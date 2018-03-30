 新闻自由报告出炉 中国一再遭点名 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2018
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时政风云

新闻自由报告出炉 中国一再遭点名

记者无疆界将中国新闻自由列为全球倒数第五后，人权组织自由之家报告中也写道，中国控制网路使用，让言论自由限制日益严重。

China Polizist vor Apple Store (picture alliance/dpa/D. Azubel)

中国电信科技业蓬勃发展，但官方对网路和通讯使用控管严密。

(德国之声中文网)国际人权组织“自由之家” (Freedom House)25日发表报告指出，全球新闻自由正在面临新的威胁，并点名中国政府限制网路使用的禁令，让网路审查和监视更严峻。

报告中提到，中国《网络安全法》在2017年6月生效，严格控管网路通讯和社交网路，并限制民众使用可翻牆的虚拟私密网路工具VPN，让中国的网路审查和监督日趋严苛。中国许多部落客和社交媒体用户因在网路上发表批判性言论或分享人权相关讯息被捕或被判刑。

VPNs in China (picture-alliance/dpa/epa/H. H. Young)

中国人现在要“翻墙” 愈来愈困难。

“自由之家”在25日公布2017-2018年全球新闻出版自由状况，以“民主的威胁”为题，说明不论是在民主国家或专治政权，在传统媒体独立性被削弱后，许多国家将注意力转移至社交媒体或其他平台。媒体的独立性在世界各地都遭压迫。但即使是在最恶劣的环境下，专业记者仍然扮演着重要角色。

报告中有关亚洲国家还提到柬埔寨和菲律宾。柬埔寨政府2017年强迫关闭国内最具独立性的媒体《柬埔寨日报》(Cambodia Daily)还有15个当地电台，自由亚洲电台(Radio Free Asia) 两位记者甚至被指控为间谍遭起诉。菲律宾网路媒体Rappler则是因为批评政府遭吊销牌照。当局声称其违反外资持有媒体股份的限制。菲律宾总统杜特尔特出面捍卫这项决定，说该媒体报导不公正，锁定他的阵营。

China Demonstration in Guangzhou für die Zeitung Southern Weekly (STR/AFP/Getty Images)

中国民众举着"新闻自由体现民意"的标语表达意见。

记者无疆界：中国试图建立“新世界媒体秩序”

记者无疆界(RSF)组织周三（4月25日）公布2018年世界新闻自由指数排名。排行前5名的为挪威、瑞典、荷兰、芬兰和瑞士，垫底的5名则依序为中国、叙利亚、土库曼斯坦、厄立特里亚和朝鲜。特朗普上任一年多后，美国的排名比去年后退2名，降到45名。台湾则排名42位，成为亚洲新闻自由一哥

虽然中国新闻自由的世界排名是和去年相同的176名，但无国界记者的分析指出，习近平治下的中国已越来越接近当代版的极权主义。从习的第一任期开始，中国政府对新科技的大量使用，让新闻审查和监控上升到前所未有的程度。目前有超过50名记者在中国被拘押，当中更有很多人因为缺乏适当健康照护而有危及性命，外国记者则发现在中国的工作日益艰难。至于一般中国人，则可能仅仅是因为在网络上分享了当局所不乐见的资讯就被投入监狱。

Symbolbild China Internetzensur Zensur Internet (Getty Images)

记者无疆界的中文版网页在中国处于被封的状态。

输出钳制新闻自由的“中国模式”

不仅如此，借由向国外输出资讯审查系统及网络监控工具，中国也试图在国际上建立可以受其左右的“新世界媒体秩序” (new world media order)。越南 (排行175名)和柬埔寨 (排行142名)是效仿中国钳制新闻自由最力的两个国家，而在泰国 (排行140名)、马来西亚 (排行145名) 和新加坡 (排行151名)等国家，都能感受到中国对媒体的影响力。

尽管亚太地区几乎都笼罩在中国的影响下，但台湾和香港则都以自己的方式抵御中国势力捍卫新闻自由。相比于去年，台湾和香港 (排行70名)的排名都向上提升了3个名次。

游言/夏立民 (综合报导)

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"记者无疆界"在台湾开设亚洲第一家办事处

"记者无疆界"组织宣布，将在台湾而不是在香港开设它在亚洲的第一个办事处。该组织担心，中国会成为对新闻自由的最大威胁。 (07.04.2017)  

中国今启网络新法 外企或亦成为牺牲品

本周四（6月1日）起，《中华人民共和国网络安全法》开始实施。这一严格法律出台前曾经历多年讨论，其中包括引起争议的个人信息和重要数据的“境内储存”规定，外国企业担心这一规定有可能削弱自己在中国的经营能力。 (01.06.2017)  

全球新闻自由恶化 中国排名倒数第五

“记者无疆界”公布的全球新闻自由度排名报告称，俄罗斯、中国和墨西哥等国家均拥有大规模“宣传艺术家军”，导控网上讨论。美国、波兰及英国政界人士公开表达对新闻从业人员的蔑视。新闻自由在德国也受到压力 (26.04.2017)  

唱起来！流行歌曲诠释被禁文章

反互联网审查日之际，记者无疆界公布了一份《未遭审查歌曲榜》（Uncensored Playlist）。该组织本周一表示，该歌榜用音乐作为手段，通过流媒体将遭审查文章送至威权统治者压制言论自由的国度。 (12.03.2018)  

新闻自由公敌 习近平再度“上榜”

“记者无疆界”组织周三发布2016年新闻自由公敌名单，习近平“蝉联”公敌称号，该组织称“习近平领导的中国是全世界最大的媒体工作者监狱”。此外土耳其总统埃尔多安则凭借大规模打压记者、关闭媒体而首次“上榜”。 (02.11.2016)  

官媒记者过节 公民记者获奖

"记者无疆界"组织同法国电视五台共同设立的本年度"国际新闻自由奖"11月8日在法国斯特拉斯堡举行颁奖仪式，中国"六四天网"获媒体自由奖，主办"非新闻"网站的卢昱宇和李婷玉获"公民记者自由奖"。这一天正是中国的记者日。 (08.11.2016)  

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