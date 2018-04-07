 明斯特惊魂日：正在进行全方位调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2018
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时政风云

明斯特惊魂日：正在进行全方位调查

一名男子为什么驾车冲进人群之后举枪自尽？周六明斯特发生小货车冲入人群事件后，调查人员正在寻找肇事者的动机和具体背景。根据多家媒体报道，嫌犯疑有心理问题。德国总理默克尔对事情的发生"深感震惊"。

Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

警察正在调查肇事者的具体动机

（德国之声中文网）明斯特检方和警方在周日早上表示："到目前为止还没有发现事件可能存在的背景。正在全力以赴、全方位地进行调查。"最初有猜测认为，明斯特小货车撞人群事件存在伊斯兰动机，北威州内政部长罗伊尔（Herbert Reul）周六晚间对此进行否认，他指出，目前没有找到任何这方面的证据。

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德国西部小城明斯特（Münster）周六（4月7日)下午在市中心发生一辆小货车冲向人群事件。目前警方封锁了事发的明斯特老城区，并证实该事件造成至少4人死亡，数十人受伤。肇事车辆司机则在事发后开枪自杀。 (07.04.2018)

迄今人们知道的是，昨日下午（4月7日），一名男子驾驶汽车在明斯特老城区一家也很受游客欢迎的老字号饭店Kiepenkerl前冲进人群，事件造成两人死亡。死者是一名51岁的女子和一名65岁的男子。超过20人受伤，其中一些人有生命危险。中国驻杜塞尔多夫总领事馆向中新社表示，经警方初步确认，死伤者不涉中国公民。

警方表示，司机事后开枪自杀。德新社援引目击者称，汽车最后撞上大树。人群发出尖叫，救护车和警察几分钟之后即赶到现场。因为库尔德人周六举行示威活动，因此当天市区已有许多警察。

"精神不正常"？

总检察长博岑哈特（Martin Botzenhardt）表示："根据现在掌握的情况，肇事司机疑是一名来自明斯特的48岁男子。"根据多家媒体报道，嫌犯来自藻厄兰地区（Sauerland）的奥尔斯贝格（Olsberg）。他曾在肇事地点生活了多年，过去一段时间曾出现"心理问题"。州刑侦局的专家检查小货车时发现，车中除了作案凶器之外还有一把仿制枪以及爆竹。

事发之后警方呼吁民众离开市区。德国总理默克尔对明斯特发生的"可怕事件"表示"深感震惊"。德国总统施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)对受害者表示哀悼："明斯特传来的消息让人震惊……在这个时刻，我的心与受害者与他们的家属同在--我对所有失去亲人并深陷担忧的人表示最深切的同情。"

事件也引起了欧委会主席容克的关注，他表示："我们与明斯特一起哀悼。"法国总统马克龙在推特上写道："我的心与明斯特袭击的受害者同在。法国与德国分担痛苦与悲伤。"

 

 

文木 / 安静 （德新社，美联社，路透社等）

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