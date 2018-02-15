旷课出游？成本很高！ | 非常德国之学业职场 | DW | 23.03.2018

（德国之声中文网）德国法定假期复活节长假即将到来，德国大部分地区的中小学生则从这个周末开始放假，伴随而来的是学生家长带着孩子的出行高峰。在假期开始前，德国机场增派警力，"围堵"逃课去旅游的学生。因为出于错开旅行高峰以及订购特价机票等考虑，有些家庭会选择在学校假期开始前几天就"说走就走"。

在德国，家长带孩子逃课旅游会面临严厉的处罚。每到节假日前，德国警察就会在机场等地把守抓现行，机场海关也会对学生详细盘查。即使是平日里的上课时间，如果警察看到貌似学生的人在街上乱逛，也会上前盘问。一经查明逃课，将被视为违法行为，罚金可高达1000欧元。严重违反义务教育法者，还可能被判少于180天拘留。

德国的义务教育法规定，学校的假期不可被学生或家长人为延长。离开学校的学生须提交医生开具的病假假条，来证明该学生没有外出旅游，否则就会收到政府的书信询问。如果确认其行为有违义务教育，则会开始相应流程并施加罚款。

优惠价格可能不抵罚金

一些精打细算的父母想带孩子早几天出去度假，以节省机票和酒店的开支，而往往逃课的罚金远高于节省下来的开支。逃课行为被证实后，将会直接上报给学生所在的教育局，由教育局负责具体惩罚措施。由于德国各州的法律细则不同，罚金的金额不等，但至少须为每天交纳两位数的罚金。罚款金额可选择按缺课天数或周数计算，若家长与学生一起旷课出游，则家长与学生都要交纳一定罚金。

外婆多次"过世"？

德国教育部门规定，在有特殊情况时，学生可向校长申请休假，由校长决定是否准假。长假前夕，一些学生申请的理由往往是家人结婚或离世。一所中学老师在整理资料时发现，有学生曾多次以外婆"过世"为由请假，且每次都在长假期前。遇到这种情况，校长有权不准假，让学生继续来学校上课。

现在在德国通行的义务教育法于1938年生效，不允许学生在家自学。各州可自行规定学时数量。大多数州实行九年全日制外加三年职业培训的教育体制。