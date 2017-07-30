星际殖民？NASA将人类精子送上太空

(德国之声中文网) 自从1957年前苏联发射第一枚人造卫星起，人类已经将各式各样的东西送入太空：通讯设施、摄影器材、科研装备，还有各类动植物，当然也包括500余名宇航员。现在，美国宇航总局(NASA)又玩出了新花样：他们与堪萨斯大学以及科罗拉多大学合作开展一个名为Micro-11的科研项目，将冷冻的人类精液送上了国际空间站。

该项目的首席科学家是堪萨斯大学医学院的塔什(Joseph Tash)，他说："人类今后的太空飞行将超越国际空间站。现在已经有定居月球、火星或其他天体的构想。因此，人类是否能在外星球实现跨越几代人的生存，将是一个根本性的问题。"

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这批冷冻精液从太空返回地球后，塔什和他的团队将对其展开研究。目前，学术界对失重环境下的生殖医学还知之甚少。Micro-11旨在填补这一研究空白。如果人类在太空中无法用普通的方式实现繁衍，就不得不借助一些特殊的手段；否则，长期殖民火星等计划就永远只能是空想。

哺乳动物太空繁殖困难

大多数动物的繁衍，有赖于精细胞与卵细胞的结合。而要让精细胞向前游动，首先要将其"激活"，然后还要让其"获能"。在经历了一系列复杂的生理过程之后，精细胞才会获得与卵细胞结合的能力。

对公牛以及海胆的精细胞研究表明，在失重环境下，精细胞的"激活"速度更快，但是这之后的一系列生理过程却受到了阻碍，甚至完全无法进行，从而导致太空中的精卵结合困难重重。

此次Micro-11项目，则将视线直接转向人类精子。国际空间站上的宇航员首先将把精液样本解冻，随后加入能够激活精细胞的化学试剂，以观察其后续反应。而在样本返回地球后，塔什团队则将进一步验证这批精子是否已经获得了与卵细胞结合的能力，并且与那些并没有前往太空的对照组精液样本进行对比。

这也将是在国际空间站上首次对人类精液进行研究。此前，青蛙、鲵、蛇以及一些水生无脊椎动物已经实现了太空微重力环境下的繁殖。但是哺乳动物的太空繁殖试验一直进展不顺：1979年，苏联曾经成功地让两只小鼠在太空中怀孕，但是却都在不久后流产。

星际殖民必修课

如果人类想要在今后将生存空间拓展到地球之外，就必须考虑到繁衍的问题。在这一背景下，Micro-11项目意义重大。曾经供职于NASA的天文学教授科明斯在2017年夏天接受德国之声采访时说："火星表面重力只有地球的1/3左右。如果人类要开始在火星上繁衍，就必须考虑如何孕育新生命的问题。"

而针对人类精液的研究，则是这个宏大命题的一小步。这批精液样本已经在4月4日随补给物资一同由SpaceX公司的猎鹰9号火箭运抵国际空间站。