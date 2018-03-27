无法确认毒源 双面谍毒杀事件还有得演

(德国之声中文网)英国的波顿道恩国防实验室在周二宣布，他们没有办法肯定前双面间谍斯科里帕尔与他女儿是被源自哪个国家的神经毒剂所害。实验室负责人加里•艾肯黑德（Gary Aitkenhead）在接受Sky News专访时说明: "我们能够确认他是诺威绍尔克(Novichok)，是一种军用级别的神经毒剂。"他说，"我们的工作是检视它的化学成分，确认它是哪一种神经毒剂。我们确认了它的类别，也知道它属于军用级别。但是确认它是产自哪个国家，已经超出我们的工作范围。"

他也提到，"这个毒剂的制程非常复杂，有时是要到国家层级的机关才做得出来。" 他说，他们还在努力，希望能找到更多有用的资讯，只是目前还没有办法做到。禁止化学武器组织(OPCW) 在俄罗斯的要求之下，预计周三在海牙举行紧急会议。

俄罗斯:这是一场西方国家发动的挑衅行动

俄罗斯总统普京说，既然无法追踪神经毒剂的来源为何，“反对俄罗斯行动只会导致混乱。”他表示，这种神经毒剂可能在20多个国家被制造出来。

俄罗斯驻爱尔兰大使优里·费拉托夫(Yury Filatov)也表示，如果英国无法提供证明俄罗斯涉入此案的证据，”那就有很充足的理由假设，现在俄国应付的是一场在英国发动的、旨在败坏俄罗斯名声的大规模挑衅行动。”俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金(Sergei Naryshkin)周三也表示，对前双面特工斯克里帕尔(Sergei Skripal)的下毒事件，是一场由美国和英国联合发动的挑衅行动。

虽然这个下毒事件使得伦敦和莫斯科之间产生了外交裂痕，但却也激起跨大西洋国家展现团结，美国、加拿大及不少欧盟国家，都先后加入了英国驱逐俄罗斯外交官的行列。

罗法/游言(路透社、法新社、美联社等)