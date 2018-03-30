新闻自由报告出炉 中国一再遭点名

(德国之声中文网)国际人权组织“自由之家” (Freedom House)25日发表报告指出，全球新闻自由正在面临新的威胁，并点名中国政府限制网路使用的禁令，让网路审查和监视更严峻。

报告中提到，中国《网络安全法》在2017年6月生效，严格控管网路通讯和社交网路，并限制民众使用可翻牆的虚拟私密网路工具VPN，让中国的网路审查和监督日趋严苛。中国许多部落客和社交媒体用户因在网路上发表批判性言论或分享人权相关讯息被捕或被判刑。

“自由之家”在25日公布2017-2018年全球新闻出版自由状况，以“民主的威胁”为题，说明不论是在民主国家或专治政权，在传统媒体独立性被削弱后，许多国家将注意力转移至社交媒体或其他平台。媒体的独立性在世界各地都遭压迫。但即使是在最恶劣的环境下，专业记者仍然扮演着重要角色。

报告中有关亚洲国家还提到柬埔寨和菲律宾。柬埔寨政府2017年强迫关闭国内最具独立性的媒体《柬埔寨日报》(Cambodia Daily)还有15个当地电台，自由亚洲电台(Radio Free Asia) 两位记者甚至被指控为间谍遭起诉。菲律宾网路媒体Rappler则是因为批评政府遭吊销牌照。当局声称其违反外资持有媒体股份的限制。菲律宾总统杜特尔特出面捍卫这项决定，说该媒体报导不公正，锁定他的阵营。

记者无疆界：中国试图建立“新世界媒体秩序”

记者无疆界(RSF)组织周三（4月25日）公布2018年世界新闻自由指数排名。排行前5名的为挪威、瑞典、荷兰、芬兰和瑞士，垫底的5名则依序为中国、叙利亚、土库曼斯坦、厄立特里亚和朝鲜。特朗普上任一年多后，美国的排名比去年后退2名，降到45名。台湾则排名42位，成为亚洲新闻自由一哥。

虽然中国新闻自由的世界排名是和去年相同的176名，但无国界记者的分析指出，习近平治下的中国已越来越接近当代版的极权主义。从习的第一任期开始，中国政府对新科技的大量使用，让新闻审查和监控上升到前所未有的程度。目前有超过50名记者在中国被拘押，当中更有很多人因为缺乏适当健康照护而有危及性命，外国记者则发现在中国的工作日益艰难。至于一般中国人，则可能仅仅是因为在网络上分享了当局所不乐见的资讯就被投入监狱。

输出钳制新闻自由的“中国模式”

不仅如此，借由向国外输出资讯审查系统及网络监控工具，中国也试图在国际上建立可以受其左右的“新世界媒体秩序” (new world media order)。越南 (排行175名)和柬埔寨 (排行142名)是效仿中国钳制新闻自由最力的两个国家，而在泰国 (排行140名)、马来西亚 (排行145名) 和新加坡 (排行151名)等国家，都能感受到中国对媒体的影响力。

尽管亚太地区几乎都笼罩在中国的影响下，但台湾和香港则都以自己的方式抵御中国势力捍卫新闻自由。相比于去年，台湾和香港 (排行70名)的排名都向上提升了3个名次。

游言/夏立民 (综合报导)