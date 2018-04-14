日朝韩一把抓 特朗普搅动亚洲局势

(德国之声中文网) 美国总统特朗普又在推特放话，说跨太平洋伙伴协定 (TPP)对美国帮助不大，不如国与国双边贸易合作，也藉此批评世界贸易组织WTO。

这篇推文的六小时前，他才欢迎TPP其中重要成员日本首相安倍晋三访问美国。在会议前，他也表示，美国开始与朝鲜对话，双方非常高层级的官员已直接进行谈话。

根据美国媒体报导，美国中央情报局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）在三月復活节週末已先在朝鲜密会金正恩。是美国目前为止最高层级的访朝官员。

跨太平洋伙伴协定 (TPP)

特朗普在推特上写，“虽然日本和韩国希望我们回到跨太平洋伙伴协定 (TPP)，但我不喜欢美国在其中的待遇。 有太多的不确定性，如果对美国没有帮助，我们也无法退出。 双边合作对我们的劳工来说效率和利益更高。 你看看世贸组织 (WTO)对美国有多糟糕。”

TPP中原本加上美国有12个成员，当中包含日本，但没有韩国。这是美国前总统欧巴马任内签署的协定，但特朗普上任三天后就退出。特朗普说这是为了确保美国人的工作机会。

安倍晋三会特朗普

安倍与特朗普在佛州会面，商讨各项重要议题。在与朝鲜会谈前，美国为了确保与盟友日本的伙伴关係，特朗普阵营正考虑豁免日本的钢铝关税。特朗普也承诺，在与金正恩见面时，会提及被朝鲜绑架的日本人。但是两人在TPP上意见仍有歧异。

美朝韩局势发展

美国中央情报局局长蓬佩奥访朝后，韩国表示在27日朝韩峰会前，双边将讨论和平协议。这是否代表自1950年韩战开打和1953年停战协议后，韩战将“正式终结”，受到外界瞩目。

一位韩国高层官员表示，“峰会其中一个目标是从停战状态迈向和平...期望结束南北对立”。

由于韩战最后签订的是停战而非和平协议，韩国和美国为主的联合国部对目前与朝鲜仍是战争中状态。

朝鲜战争停战65年 越过冷战下的三八线 1950年7月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

朝鲜战争停战65年 战争之前 1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

朝鲜战争停战65年 联合国的干预 在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

朝鲜战争停战65年 “仁川登陆” 1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

朝鲜战争停战65年 毛泽东派兵入朝 中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

朝鲜战争停战65年 麦克阿瑟失宠 1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

朝鲜战争停战65年 旷日持久的阵地战 1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

朝鲜战争停战65年 两个体制间的战争 朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

朝鲜战争停战65年 满目疮痍的朝鲜 自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

朝鲜战争停战65年 伤亡人数 1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

朝鲜战争停战65年 小而关键的转折点 早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

朝鲜战争停战65年 停火但未实现和平 在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

朝鲜战争停战65年 朝韩间的无人区 尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。



夏立民/罗法 （美联社、路透社、法新社、德新社）