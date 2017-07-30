星际殖民？NASA将人类精子送上太空

(德国之声中文网) 自从1957年前苏联发射第一枚人造卫星起，人类已经将各式各样的东西送入太空：通讯设施、摄影器材、科研装备，还有各类动植物，当然也包括500余名宇航员。现在，美国宇航总局(NASA)又玩出了新花样：他们与堪萨斯大学以及科罗拉多大学合作开展一个名为Micro-11的科研项目，将冷冻的人类精液送上了国际空间站。
该项目的首席科学家是堪萨斯大学医学院的塔什(Joseph Tash)，他说："人类今后的太空飞行将超越国际空间站。现在已经有定居月球、火星或其他天体的构想。因此，人类是否能在外星球实现跨越几代人的生存，将是一个根本性的问题。"
这批冷冻精液从太空返回地球后，塔什和他的团队将对其展开研究。目前，学术界对失重环境下的生殖医学还知之甚少。Micro-11旨在填补这一研究空白。如果人类在太空中无法用普通的方式实现繁衍，就不得不借助一些特殊的手段；否则，长期殖民火星等计划就永远只能是空想。
哺乳动物太空繁殖困难
大多数动物的繁衍，有赖于精细胞与卵细胞的结合。而要让精细胞向前游动，首先要将其"激活"，然后还要让其"获能"。在经历了一系列复杂的生理过程之后，精细胞才会获得与卵细胞结合的能力。
对公牛以及海胆的精细胞研究表明，在失重环境下，精细胞的"激活"速度更快，但是这之后的一系列生理过程却受到了阻碍，甚至完全无法进行，从而导致太空中的精卵结合困难重重。
此次Micro-11项目，则将视线直接转向人类精子。国际空间站上的宇航员首先将把精液样本解冻，随后加入能够激活精细胞的化学试剂，以观察其后续反应。而在样本返回地球后，塔什团队则将进一步验证这批精子是否已经获得了与卵细胞结合的能力，并且与那些并没有前往太空的对照组精液样本进行对比。
2018年2月，一辆红色的特斯拉载着SpaceX猎鹰重型火箭登上太空，绕地球“航行”
这也将是在国际空间站上首次对人类精液进行研究。此前，青蛙、鲵、蛇以及一些水生无脊椎动物已经实现了太空微重力环境下的繁殖。但是哺乳动物的太空繁殖试验一直进展不顺：1979年，苏联曾经成功地让两只小鼠在太空中怀孕，但是却都在不久后流产。
星际殖民必修课
如果人类想要在今后将生存空间拓展到地球之外，就必须考虑到繁衍的问题。在这一背景下，Micro-11项目意义重大。曾经供职于NASA的天文学教授科明斯在2017年夏天接受德国之声采访时说："火星表面重力只有地球的1/3左右。如果人类要开始在火星上繁衍，就必须考虑如何孕育新生命的问题。"
而针对人类精液的研究，则是这个宏大命题的一小步。这批精液样本已经在4月4日随补给物资一同由SpaceX公司的猎鹰9号火箭运抵国际空间站。
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人类探索太空60年
宠物狗的太空冒险
共有三只狗狗，莱卡（Laika）、Ptscholka和Muschka为科学献出了其生命。图片中的狗狗莱卡是搭乘“斯普特尼克2号”卫星首次进入太空的生物。然而它未能完成这次太空之旅。卫星成功发射数小时之后，由于卫星舱内温度骤升，没有穿戴任何防护装备的莱卡最终死亡。
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人类探索太空60年
动物进行太空旅行试验
苏联科学家展开生物太空之旅的尝试，希望以此为载人航天飞船进行试验。狗购莱卡的首次太空之旅3年之后，生物进入太空的试验终于成功。名叫Belka （左）和Strelka的两只狗狗 在太空遨游一天后安全返回地球。
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人类探索太空60年
太空逗留2小时的历史
不仅“斯普特尼克”号卫星首次成功带狗进入太空，而且前苏联的航天业也谱写了载人进入太空的历史。1961年，苏联宇航员加加林（Gargarin ）成为搭乘“东方一号”进入太空的第一人。他在太空遨游整整108分钟，降落时不是乘坐飞船而是凭借降落伞着陆在全球引起轰动。
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人类探索太空60年
进入太空的首位女性
仅2年之后，瓦伦蒂娜·特雷希科娃（Valentina Tereschkowa）就成为全球首位进入太空的女性。她乘坐宇宙飞船环绕地球49圈。这位女性遨游太空的目标是为了向世人表明，在社会主义国家苏联可以“实现任何梦想。”
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人类探索太空60年
在NASA接受航天训练的猿猴
这只名叫哈姆（Ham）的大猩猩穿着为它量身定做的航天服正在等待卫星发射升天。它在美国航空航天局接受了长期培训之后，于1961年参加了水星探测的冒险之旅，并以此进行载人航天飞行试验。它顺利通过了高温、失重、狭窄空间和孤独寂寞等考验。但是搭载阿尔伯特1号和2号升空的两只猴子则未能经受住考验而丧生。
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人类探索太空60年
宇航员的强大（味觉）神经
1965年，宇航员约翰·扬在进行双子座3号载人飞行时，偷偷将一块腌牛肉三明治塞进了自己的宇航服里。用他的话说，“是为了测试一下味道咋样”。然而美国航空航天局认为这不是可以闹着玩的。因为在失重情况下，漂浮的面包渣有可能损坏机器。
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人类探索太空60年
人类首次登月壮举
1969年7月20日，全世界的人都坐在电视机前紧张地盯看着屏幕：美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）从“阿波罗11号”飞船走出登月舱,在月球表面留下人类登月的第一个脚印，实现了人类登月梦想。他的“个人一小步，人类一大步”已经成为一句历史名言。
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人类探索太空60年
东德英雄宇航员
1978年，前东德宇航员希格蒙德‧亚恩（Sigmund Jähn ）乘坐"Sojus"宇航船前往苏联Saljut 6号空间站。作为登上太空的首位德国人他围绕地球环绕了8天的时间。返回地球后的亚恩在昔日的东德受到英雄般的祝贺。但是在德国西部他并非如此享有盛名。
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人类探索太空60年
将骨灰撒向太空
在电影《星际迷航》中扮演宇宙飞船工程师斯科提的演员詹姆斯·多汗（James Doohan）生前的最后一个特殊愿望是死后将骨灰撒入太空。2005年，他和另外300人的骨灰盒被载入太空。这样的太空葬需要1000至5300美元。
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人类探索太空60年
空间站的绿色植物
人类是否能够在太空生存？植物可以回答这个问题。自2013年以来，国际空间站对此进行了积极的试验。从图片中可以看到，蔬菜生长状况不佳，但是百日草则更能适应在失重的环境中存活。对于未来的火星计划来说，一个重要的试验结果是，植物是不会自己长出来的。