莫斯科主要广场之一，反对现总统普京即将宣誓连任就职。而这只是全国范围抗议行动的一部分。

Anti-Putin-Demonstration in Moskau - Nawalny Festnahme (picture-alliance/AP Photo)

纳瓦尔尼被捕

（德国之声中文网）装备防暴器材的警察冲入聚集在普希金广场的人群中，强行带走多名示威者，但未立即驱散未得到官方许可的集会。一架直升机在广场上空盘旋，监视人群。

周六名为"普京不是我们的沙皇"的抗议活动由普京的最著名敌人、反腐斗士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）所组织。

这位政治家的一名战友告知，纳瓦尔尼今天在抵达莫斯科市中心加入反普京总统的接力跑时被警方逮捕。

Anti-Putin-Demonstration in Moskau (Reuters/T. Makeyeva )

抗议主题是"普京不是我们的沙皇"

据新闻报道和社交媒体上传消息，今天一大早，至少在远东和西伯利亚地区的十几个城市也发生了有数百人或更多人参加的示威行动。有报道称，在多个城市，警方拘捕了示威者，其中有纳瓦尔尼的一名支持者，他在萨马拉（Samara）城内被捕。暂时没有关于总共有多少人被捕的消息。

据报道，示威者也在圣彼得堡聚集，当局关闭了战神广场（Mars Field）。该广场常成为示威场所。当局在广场设置路障，以显示，是为紧急修缮而关闭广场。

普京将于下周一正式宣誓就职，任期六年。

凝炼／安静（美联社）

 

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